«A la moción le ha faltado emoción»

Casi dos décadas como cronista parlamentaria no le han retorcido el colmillo a esta gallega nacida hace medio siglo en Vigo. «Sigo siendo confiada» asegura María Rey. La presentadora del Telediario de las tres de Antena 3, y ponderada mujer del moderador Campo Vidal, acaba de publicar un ensayo sobre el divorcio entre Parlamento y ciudadanía. Lo ha titulado ‘Juego de escaños’.

–¿Hay más intrigas ahí que en ‘Juego de Tronos’?

–No. Hay muchas más en la serie. No se puede ser tan malo en la vida real. Ni siquiera entre políticos, je, je...

–En este divorcio ¿quién dejó a quién?

–La sociedad dejó al Parlamento. Yo lo percibí a partir de los atentados del 11-M. Pero ambos tienen su culpa. Y ahora el Congreso debe cortejar a la ciudadanía para recuperar el amor perdido. Yo les sugeriría una terapia de pareja.

–¿Cree que volveremos a querer a nuestros políticos?

–Si no a quererles, al menos a confiar en ellos, porque la política es imprescindible en nuestras vidas, regula todo lo que nos importa.

–¿Y qué terapia propone?

–Derribar muros, abrir el Congreso a la gente. Crear, como en otros países, la oficina parlamentaria en cada circunscripción para que los diputados puedan escuchar a los ciudadanos.

–Y no solo a los ricos, como con la amnistía fiscal...

–Sí, la sentencia que la declara inconstitucional sirve para recordar a los partidos y a los gobiernos que aunque tengas mayoría absoluta no se puede hacer cualquier cosa y que las leyes delicadas hay que consensuarlas.

–¿Aquí ha habido incompatibilidad de caracteres?

–No. Aquí lo que ha habido son terceras personas y una crisis que ha favorecido las infidelidades.

–¿Y quién ha sido el cornudo?

–Sin duda, el que se ha sentido más incomprendido y menos querido es el ciudadano medio. Los políticos nos han puesto los cuernos con sus siglas. Han seguido más los intereses partidistas que el bien común.

–Pues Carmena se ha saltado hace poco las siglas de Podemos a la torera recibiendo a los disidentes venezolanos.

–Ella es una excepción. No llegó al Ayuntamiento de Madrid gracias a Podemos sino al revés. Y a estas alturas no va a romper su coherencia.

–¿Y por qué hay tan pocas excepciones?

–En parte por nuestra obsesión con las famosas puertas giratorias. Al final conseguimos que gente como Carmena solo se meta en política cuando no tiene nada que perder. Quizá deberíamos plantearnos por qué no facilitamos que la gente pueda entrar en la política y mantener un mínimo de seguridad laboral.

–¿Y cuando la puerta giratoria conduce a un político directamente al consejo de administración de una empresa?

–Eso no son puertas giratorias, son escaleras mecánicas: gente que ha utilizado el paso por la política para ascender a una planta superior. Pero un político tiene que tener ética y saber dónde está el límite. No vale forrarse a base de sentarse en una mesa ovalada una vez al mes y embolsarse una pasta en dietas. Ahí deberían poner límites los partidos.

–¿Todo lo que ha visto no le ha retorcido el colmillo?

–Para nada. He conocido a muchos jetas pero también a gente maravillosa que dedica todas sus energías a la política. No creo que haya más jetas ahí que en otro segmento de la sociedad. Si consideramos que todos son unos chorizos deberíamos mirarnos un poquito a nosotros mismos...

–¿El cronista parlamentario vive también en su propio limbo?

–Siempre estamos al filo de esa navaja. Yo en mitad de una discusión acalorada sobre política con mis compañeros siempre decía al final: “Bueno, pero esto a mi madre le importa un carajo”.

–¿Cómo ha vivido la moción de censura a Rajoy?

–A la moción le ha faltado emoción, porque el resultado estaba cantado. Pero ha servido como una especie de debate del estado de la nación con discursos extra largos. Irene Montero ha demostrado una extraordinaria capacidad de comunicación. Era su puesta de largo como portavoz parlamentaria y la ha sabido aprovechar.

–¿El triunfo de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE marcará tendencia?

–Esa tendencia ya empezó con los nuevos partidos, con gente que venía de otros ámbitos y que conectaba porque tenían un discurso que llegaba a los ciudadanos. Y hoy es imparable. La sociedad reclama una política más directa y más clara. Y de respuestas inmediatas.

–A ver si vamos a pasar de un marido distante a un marido cantamañanas...

–El populismo es un riesgo que siempre ha existido. Y que algunos practican con mucha habilidad. Pero la gente no es tonta. Y al final todo se ve. En política todo termina saliendo. El falso no triunfa.

–Califique el ego de Sánchez de 0 a 10, tomando como 10 el de Cristiano Ronaldo.

–Ja, ja, ja... Le pondría un ‘progresa adecuadamente’ porque no creo que su ego esté disparado. Creo que ha madurado, que no es el mismo. Se le ve mucho más prudente y discreto. Estos seis meses para él han sido como seis años.

–Dicen que como parlamentario le falta oratoria.

–No es una persona muy cálida, de esas con las que conectas de inmediato. Pero tampoco es un ‘falabarato’, que es como llamamos en Galicia al charlatán. Él mide sus palabras.

–¿Algún ‘falabarato’ notable en el Congreso?

–A Gabriel Rufián le llamaría ‘falatuiter’. Es un señor que busca llamar la atención a costa de todo lo que se lleve por delante, incluido el contenido de su discurso.

–¿Y por qué cae tan bien Joan Tardá?

–Porque es muy buen tipo. Aunque parece arisco, en el trato es muy sensible a los problemas de los demás, incluso a los de sus mayores adversarios. Él siempre tiene un gesto de afecto. Y desde una posición tan radical como la suya.

–¿Patxi López es el más ignífugo y waterproof que existe?

–No creo. Casi le plantan fuego en los pies en su etapa de presidente del Congreso.

–¿Y quién sale de todas sin despeinarse?

–Sin despeinarse porque tenía poco pelo y por su pasmosa habilidad para esquivar problemas, Rubalcaba.

–¿Cómo comunicará en su telediario el famoso choque de trenes con Cataluña?

–Con todos los datos que tenga, pero también con una profunda amargura, no lo dude.

–¿Ha constatado, como Pilar Cernuda, la falta de higiene de los de Podemos?

–¡Nunca jamás! No tengo elementos para pensar que uno de Podemos se duche menos que cualquier otro parlamentario.

–Para peste, la de la corrupción del PP, ¿no?

–Sí, pero no es un problema exclusivo del PP, salpica a todo el que ha tenido poder. Esa tendencia al ‘ya que paso por aquí me llevo algo’ forma parte de una cultura de un país en el que si me puedo saltar la rotonda lo hago.

–¿Quién le ha parecido más oportunista May o Corbyn?

–May me ha desconcertado en su gestión después de los atentados: esa lentitud, esa falta de eficacia, esa sospecha de que intentaban adecuar el tiempo político al de la investigación por intereses electorales... Si nos pasara esto en España estaríamos comiéndonos los unos a los otros.

–¿En su casa hablan de política con sus tres hijos?

–Tres nuestros más los dos de mi marido con los que comemos el fin de semana... Sí, hablamos de política todo el rato. Y no hay mucho consenso.

–¿Modera usted al moderador?

–No puedo competir con el moderador nato que tengo en casa sentado a mi lado con el bigote puesto, je, je... Si hay que moderar se lo dejo a él.