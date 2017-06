La carga de la casa, todavía de las mujeres

El camino hacia la igualdad es largo, tortuoso, menos rápido de lo deseable... y empieza en casa. Y lo que es peor, muchas veces también termina en ella. Así, aunque los avances legislativos y laborales -es decir, los progresos con mayúsculas- van dejando cada vez menos resquicios a las diferencias, el hogar se ha convertido ahora mismo en uno de los últimos reductos donde la desigualdad sigue arraigada, aferrada a viejos patrones. El ámbito doméstico, en el que las 'leyes' sobre el reparto de tareas las fijan las propias parejas, la mujer sigue asumiendo más carga de trabajo que el hombre. Según el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en España un hombre dedica cada día una media de dos horas y tres minutos a cocinar, fregar, limpiar, hacer la colada, la compra y el mantenimiento de la casa. La mujer, por su parte, invierte tres horas y cincuenta minutos, es decir, una hora y 46 minutos más. En definitiva, casi el doble de tiempo. Y eso que el barómetro del CIS no incluye ni el cuidado de hijos ni la plancha, dos de las bestias negras de la organización hogareña.

Estos datos aportados por el barómetro del CIS del mes de mayo -elaborados mediante encuestas- no ofrecen muchos motivos para el optimismo. Sin embargo, aunque las cifras actuales no sean para lanzar cohetes, lo cierto es que suponen una evolución respecto a épocas anteriores. En Euskadi, los últimos datos del Eustat indican que, a principios de los noventa los hombres dedicaban una hora y quince minutos a labores de la casa y cuidado de hijos o familiares. Veinte años después, invierten 43 minutos más. Esto se ha traducido en que las mujeres se han liberado un poco de su carga casera, ya que han pasado de trabajar en el hogar cuatro horas y 43 minutos diarios a hacerlo poco más de tres. Es decir, el reparto del tiempo es algo más equitativo, aunque aún queda mucho por hacer. «Hace veinte años, sólo seis de cada diez hombres colaboraba en el trabajo doméstico. Ahora ya son ocho de cada diez», indica Matxalen Legarreta, socióloga de la Universidad del País Vasco. Aunque hay cosas que permanecen inamovibles: «Más del 90% de las mujeres se implica en el trabajo doméstico y esto era hace dos décadas igual que ahora, da igual la edad que tengan o su incorporación o no al mercado laboral», detalla Legarreta, quien añade que en Euskadi, al igual que en el conjunto de España, «las desigualdades siguen siendo mayores» que en otros países del entorno.

Según los expertos, a medida que la mujer ha ido incorporándose al mundo laboral y convirtiéndose en un pilar económico valioso, ha aumentado su poder de negociación en casa a la hora de repartir las tareas. «Pero conviene advertir que ese margen de negociación tiene un tope», apunta Legarreta. Según explica, se han realizado estudios en los que el varón está en paro y la mujer trabaja fuera de casa, convirtiéndose en cabeza de familia, un fenómeno que se ha agudizado con la crisis. Cabría suponer que, en estas circunstancias, el hombre, con más tiempo libre, asumiría el grueso de las tareas domésticas. Pues no. Los hombres desempleados invierten, según el Eustat, dos horas y 46 minutos diarios en la casa. Y las mujeres que trabajan fuera, tres horas y 19 minutos. Aunque no siempre es así, en muchos casos se ha demostrado que no por estar desempleados hacen más en casa. «La explicación es que lo hacen para corregir la desviación de la norma de género, que implica que el hombre es el que gana el pan y la mujer es ama de casa. Así es como muestran una especie de resistencia, aunque, claro, esto no ocurre en todos los casos», argumenta la socióloga. Otro aspecto que no ha variado con el paso de los años. «Ellas siguen llevando las riendas de la casa, la organización. Y se implican más en el llamado trabajo rutinario -limpiar, hacer comida-, es decir, tareas que se hacen todos los días y que son menos satisfactorias, porque se suelen desarrollar dentro del hogar», apunta. ¿A qué labores domésticas dedican unos y otros más tiempo? ¿Dónde se ven más las desigualdades? Estos son los datos ofrecidos por el CIS.

PREPARAR COMIDAS

Hay más de un 27% de los hombres que aseguran que siempre o casi siempre se encargan de cocinar en casa, frente al 71% de las mujeres. Asimismo, el 16% de ellos dicen que es una tarea que realizan ambos por igual, frente al 11% de mujeres que manifiestan lo mismo. Sólo el 1,6% de las mujeres apunta que siempre es su pareja la que se encarga de los fogones, aunque un 20% de los varones sostiene que en casa son los únicos que cocinan. ¿Quién miente o exagera? Los datos del CIS están elaborados a partir de lo que la gente dice en encuestas y, según Legarreta, «a todos nos parece que hacemos más de lo que hacemos».

FREGAR PLATOS

Es uno de los apartados donde más se acercan las posiciones. El 48% de las mujeres dicen que siempre lo hacen ellas, mientras que el 20% de los varones se erigen como 'fregadores' en exclusiva de la casa. De todos modos, el 65% de las entrevistadas consideran que la mayor parte de las veces asumen esta tarea, frente al 31% de los hombres. Cuando se les pregunta si ambos se dedican por igual a este quehacer, el 24% de los hombres considera que sí, frente al 17% de las mujeres.

HACER LA COMPRA

El porcentaje de mujeres que se encarga siempre de hacer la compra (42%) duplica de largo al de hombres (20%). Aunque en este caso se ve más colaboración -hay bastantes excepciones, quién no hace un recado en algún momento-, hay un 7% de hombres que admite que nunca realiza esta labor. Aun así, la mitad de las entrevistadas considera que la mayoría de las compras las hace ella, algo que sólo afirma el 31% de los hombres.

LIMPIAR LA CASA Muchas cosas son valorables, subjetivas... pero está claro que es más agradable preparar una paella o ir al mercado que ponerse los guantes y frotar el inodoro o quitar la grasa de la campana extractora. Así, sólo hay un 0,3% de mujeres que dicen que sus parejas las liberan siempre de estas tareas, mientras que casi un 63% admiten asumirlas siempre o casi siempre. Por otra parte, casi un 20% de los hombres indica que este cometido doméstico es tarea suya en la mayoría de las ocasiones.

REALIZAR PEQUEÑAS REPARACIONES