Hallan muerta a la pareja suiza que se perdió en Picos hace una semana

El operativo de búsqueda de los dos senderistas suizos desaparecidos el pasado 31 de mayo en la estación superior del teleférico de Fuente Dé decidía el martes al anochecer retirarse de forma definitiva tras haber rastreado por tierra y aire «todos los lugares posibles donde pudieran estar» y no encontrar ninguna señal de la pareja helvética, Peter Max, de 61 años, y Natalie Antonia Kamber, de 46. El paso de los días, que había reducido al mínimo las posibilidades de encontrarles vivos, y los resultados de las batidas realizadas, de las que no se había extraído un solo indicio de su presencia, llevaron a los jefes del operativo a tomar una decisión que revocarían en el supuesto caso de que apareciese alguna evidencia.

Zona escarpada

Un día después, la ‘suerte’, por denominarlo de alguna manera, hizo que unos montañeros hallaran el cadáver de la mujer cerca de Torre de Altaiz, un pico de 2.335 metros de altura que no está lejos de la estación superior del teleférico. Se trata de una zona escarpada y llena de cavidades -allí se mantienen los restos de una antigua mina- en la que un accidente puede ser mortal, lo que explicaría además el tiempo que se ha tardado en encontrar a los desaparecidos, cuya búsqueda comenzó el viernes pasado. Tras la localización del cuerpo de Natalie Kamber, dieron la voz de alarma, reanudándose la búsqueda de su compañero, al que los equipos de rescate encontraron dos horas después, ya a media tarde. También estaba muerto. Sus familiares, dentro de la desgracia, podrán ahora recuperar los cadáveres tras ser trasladados al país helvético.

LA CLAVE Pocas posibilidades.El tiempo transcurrido desde su desaparición hacía presagiar que no iban a aparecer vivos

Peter Max y Natalie Antonia Kamber habían llegado el 29 de mayo a la capital lebaniega en un autobús procedente de Santander que les dejó a las puertas de los apartamentos Villa de Potes, donde habían reservado estancia hasta el viernes 31. Allí les recibió María Alonso, encargada del establecimiento, a la que el martes por la noche preguntaron la forma de llegar hasta Fuente Dé. «Les dije que podían coger un taxi».

Que no les viera ni el miércoles ni el jueves no le llamó la atención «porque en este tipo de alojamientos puedes estar días sin encontrarte con tus clientes». Que no les viera el viernes, ya sí. «Tenían el ‘check out’ a las doce, pero no aparecieron», dice la mujer, a la que la pareja había pagado la estancia por adelantado. Entonces fue cuando María Alonso dio la voz de alarma. Las cámaras ubicadas en la parte superior del teleférico de Fuente Dé corroboraron que habían subido allí. Nada más se supo de ellos. Hasta ayer.