Teresa Cervera tiene solo 18 años y las ideas muy claras. Esta joven afincada en Bilbao decidió el año pasado posponer su entrada en la universidad un año y repetir el último curso de Bachiller, pero en otro país, en concreto Estados Unidos. «Me presenté a una beca Assist que te da la oportunidad de estudiar un año aquí. Tenía conocidos que habían venido y lo miré junto a mis padres para enterarme bien en qué consistía. En mi caso, estoy haciendo el Senior Year, lo que aquí se corresponde con el segundo año de Bachiller en The Pennington School, en una pequeña localidad de New Jersey. Como ya me había graduado el año pasado en el Lycée Français de Bilbao, esta experiencia me sirve para mejorar mi inglés y conocer la cultura americana que siempre me había llamado la atención. Me parece que es un país que está lleno de oportunidades», detalla Teresa.

Su fascinación por conocer el país fue lo que la empujó a emprender esta aventura. «Eso sí, la cultura americana es más diferente de lo que parece. Hay dos cosas que me llamaron especialmente la atención: su forma de comunicarse y expresarse; y sus relaciones con familia y amigos», comenta. «Desde mi punto de vista aquí son más respetuosos cuando hablan. Al fin y al cabo es un país donde encuentras todas las culturas y religiones del mundo y por ello cuidan más sus palabras», reconoce. Aunque eso no evita que todo el mundo sea «libre de expresarse y compartir su opinión. De hecho, se les anima a ello constantemente desde la escuela».

En cuanto a las relaciones familiares es, quizá, lo que peor ha llevado esta joven bilbaína. «Los vizcaínos tenemos la familia muy presente en nuestro día a día, por lo menos en mi caso. Y no solo mis padres o hermanos, también mis abuelos, mis tíos y primos. En cambio aquí se ven más ocasionalmente. Además, en Bilbao sales a tomar algo y la gente se encuentra y confraterniza en la calle y aquí eso no es parte de la cultura», afirma.

‘Host-family’

El día a día de Teresa en el colegio es bastante monótono. «Soy interna, así que mi rutina es la de colegiala. Tengo siete horas de clase al día y dos de deporte. Los fines de semana suelo irme con mi ‘host-family’ (familia anfitriona), con la que también paso las vacaciones o en casa de alguna amiga», explica la estudiante.

Unas becas para los mejores estudiantes Las becas Assist, creadas en 1969, facilitan a los mejores estudiantes de Bachiller de todo el mundo cursar su último o penúltimo año de estudios en Estados Unidos. Este curso hay 171 jóvenes de 19 países participando en el programa, de un total de 1.360 solicitudes. Durante 10 meses asisten a clases, viven con una familia de acogida o internos en el propio colegio para zambullirse en la cultura americana. «Con estas becas no puedes elegir a dónde quieres ir, son ellos los que te adjudican el centro. En mi caso se trata de The Pennington School, un pueblo de Nueva Jersey, en la costa este de Estados Unidos», explica Teresa Cervera. Este mes ya han sido seleccionados los alumnos que tomarán parte en el curso 2017-2018, por lo que si alguien está interesado en participar tiene que decidirlo con tiempo. Las solicitudes se realizan en septiembre del curso anterior.

El papel de estas familias de acogida resulta fundamental para adaptarse y un nexo adicional para que los becados tengan alguien cerca a quien recurrir en caso de necesitarles. Ellas se ocupan de los estudiantes durante su tiempo libre o incluso a tiempo completo si están alojados en sus casas. «He tenido mucha suerte, porque desde el principio me trataron como a una más y pude hacer amistades entre los amigos de su hija, así que la adaptación no fue difícil».

Lo que sí le ha resultado más complicado es acostumbrarse a hablar siempre en inglés. «En el colegio hay más alumnos internacionales, pero ninguno español, así que casi siempre me relaciono con gente de aquí. Aunque tenía bastante nivel de inglés y no tuve que empezar de cero, hablar todo el rato en un idioma distinto del popio me resultaba un poco cansino, pero te acostumbras. En este tiempo he mejorado mucho, entiendo todo mucho mejor y también cuando escribo y hablo».

La experiencia está resultando tan buena que incluso ha contagiado a otros miembros de la familia. «Tanto mi hermano como mi hermana habían pasado un trimestre en Irlanda con 13 años, pero yo me quedé con el gusanillo. Ahora, es mi hermano Javier quien se plantea intentar emularme en un par de años».

Ahora que ya han pasado siete meses, Teresa empieza a pensar en la vuelta a casa. «Volveré a España en junio y el curso que viene iré a estudiar gastronomía y artes culinarias en el Basque Culinary, en Donostia», dice. Pero a pesar de que su futuro más inmediato pasa por el País Vasco, no descarta volver. «¡Tengo muchos amigos para visitar!».