El partido más grande de nuestra vida

Hace muchos años, o quizá no fue hace tanto pero quiero que se me olvide, una persona de cargo relevante y que presume de tener mejores valores y más elevada moral que el resto, nos dejó sin palabras. Comentábamos, indignados, el caso de aquel equipo alevín de fútbol que había vencido 53-0 a su rival. Coincidíamos en que, sobre todo a esas edades, aprender a ganar y a perder es clave. Y que saberse superior y seguir haciendo sangre hasta humillar al rival de por vida es lo más alejado a los principios que todo ser humano o colectivo debe tener. Pero en ese momento habló la persona mencionada. «Estáis equivocados. Los niños deben aprender desde la infancia que en esta vida hay que pelear duro. Lo contrario es hacer niños blandos. Al enemigo ni agua». Nos quedamos de piedra. Y lo he recordado esta semana por el vídeo que descubrí en la edición digital de EL CORREO. Unos niños que habían perdido cantaban el himno de los que habían ganado. Como decía Montes, a veces «la vida puede ser maravillosa».

Las imágenes han recorrido las redes y seguro que las han visto. Pero no está de más echarles otro vistazo. No se imaginan lo que ha supuesto en Madrid. Y no solo en Vallecas, origen del equipo vencedor. Porque no todos los días se subrayan historias positivas del fútbol. Raro es el fin de semana sin pelea bochornosa o agresión cobarde. Incluidos partidos infantiles. Además había tenido lugar en nuestra tierra. De ahí que un servidor haya sacado pecho. Jamás habría imaginado, y tampoco el más optimista, que el Torneo Usansolo CUP iba a estar en el mismo hueco informativo que la poderosa final de Champions entre Real Madrid y Juventus. O que acabe incluido en programas y espacios que jamás hablan de fútbol. Solo por eso, han hecho Historia. Zorionak a quienes lo hicieron posible. Sobre todo las personas que estuvieron en Meatzeta. Y en especial a los chavales que, aún hoy, siguen emocionando. Se puede vencer más partidos, pero no se puede ganar más grandeza.

Imaginen que en este mundo en el que demasiados niños imitan las celebraciones de los astros y cada vez se abrazan menos tras los goles, existan otros que no solo hacen piña, sino que además cantan el himno del rival. Eso es lo que sucedió en Usansolo. Cuando los jugadores del Rayo recogían la copa de campeones se arrancaron con su himno. Pero, poco después, escuchamos que otras voces les imitan. La cámara sigue fija en ellos y no vemos de quién se trata. A cambio, contemplamos las caritas de los vallecanos. Están perplejos. Y se callan. En ese momento adultos cercanos les animan a que vuelvan a cantar su himno junto a los misteriosos espontáneos. Entonces la cámara se gira y descubrimos a quienes están cantando. No se trata de aficionados del Rayo. Son los jugadores rivales. En concreto los del Lagun Artea, el Umore Ona y nuestros vecinos cántabros del Racing de Santander. Y si me apuran alguno más. Visto el panorama, y entregados a la causa, los cachorros del Rayito se unen al grupo y cantan como si fueran uno el himno del vencedor. Lo dicho, mayor grandeza imposible.

Nunca he cantado el himno del rival. Pero sí he coreado su nombre. A veces tras ganarles. Y muchas tras perder. Como en la final de Valencia, después de sucumbir ante el Barça de Guardiola. O en el partido de vuelta frente al Manchester. He visto, por suerte, ganar ligas y copas al Athletic. Pero hace unos días, cuando me preguntaron por el partido que guardo con más cariño en la memoria, aunque hay muchos, el primero que me vino fue ese. No solo por el triunfo. También, y sobre todo, por las formas. Ver y escuchar a San Mamés, aplaudiendo el gol de Rooney aún me pone los pelos de punta. Bielsa confesaba días después a sus cercanos que jamás había visto algo igual. De hecho, le costó entenderlo. Y también que La Catedral se pusiera en pie para despedir al gran Giggs. Otro tanto del Manchester les metía en el partido. Pero nos daba igual. Ya les decía antes que hay días en que la vida puede ser maravillosa.

Recuerdo goles maravillosos y jugadas imposibles, triunfos épicos y otros implacables. Jugadores míticos y campos legendarios. Pero cuando busco entre las emociones lo primero que recuerdo es a San Mamés aplaudiendo al odiado Juanito al ser cambiado en una semifinal contra el Madrid, en la que un gol más de ellos nos dejaba fuera. Al 7 merengue le llamamos de todo menos guapo, tanto antes como después de ese encuentro, pero aquella noche había estado inmenso. Años más tarde, siendo preguntado el malagueño sobre su día más emotivo en el mundo del fútbol, el primero que le vino a la cabeza fue ese. Curioso. Hubo un tiempo en que el equipo de casa y el rival salían por separado. Y eso permitía medir la señorialidad de las aficiones. Y así quedaba clara. Ahora salen juntos y se maquilla. Hipocresía al servicio de lo correcto. De ahí que nos sorprenda lo sucedido en Usansolo. Porque allí hubo verdad.

Me gustaría preguntar a la persona que nos dejó sin palabras en aquella tertulia si ha visto el vídeo. Aunque me temo que le parecerá una patochada. Lo mismo cree que esos niños que cantan el himno del rival están abocados al fracaso. A ser perdedores. Que lo suyo habría sido verter lágrimas secas de rabia contenida. Y que un frío silencio hubiese sido lo único aceptable. Porque hay gente que jamás entenderá que en esta vida, a veces, hay que vencer menos para aprender a ganar más. Hoy se juega la Final de Champions. Pero para mí los que estuvieron ese día en Meatzeta son y serán los campeones de esta temporada. Porque, siendo tan pequeños, han ganado el partido más grande. El de saber ser y estar en esta vida.