La muerte inevitable de Iván Fandiño

«Nada habría podido impedir el fatal desenlace». La cornada recibida por Iván Fandiño el sábado en la plaza de toros francesa de Aire sur Adour (Las Landas) era mortal de necesidad. Lo afirman en un comunicado conjunto la Unión de Villas Taurinas Francesas (UVTF) y la Asociación Francesa de Cirugía Taurina. Los dos colectivos salen al paso de «las incertidumbres surgidas en España» para defender la atención médica brindada al torero vasco.

La UVTF, presidida por el alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray, afirma haber consultado los informes médicos y a las diferentes partes que intervinieron en el suceso. Sus análisis y conclusiones son corroborados por el doctor Olivier Chambres, presidente de los cirujanos taurinos.

En el comunicado se afirma que la enfermería cumplía los requisitos reglamentarios. Está equipada de material de anestesia y de cirugía de urgencia «en conformidad con el reglamento taurino francés». El presidente de la corrida, Eric Encinas, comprobó antes de autorizar su celebración la presencia de un cirujano, un médico anestesista, dos enfermeras anestesistas, dos enfermeras, dos socorristas y dos encargados de la ambulancia que «estaba en el lugar para asegurar un eventual traslado».

Iván Fandiño ingresó en la enfermería a las siete y media de la tarde, según consta en el acta levantada por el doctor Jean Claude Darracq, cirujano de la plaza. Fue admitido en estado de «urgencia absoluta, con signos de shock, el rostro grisáceo y una presión arterial ínfima». El equipo médico estabilizó al torero por vía venosa y lo entubó con anestesia inmediata.

La exploración manual de la cornada, con un punto de penetración de 4 centímetros en el costado derecho, mostró una trayectoria de 15 centímetros ascendente hacia el tórax. La herida presentaba «destrozo de los músculos intercostales y un espacio subperitoneal cruento con abombamiento del peritoneo que reflejaba una bolsa intraperitoneal». El drenaje practicado produjo muy poca sangre.

Piden ilegalizar la asociación que sentía la muerte del toro, no la del torero

Aficionados taurinos han solicitado a través de la plataforma change.org la ilegalización de la asociación AUCMA, que emitió en las redes sociales un comunicado donde decía lamentar la muerte del toro, pero no la del torero. En solo unos días, su petición ha sido respaldada por 25.000 personas. «Entendemos que hay gente a la que no le gusten los toros, pero se puede reivindicar sin insultar y sin tanto odio», dice Cristina Garrido, la persona que ha impulsado la recogida de firmas. «La familia y sus amigos no tienen que sufrir los insultos de estos maltratadores psicológicos», sentencia.