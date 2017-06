La pegatina que mató a Elvis

Es amarilla. Y grande. Como un donut, pero menos dulce. Recibirla fue como chupar un limón. Sobre todo por el susto. Recibir una carta de la DGT no suele ir acompañado de risas y alegrías. Por eso el suspiro fue de alivio. «¡Uf, menos mal que no es una multa!», se escuchaba en el portal cada vez que un vecino abría el sobre encontrado en su buzón. Se trata de la nueva campaña para recordarnos cuánto de respetuoso con el medio ambiente es nuestro vehículo y, de paso, servir de instrumento eficaz en políticas municipales. Aquello de «este coche entra en la ciudad y éste no, que tira humo chungo». De momento no hay que pegarla en el cristal. Se agradece. A este paso los parabrisas van a parecer un mono de Fórmula 1. Lo que choca con otro recordatorio que nos hacen. Cuidado con colgar cosas del retrovisor.

200 euros. Eso puede caerle a usted si cuelga del espejo retrovisor cintas de colores, banderas, rosarios, pequeñas zapatillas, peluches, banderines de fútbol...Y lo cierto es que algunos conductores merecerían incluso una multa mayor. Pero no por poner en peligro la visibilidad. Sino por horteras. Aunque, qué quieren que les diga, poco a poco se están perdiendo algunos elementos que hacían del coche una prolongación del gusto del conductor. Recordemos algunos en honor a aquellos años de oda y aplauso a la decoración sobre ruedas.

El muñequito bailón. Podía ser un Elvis, una hawaiana, una sirenita, un futbolista o un monje de hábito picarón dispuesto a enseñar su entrepierna. Precioso detalle. Eran todos ellos elementos de un gusto exquisito. Y, además, muy entretenidos. El Fary de Torrente quiso recoger el testigo, pero ya no se ven tantos como antaño. Una pena.

El 'papá no corras'. Incluidos los de versión en euskera, catalán y gallego. Obligatorio foto de los niños. Y rizando el rizo, de la señora. Porque siempre fue cosa de caballeros del volante en tiempos de caspa y color sepia. Solía pegarse en el salpicadero.

El escudo del club de nuestros amores. Impreso en metal, a poder ser con baño de barniz, y bordes en relieve dorado. Como si fuera un iturri gigante, donde la marca de la bebida se sustituía por la imagen mencionada.

La 'virgen de mi pueblo'. O el santo. Preferentemente Cristóbal, en calidad de patrón del volante. Los tamaños podían variar y siempre llegaban en forma de obsequio. Envenenado, visto la estética de alguno, pero obsequio al fin y al cabo.

El perrito que mueve la cabeza. Que nos preocupemos por el lince y no por aquel can... los mejores eran los forrados de terciopelo. Más kitsch imposible. Y no les digo ya si el collar era de piedras de colores incrustadas en el cuero o de cadenita con baño de falso oro.

La cartulina de la revisión. Ahora todo es tecnología y al coche solo le falta pedir por su cuenta cita en el taller. Pero hubo un tiempo en que el momento en que había que pasar la revisión la marcaba una cartulina que colgaba, por una goma, de la palanca del intermitente o la de las luces. Dependiendo de la mugre y desgaste de la cartulina sabíamos si se acercaba el momento. Y si nos pasábamos de esa fecha, la goma se rompía en un desesperado intento por llamar nuestra atención. Ojo que algunos iban añadiendo cartulinas sin tirar las anteriores.

Los mapas de carretera. Esos que, una vez desplegados y consultados, a la hora de plegarlos no había forma de que quedaran igual. Y terminaban en el lateral de la puerta o en la guantera cerrados de aquella manera. Desde que llegó el GPS duermen el sueño de los justos.

La guía de carreteras. Esa en la que, y en esto daba igual quién la editara, aparecían un puñado de restaurantes de cada una de las localidades que podíamos encontrarnos en nuestro viaje. Todo el mundo tenía una en la guantera. Pero daba igual. «Yo conozco un sitio donde se come de cine y no sale ahí». Frase y sentencia que sonaba en todos los coches.

La pegatina de la discoteca. En nuestra tierra la de 'Anaconda' causó furor en su día. Pero no había sala de fiestas y lugar de bailes bajo la bola de cristal que no tuviera la suya y la repartiera entre sus clientes más adeptos. Larga, grande y horizontal. La idónea para ocupar la parte baja de la luna trasera. Y luego estaban los pijos y la pegatina de 'Pachá Ibiza'.

Las pegatinas vacacionales. Eran aquellas que advertían al coche trasero que habíamos estado en Torremolinos o en el zoo 'Rioleón Safari' de Tarragona. En este apartado podemos añadir las pegatinas regionales o patrios para subrayar el origen de cada cual.

El ambientador natural. Antes de la llegada de los ambientadores con forma de pino, y olor a todo menos a pino, existía la costumbre de poner unas hojitas de eucalipto o de algún arbusto similar en la bandeja trasera del coche.

El ventilador. Juro por Kitt el coche fantástico, que he visto pequeños ventiladores a pilas en el salpicadero de más de un coche, cuando el aire acondicionado era un sueño lejano.

Los peluches. Y lo digo en plural porque todos hemos sido testigos de la existencia de coches que parecen la habitación de un bebé. Todo rincón tiene un muñequito que lo ocupa.

La cinta de goma que iba de los bajos de la parte trasera del coche al asfalto. Era, decían, para «descargar la electricidad». Y hasta tuvo su leyenda según la cual evitaba mareos.

El estuche de las cintas. Selección musical envuelto en caja 'ad hoc'.

Podríamos seguir. Seguro que recuerdan más. Y sería obligado dejar constancia. Porque acabarán siendo extinguidos en pro de nuestra presunta seguridad. Cruel final y, sobre todo, cargado de ironía. Mientras la DGT subraya que esos elementos no son buenos compañeros de viaje, nos llena el cristal de pegatinas. Primero fue la de la ITV. Fea donde las haya y absurda teniendo en cuenta que si te paran en un minuto saben si la has pasado. Como sucede con el seguro obligatorio. Pero ahora aparece otra. Más grande. De momento no es obligado llevarla. Pero esperen. Será cuestión de tiempo que el ataque de las pegatinas oficiales acaben matando al muñequito de Elvis. Los dos no caben. Y ya sabemos quién es el rey del rock de las carreteras.