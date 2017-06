La muerte en directo

La visible devaluación de la tauromaquia en términos de popularidad y de prestigio cultural no ha logrado atenuar su evidente parentesco con la tragedia. Es quizá su último reducto verdadero. Hasta los más recalcitrantes taurófobos admiten que en ese sainete un tanto bufo el hombre se juega la vida en el sentido más literal y más probable del término, lo cual le despoja de su aspecto folclórico de sota de bastos para adornarlo con los atributos del semidiós. Fríamente considerada, la cogida de un diestro en la arena entra en el cómputo de los accidentes laborales, de los gajes del oficio, y como tal no merecería más luto que el familiar ni más opiniones que las sindicales. Pero si la muerte de Iván Fandiño nos conmueve de manera singular es porque acaeció en medio de un rito contemplado directamente por miles de ojos que estaban allí para ver otra cosa. Arte, tal vez. O fiesta, todo lo bárbara que se quiera, pero fiesta. Lo que en primera instancia vieron los espectadores en la plaza de Aire-sur-l’Adour fue uno más de los lances invertidos que se suelen dar en el ruedo cuando el actor destinado al triunfo queda a merced del llamado a la derrota. Nada de lo ocurrido estaba en el guión: ni el mal tropiezo, ni la embestida certera, ni el desenlace fatal de un vapuleo que, aunque atroz, dejó al torero de pie. Sucede bastante a menudo sin causar graves daños. Pero esta vez los dados cayeron del lado siniestro. Escribió Bergamín en alabanza del toreo de Joselito que el predominio de la línea curva y de la rapidez son «valores vivos de todo arte». Pues bien, quien se adueñó esta vez de ambos atributos fue el toro, que en un visto y no visto giró el cuello para atravesar el costado del torero y hacerlo trizas por dentro.

Tampoco entraba en los pronósticos de esta canícula anticipada que en el norte de Portugal hayan muerto entre llamas más de sesenta personas, como si su número tratase de rivalizar con el de los también devorados por el fuego días atrás en el edificio Grenfell de Londres. Curva y rapidez, de nuevo. Hogueras que avanzan dibujando sus ondulaciones a una velocidad voraz que hace inútil cualquier defensa. Como nuestra memoria se va poblando día a día de un surtido repertorio de matanzas, no se sabe si debido a la vesania de la época o a la lealtad de los medios hacia lo morboso, tenemos sobrada materia para el espanto. Hay ocasiones en que podemos recurrir a utensilios de protesta que nos ayudan a aliviarlo. Por deficiente que sea la calidad de los debates que suceden a las carnicerías del atentado o del bombardeo, esa clase de discusiones produce un efecto provechoso. Sirve para conjurar los fantasmas al convertir la incertidumbre en indignación y el dolor en cólera. Pero ante estos otros sucesos no sabemos a qué recurrir porque están ausentes el dictador y el terrorista, los señores de la guerra y las fuerzas del mal, la industria del armamento y las fetuas religiosas. Solo cabe decir: «Qué horror» con la mirada ahíta de interrogantes y fija en la pantalla de la que esperamos nuevas imágenes para completar la descripción, como si describir y explicar fueran lo mismo. La muerte en vivo: sarcástico oxímoron.

Somos espectadores y la muerte es espectáculo, no cabe duda. En medio del incendio londinense hubo quienes grabaron en vídeo sus despedidas y sus llamadas de socorro antes de acabar ardiendo, y esas tétricas retransmisiones han abierto la vía de una nueva comunicación emocional que desafía las fronteras entre los vivos y los muertos. Pero aunque varíen las miradas y sean otras las fórmulas sociales para afrontar el duelo, la muerte llega igual de sigilosa y de obscena que ha llegado siempre. Es el mismo esqueleto encapuchado portador de una guadaña en las danzas bajomedievales y la misma oscura iconografía de las vanitates barrocas. El mensaje no varía: estás y de repente ya no estás. Fundido en negro y un largo pitido de fondo, eso es todo. Por más que la muerte se haya reciclado en mercancía informativa, en resorte para desatar los efímeros espasmos de la actualidad, en pretexto fácil para el exhibicionismo moral –incluidas sus versiones tuiteras más infames–, el caso es que nos seguimos muriendo y por desgracia no todos lo hacen en la cama.

Todo lo cual no es óbice para cultivar el lado noble de la lástima, la que nos sigue haciendo humanos mientras conservemos el don del estremecimiento y la propensión a la cercanía. Ya que nadie puede interponerse entre Fandiño y el toro, que al menos seamos capaces de admirar a un hombre que se expone ante una bestia y hace de eso una rara filigrana cultural aunque no todos alcancemos a comprenderla. Puesto que no nos es dado levantar cortafuegos en los montes de la Lusitania herida ni inundar la torre londinense, miremos esos cadáveres calcinados con piedad porque forman parte de nuestra historia compartida: que hayan sido ellos y no nosotros no deja de ser una pequeña contingencia. Nos va en ello algo más que la decencia en el manejo de las emociones. La familiaridad virtual con unas muertes que nos son servidas a diario con todo lujo de detalles y con los aderezos narrativos más refinados puede llevar a hacernos o insensibles hasta el cinismo o humanos hasta la aflicción. Sospecho que la muerte de un torero en la plaza y las de unas familias enteras en el incendio de sus casas o de sus bosques reavivan viejos mitos que nos devuelven a verdades elementales. Por inesperadas. Por excesivas. Por insolentes. Oigamos en silencio lo que nos dicen.