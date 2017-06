Todavía quedan lugares así en el Planeta

Ochenta y seis días caminando sin descanso: 4.100 kilómetros, cuatrocientos de ellos sin ver un alma. Ignacio Dean (Málaga, 36 años) hablaba en alto, se inventaba persajes de películas, cantaba... para acallar el silencio, que en el Territorio del Norte de Australia es ensordecedor. «Es una de las regiones más inhóspitas del planeta». Y más bellas, más salvajes... donde la Naturaleza irrumpe sin 'intermediarios'. Como si allí no hubiera llegado el hombre. Ha llegado, pero aún no se nota la huella. En el Día Internacional del Medio Ambiente este aventurero que durante tres años recorrió el mundo a pie -acaba de publicar el libro 'Libre y salvaje' en el que relata la travesía- nos hace una ruta por los rincones más salvajes de la Tierra. Cinco lugares únicos entre los 31 países que atravesó andando, 33.000 kilómetros durante los cuales gastó una docena de pares de zapatillas. Una aventura extrema, a 50 grados en Australia (algún día llegaba a beber siete litros de agua), a menos 13 en Los Andes. Pero no fue ni el frío ni el calor la vivencia más impactante.

Un lobo en el Caúcaso

Acababa de dejar atrás la frontera de la bulliciosa Turquía e Ignacio Dean (Nacho) se encontró con montañas de 2.000 y 3.000 metros. En las faldas, pastores y sencillas cabañas. Le dio la sensación de que había entrado en una máquina del tiempo y retrocedido sesenta, ochenta años... «El Cáucaso, entre Georgia y Armenia, fue un cambio muy fuerte, allí el ritmo de vida no ha avanzado tanto, todavía hay vacas por mitad de las calles, furgonetas caquis del Ejército...». Y la naturaleza, dice, resulta «estimulante». Especialmente cuando anochece. «En Georgia a los que ellos llaman carreteras principales nosotros les diríamos caminos de piedras. Salía de una, había un bosque cerca y vi un lobo, que en cuanto se percató de mi presencia se adentró en el arbolado, estaba sin batería en la cámara así que no le pude sacar ni una foto». Da igual porque tiene la imagen grabada en la retina. «Me dio mucho respeto», confiesa. Esa noche montó cerca la tienda de campaña pero dormir ya es otra cosa. «En algunos sitios por las noches se escuchaban ruidos que no sabía identificar, si era un puma, un oso, un lobo... Por eso dormía con un cuchillo al lado del saco, o unos palos, o unas piedras». Asegura el aventurero que el paso por estas antiguas repúblicas de la URSS fue uno de los tramos más sorprendentes de su larga ruta (tres años, entre 2014 y 2016). Y a propósito de la sorpresa, una anécdota. «Cuando entras en Georgia hay carteles con imágenes de pistolas tachadas. Es una región inestable donde no permiten entrar con armas, pero curiosamente todo el mundo tiene una en casa».

Y un rinoceronte en la jungla de Nepal

«Nepal es conocido por la cordillera del Himalaya pero al sur nadie le presta atención. Allí está la jungla, que es como la jungla de Mowgli, con elefantes, serpientes, rinocerontes...». Vio uno una tarde, junto al Río Rapti. «Allí tenía que calcular que no se me hiciera de noche andando porque a media tarde cae en toda la zona una niebla muy espesa que no te deja ver a unos metros». Por eso casi no lo veía... al rinoceronte. «Empecé a escuchar a la gente gritar y todo el mundo salió corriendo. Entonces vi una especie de sombra enorme, como un tanque. Yo confiaba en mis piernas por si tenía que escapar y subirme a un árbol pero me quedé clavado mirándole. Aunque tienen muy buen olfato la visión no es tan buena y pensé que siendo hervíboro no iba a venir hacia mí para comerme. Serían unos segundos pero el tiempo se dilató y aquel rinoceronte me regaló uno de los momentos más bonitos de mi viaje. Luego se metió en el río y desapareció entre la niebla». Entonces a Nacho se le acercó un lugareño, con una actitud a medio camino entre el asombro y la regañina. «En Nepal una estampida de elefantes puede arrasar una aldea entera, así que hay que estar muy alerta. Nadie se queda a ver llegar a los animales como hice yo en aquel momento».

El cielo pesa en el desierto de Atacama

Eso de que «pesa» el cielo lo dice Nacho y resulta muy gráfico para acercarse a las sensaciones que vivió en el desierto de Atacama, en Chile. «Hay infinidad de estrellas, los cielos más bonitos del mundo los he visto allí y también están en esa zona algunos de los observatorios más importantes». Estuvo en Chile antes que en el desierto de Australia, así que fue «un estupendo entrenamiento». «Además no había serpientes, así que una preocupación menos». Ni serpientes ni nada porque el Atacama «es como estar en Marte». Durante la larga y solitaria caminata por desierto Nacho tuvo la suerte de ver un espectáculo único. «Allí cae una gota de agua cada diez años, y lo vi. Fueron cuatro gotas pero el efecto es espectacular porque las dunas se cubren de unas florecillas pequeñas y la imagen en increible. Le llaman el desierto florido». Ciertamente lo es.

El «espectáculo» de dormir en la selva de Mindo, en Ecuador

Después de salir del desierto de Chile y atravesar Perú el capricho de la naturaleza le embarcó en un recorrido bien distinto, la exhuberancia de la Selva de Mindo, en Ecuador. «Allí todo es verde, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y el sitio con más ríos por kilómetros cuadrado». Insiste Nacho Dean en que la naturaleza más sálvaje se siente cuando se va el sol y empieza «el espectáculo de sonidos y luces». Los ruidos en la selva de Mindo eran los de las ranas, «que sonaban como si estuvieran serrando un árbol» y la 'iluminación' corría a cargo de las luciérnagas. «Abrí la tienda de campaña y ví miles de pequeñas 'lucecitas' en los árboles». El incansable caminante ha visto en su periplo osos hormigueros, canguros... y precisamente en Ecuador se topó con el llamado escarabajo hércules, cuyo nombre da idea del tamaño. «Es como la palma de la mano de grande».

Un 'oasis' sin cobertura ni wifi en Australia

Casi un mes sin llamar a casa, sin enviar una foto... Y empezaron a preocuparse claro. Tanto que la familia de Nacho llamó a la embajada y los del servicio de carreteras fueron a echar un ojo. Le encontraron solo y bien, atravesando a pie los cientos de kilómetros de nada del Territorio del Norte de Australia. «Es una de las regiones con menor densidad de población del mundo. No hay nada, ni una gasolinera, ni un camping... ni agua». Solo «serpientes venenosas». Lo había leído y vio «una de colores asomando entre los arbustos», una 'invitación' a cambiar la tienda de campaña de sitio, al menos unos metros más allá. «Cada mañana tenía que mirar debajo de la tienda para asegurarme de que no se hubiera metido ninguna serpiente». Su rutina durante casi un mes fue esa, dormir alerta, levantarse «con el aullido de los perros salvajes», recoger la tienda y proseguir el camino solo. «Es una zona donde no hay cobertura ni wifi, así que estuve un mes 'desaparecido' y claro, en España saltó la alerta». Durante ese tiempo Nacho cargó el carrito donde llevaba el equipaje con 70 kilos. «Fue una paliza caminar empujando tanto peso, porque encima la zona es tan llana que caminas pero te da la sensación de que no avanzas. Tuve que tener mucho cuidado de racionar la comida porque allí no había nada». Quedan pocos rincones así, donde no haya nada.