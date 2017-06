Lo último en publicidad sexista para vender libros

El jueves arranca en Zamora la trigésimo segunda edición de la Feria del Libro, un evento cultural que lleva todo el fin de semana envuelto en una polémica. El motivo no es otro que el cartel que la organización ha elegido para anunciarlo. En él aparece una mujer desnuda y situada de pie y de espaldas al espectador. No se le ve la cara, el pelo lo tiene recogido por encima del hombro derecho y su espalda aparece tapada por un libro grande provisto con unas alas a los lados. Como si ejerciera de atril. Lo que queda bien visible es el trasero de la mujer, pese a que ella ha colocado sus dos manos entrecruzadas sobre él. Hay quien lo ha calificado de «obra de arte» y de «dibujo», aunque es una foto, mientras otros replican que «anunciar una feria del libro no es un Goya», que es «vergonzoso», que es una «alegoría sexista de la lectura, que utiliza los estereotipos publicitarios del cuerpo de la mujer como mero objeto publicitario», que «ni la lectura te hace levitar ni la mujer es solo culo» y que «cualquier pretexto, hasta una feria del libro, es bueno para presentar a la mujer como un objeto troceado y sin cara», expresa Laura Freixas.

El cartel en cuestión, donde figura el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, liderado por Izquierda Unida, fue seleccionado en un concurso cuyo jurado estuvo formado por dos representantes de la Escuela Superior de Arte de Zamora, miembros de la Asociación Zamorana de Librerías, Papelerías y Material Didáctico (AZAL) –entre sus objetivos figuran fomentar la lectura y defender los intereses de los libreros–, y de la Biblioteca Pública y Biblioteca Municipal de Zamora. Valoraron la calidad gráfica, la posibilidad de reproducción de la obra, la adaptabilidad a diferentes soportes, la creatividad, la originalidad, el impacto visual y su contenido simbólico. Las bases de la convocatoria establecían que las obras candidatas debían ser originales e inéditas y que no atentaran «contra la propiedad, la integridad, el orden público o la buena imagen de personas físicas o jurídicas», además de que no incitaran «a la violencia» ni a ludieran a «motivos religiosos y/o políticos» ni, por supuesto, resultaran «discriminatorias». Su autor recibió como premio 100 euros en libros o materiales de trabajo que puede gastar en las librerías participantes en la feria. Además, su nombre figurará impreso en el cartel.

Antes que por este cartel de Zamora de tinte sexista, la controversia ha planeado sobre otros de semejante calado. Aquí van algunos ejemplos:

Emakumeen Bira 1 El año pasado, los organizadores de la Emakumeen Bira, la vuelta ciclista femenina profesional más importante de cuantas se celebran en España y que se desarrolla por el País Vasco, se vieron obligados a retirar el cartel anunciador de la carrera, que fue tildado de «sexista» por una asociación feminista. A pesar de que la organización defendió la inocuidad de la imagen de dos corredoras, una hacía el gesto de un beso con sus labios, y de que según los responsables de la prueba la gran mayoría de las ciclistas consultadas no detectaron sexismo en el cartel, el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde dio razón a las quejas del colectivo Anderebide.

Feria nupcial 'Casar-se a Osona' 2 En la última edición de la Feria nupcial 'Casar-se a Osona' celebrada en el municipio catalán de Vic el cartel anunciador mostró a la mujer como un objeto sexual. La organización del salón precisó que el Ayuntamiento del municipio no había tenido nada que ver en el elección de la imagen publicitaria y aguantó el chaparrón. En las redes sociales se organizó una especie de ginkana para adivinar, sólo mirando la imagen, si el espectador estaba delante de una página de 'Interviú' o de una página de contactos.

'Remajas' 3 En julio de 2015, la Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento de Alicante solicitó la «retirada inmediata» por sexista de la campaña publicitaria que, con el lema 'Remajas', había puesto en marcha un centro comercial de Alicante con motivo del inicio de la temporada rebajas. Para la edil de Igualdad, María José Espuch, esta acción publicitaria tenía un carácter «claramente machista» y ofrecía una imagen «sexista y poco adecuada» (el trasero de tres chicas en bikini) de la mujer, que «va en contra de los principios básicos de la igualdad de género».

Torneo de fútbol femenino 4 La Entidad Local de Torrenueva (Granada) optó en 2014 por no retirar el cartel anunciador de un torneo de fútbol femenino a pesar de la amenaza del Ayuntamiento de Motril, del que depende, de presentar una denuncia ante el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) si no lo hacía. Lo triste es que el torneo de fútbol celebraba su décima edición y era el sexto año consecutivo que se utilizaba la misma imagen de una mujer con el balón en el pecho para anunciar la cita deportiva. La organizadora del evento y las propias jugadoras que participan en él no dijeron nunca sentirse ofendidas.

'Gala del vino y de la moda' 5 Hace seis años, la Secretaría Xeral da Igualdade de la Xunta de Galicia pidió a la Fundación Óscar Pereiro y al Ayuntamiento de Vigo la retirada de los carteles publicitarios de la 'Gala del vino y de la moda' por considerar que en ellos se empleaba de forma «sexista» la imagen de la mujer. Había varios. En uno de ellos, aparecía una mujer rubia semidesnuda vestida con una sábana a modo de túnica que le cubría la mitad del torso. En otro, se veía a la joven salir de dentro de una copa que se estaba llenando de vino y, en otro más, recostada sosteniendo un racimo de uvas. «Esta conducta se ve agravada por el hecho de que una parte de los actos parece contar, tal como indican los carteles, con la participación de un público infantil, más fácilmente influenciable», criticó la Secretaría Xeral da Igualdade.

La Burguesa 6 Abril del año pasado. La cadena de restauración barcelonesa de La Burguesa se vio obligada a retirar una campaña publicitaria denunciada por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal porque resultaba sexista y denigrante para las mujeres. La red de establecimientos había generado numerosas críticas por haber utilizado como imagen de la campaña una mujer desnuda cuarteada como si fuera una ternera, con los nombres de las zonas de corte indicados en diferentes partes del cuerpo.