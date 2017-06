Pamplona se planta contra las agresiones sexuales

Con mensajes en primera persona en castellano, euskera, inglés y frances, el Ayuntamiento de Pamplona ha publicado un vídeo para poner de manifiesto su rechazo a las agresiones sexuales en la ciudad durante las fiestas de Sanfermín que se celebrarán en pocos días.

Con frases claras como "las fiestas son para vivirlas en libertad", "aquí se acaba el agredir a alguien por su orientación sexual o identidad de género", "nada de aprovecharse de otra persona porque he bebido demasiado", "en Sanfermines no todo vale y el 'no' sigue siendo 'no'" o "acabemos con la complicidad entre agresores", el Ayuntamiento navarro pretende concienciar sobre la necesidad de deshacerse de esta lacra durante sus fiestas.