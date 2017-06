«El jueves salí y bebí por Oviedo; no sé cómo coño acabé en Ibiza»

«El jueves salí y bebí; tengo Trastorno De Déficit de Atención e Hiperactividad y por mi medicación no puedo hacerlo. No sé cómo coño acabé en Ibiza». Así explica Javier Moros, 'Javo', las circunstancias que llevaron a un buen número de amigos, conocidos y fans a denunciar su desaparición el pasado viernes en Asturias.

Nadie sabía nada del cantautor madrileño afincado en Lugones, localidad próxima a Oviedo. Su ausencia hizo saltar todas las alarmas entre sus familiares y amigos, quienes formalizaron una denuncia por su desaparición el lunes. El joven compartía domicilio con su expareja. Fue esta mujer la que dio la voz de alarma a la Policía Nacional de Siero, cuando el viernes regresó de su trabajo, sobre las 14 o 15 horas, y se encontró el domicilio vacío, pero «con restos de sangre y con los muebles tirados».

El cantante había hecho público hace unas semanas que estaba recibiendo amenazas de muerte. A través de su página oficial de Facebook, 'Javo' denunció los ataques que le estaban haciendo llegar a través de las redes sociales. «Español de mierda. Te voy a matar, hijo de puta», recogía uno de los amenazantes audios que recibió.

«Este miércoles encendí por primera vez el teléfono y me conecté a Internet y vi la que había formado», subraya. Reconoce que, en un primer momento, no supo «qué hace». «Avisé a mi expareja; luego en cuanto me conecté me llamó la policía por las denuncias por desaparición que se habían puesto», explica.

Moros, que se encuentra todavía en Ibiza, tiene pensado regresar al Principado en los próximos días. «Ahora estoy en un hotel, ya que me marché de la casa en la que estaba», admite. 'Javo' no pierde, sin embargo, el sentido del humor ante una situación que, al fin y al cabo, ha terminado bien. En esta línea reconoce que en redes sociales están empezando a acuñar la frase «hacerse un 'Javo'».

«Estoy bien, siento muchísimo todo lo ocurrido y os pido disculpas de todo corazón por haberos preocupado de esta forma. Os lo explicaré todo». Él mismo se ha encargado de confirmar que se encuentra bien a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook en el que asegura que explicará lo ocurrido.