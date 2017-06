Euskadi registra una denuncia cada tres días por ciberacoso a menores

En Euskadi se produce una denuncia por ciberacoso a menores cada tres días. Este es uno de los escasos datos que se conocen sobre las dimensiones de la violencia infantil en el País Vasco. Otro: el año pasado se registraron 7 casos por abuso sexual y otros 7 por agresión sexual a jóvenes con edades inferiores a 16 años.

A partir de ahí, la niebla. No existen muchas referencias más, y las que hay están dispersas en diferentes estadísticas, análisis y listados institucionales. Como en todo mundo oscuro y subterráneo, su alcance es difuso: se estima que sólo el 2% de las víctimas «rompe su silencio». También que la mayoría de abusos sucede dentro del círculo familiar, aunque esta regla ya no es tan sólida. Cada ejercicio se multiplican como la hiedra ocupando un entorno de mayor amplitud. Amigos, allegados. La escuela. E internet. La precariedad informativa dificulta la posibilidad de elaborar una radiografía real de la tragedia y el último estudio de prevalencia en el País Vasco tampoco aporta luz, ya que se remonta a 1995, según se dio a conocer ayer en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que abordó la manera de instrumentalizar medidas para combatir este fenómeno.

LAS CLAVES 182 casos de violencia de género contra menores se produjeron en 2015. Buen trabajo La ONG valora los «pasos enormes» dados por la Diputación y la labor de los ayuntamientos en el área de la prevención Mayor riesgo Niñas, menores discapacitados e hijos de emigrantes son los más vulnerables a los ataques

La sesión parlamentaria resultó en sí misma una metáfora de la situación: si la lógica hubiera aconsejado adelantar el testimonio de los técnicos para guiar el debate de los políticos y evitar que discurriera en varios momentos por terrenos abstractos y lugares comunes, la comisión transcurrió exactamente al revés. Los partidos analizaron y aprobaron una serie de medidas contra la violencia infantil justo antes de que los dos responsables de la organización humanitaria Save the Children convocados precisamente para informarles sobre la gravedad de este problema en Euskadi tuvieran su turno de intervención.

Sea como fuere, la comisión aprobó por unanimidad una iniciativa, transaccionada a partir de una proposición no de ley de Elkarrekin Podemos, para tratar de mejorar la esfera de protección de los más pequeños. Así, pedirá al Gobierno vasco que aumente el peso del Observatorio de Infancia y Adolescencia con el fin de «actualizar» la información y superar la «invisibilidad» de la violencia y solicitará que una mesa de expertos promulgue recomendaciones sobre prevención, detección precoz, atención y reparación en este tipo de abusos.

Protección y recuperación

Luego llegó el turno de Eva Silván y José Ignacio Alonso, ponentes de Save the Children. Con ellos llegó la cara oscura de la luna. La ONG criticó la «ausencia» en Euskadi de campañas de sensibilización que aborden la violencia infantil desde «sus múltiples dimensiones» y que trasladen a la sociedad, «al igual que ya se hace con la violencia hacia las mujeres», que este tipo de casos «no son tolerables». «A día de hoy en el País Vasco no se ha dado ese paso», subrayó Eva Silván, responsable de la organización en Euskadi. También denunció cómo «nos hemos encontrado con casos de abusos sexuales en entornos protegidos, donde la Iglesia no ha dado el paso definitivo, y desde las instituciones vascas no se han puesto sobre la mesa todas las medidas para que los casos se esclarezcan y para que la protección y recuperación de las víctimas sea una realidad».

Y finalmente la organización reclamó a las instituciones que «dejen de adoptar iniciativas aisladas y fragmentadas», que «apenas han contribuido a la prevención y eliminación de todas las formas de violencia» y se decanten por una política «integral». Silván recordó en este punto que el Gobierno vasco tiene el compromiso de impulsar en esta legislatura una reforma de la Ley de Infancia y Adolescencia, que podría ser «el paraguas» de todo el trabajo «integral» que se produzca en torno a la protección de la infancia.

Tras constatar el «inmenso dolor» que sufren los niños afectados por «abusos de poder» –un maltrato que calificaron como «la principal negación de la dignidad humana»–, los representantes de Save the Children emplazaron al Parlamento a dirigirse al Ejecutivo vasco, las diputaciones, los ayuntamientos y a EiTB con el fin de que pongan en marcha campañas de «sensibilización y concienciación», semejantes a las emprendidas en el caso de las agresiones machistas, con un marco «claro y contundente» de que la violencia hacia la infancia «no es tolerable». «Ejerce un daño, muchas veces irreparable, si no se actúa en los niños que la sufren», advirtieron.