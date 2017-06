Euskadi tendrá un verano «cálido y tormentoso»

El verano, que oficialmente ha entrado hoy a las 6.24 horas aunque climatológicamente llegó hace días, será más caluroso de lo normal y con registros pluviométricos por encima de la media, debido a episodios de tormenta. Esa es la previsión general para los meses de julio y agosto que esta mañana ha presentado Margarita Martín, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el País Vasco.

«Hará un poco más de calor de lo normal y habrá un poco más de lluvia de lo normal», ha resumido Martín, que ha especificado que existe «un riesgo nada desdeñable» de que se produzcan tormentas fuertes. Las precipitaciones por encima de lo habitual en los meses más secos del año no significa que vayan a producirse numerosas jornadas de chubascos moderados sino días tormentosos.

La tónica general puede aplicarse a las tres provincias vascas, si bien las temperaturas en Álava se prevén aún algo más cálidas, ha avanzado Martín. De hecho, en estos primeros días estivales, las temperaturas seguirán siendo muy altas –aunque progresivamente irán bajando– «hasta el día 26. Hacia ese día acaba este episodio cálido de forma definitiva», ha anunciado. Será debido a la entrada de una masa de aire frío del Atlántico Norte, «algo poco habitual en estas fechas». En ese plazo que queda hasta el próximo lunes «puede haber tormentas importantes», ha añadido.

Las previsiones de un verano más caluroso de lo habitual (debido al «semiepisodio» del ‘Niño’, un fenómeno relacionado con el calentamiento del Pacífico) no sorprenden si se tiene en cuenta el balance de la primavera. «Muy cálida y seca». Así ha resumido las características de los meses de abril, mayo y junio en el conjunto de Euskadi. En cuanto a precipitaciones, abril resultó «extremadamente llamativo» por lo seco, ha explicado la portavoz de la Aemet, «y sobre todo en Álava». A pesar de esa condición de seca, no puede hablarse de un periodo de sequía, ha precisado, «porque para eso es necesario que se produzcan seis meses seguidos de sequía» y éste no ha sido el caso. De hecho, aunque en Gipuzkoa abril resultó el cuarto más seco desde 1943, en Álava la situación se normalizó en mayo y junio, en el conjunto de la comunidad se normalizó, siendo en el territorio alavés «húmedo».

En cuanto a las temperaturas, si bien los tres meses han resultado «muy cálidos» según los datos que reflejan las distintas estaciones meteorológicas (más 130 distribuidas por diferentes puntos de la geografía), los registros de Foronda concluyen que «desde el año 1943 nunca ha habido una primavera más cálida», ha afirmado Martín. La «anomalía térmica» en Álava arroja datos de entre 1,5 y 2,5 grados por encima de las medias, debido «a la persistencia anómala de viento del nordeste». También fueron extraordinarias «las mínimas que se produjeron en Álava los días 1 y 2 de mayo, con heladas», ha añadido.

Junto a esa circunstancia de la provincia alavesa destaca otra registrada en Bilbao, que marcó una máxima histórica absoluta en mayo el pasado día 25, con 36,4 grados centígrados. Las temperaturas fueron las terceras más altas recogidas en la estación de Loiu (Bizkaia) y las quintas en Hondarribia (Gipuzkoa).

Aunque todos estos datos parecen excepcionales, lo cierto es que «responden a un patrón que se repite cada equis años», lo que sucede es «no los recordamos –bromeó– porque sucedieron hace unos setenta años».