La investigación sobre las ondas gravitacionales, Premio Princesa de Investigación Científica

Los estudiosos que han investigado las ondas gravitacionales -ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo- se han adjudicado este miércoles el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Los galardonados son los físicos Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO.

Los distinguidos por el Princesa de Asturias fueron los que, en los años ochenta, propusieron la construcción del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (LIGO, por sus siglas en inglés) para la detección de dichas ondas, cuya existencia fue anticipada por Albert Einstein en su 'Teoría general de la relatividad'.

Tal observatorio estuvo dirigido entre 1997 y 2006 por el físico Barry C. Barish, que impulsó la fundación en 1997 de la Colaboración Científica LIGO, en la que se han integrado investigadores de universidades e instituciones de todo el mundo.

Los detectores LIGO comenzaron a operar en 2002 y, trece años después, la Colaboración Científica LIGO anunció la primera detección de ondas gravitacionales procedentes de la colisión de dos agujeros negros de características desconocidas hasta ese momento, lo que supuso un hito en la historia de la física al confirmar la predicción de Einstein. Al mismo tiempo, ello marcó el inicio de un nuevo campo de conocimiento, la astronomía de ondas gravitacionales. Este descubrimiento está considerado uno de los logros científicos más importantes del siglo al validar uno de los pilares de la física moderna -la teoría general de la relatividad- y abrir una nueva ventana para observar el universo.

Tras el hallazgo, Ronald Drever, Kip Thorne y Rainer Weiss fueron premiados de manera conjunta en 2016 con el Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics (compartido con el equipo que firmó el artículo científico), el Gruber Prize in Cosmology (EE UU), el Shaw Prize in Astronomy (Hong Kong), el Smithsonian American Ingenuity Award in the Physical Sciences (compartido también con Barry C. Barish) y el Kavli Prize in Astrophysics, que conceden la Academia Noruega de Ciencias y Letras, la Fundación Kavli (Estados Unidos) y el Ministerio de Educación e Investigación de Noruega.

Fotografía de archivo de Kip Thorne (d) y Rainer Weiss. / Efe

Premiados

Rainer Weiss (Berlín, 1932) estudió Física en el MIT, donde se licenció en 1955 y se doctoró en 1962. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia Americana para el Avance de la Ciencia, entre otras organizaciones.

Kip S. Thorne (Logan, 1940) se licenció en Física en el Caltech en 1962 y se doctoró en Princeton en 1965. Thorne también ha realizado importantes aportaciones, como la predicción, junto con Anna Zytkow, de la existencia de una red de estrellas supergigantes con núcleos de estrella de neutrones.

Barry C. Barish (Omaha, 1936) estudió Física en la Universidad de California en Berkeley, donde se licenció en 1957 y se doctoró en Física Experimental de Partículas en 1962. En 1997 creó la Colaboración Científica LIGO, que actualmente está formada por 1.167 científicos del campo de la física de más de un centenar de universidades e instituciones de dieciocho países. Barish es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Americana de Artes y Ciencias,

Colaboración Científica LIGO es un grupo de 1.167 científicos del campo de la física de más de un centenar de universidades e instituciones de dieciocho países, cuya misión principal es la detección directa de ondas gravitacionales con el objetivo de emplearlas en la exploración de las leyes fundamentales de la gravedad, así como la investigación, desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas para la detección y la puesta en marcha y uso de los detectores de ondas gravitacionales.