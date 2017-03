Qué triste era mi platano

Todavía no se han extinguido. Pero al tiempo. Y soy feliz. Sé que no soy justo. Que hasta en mi propia casa tiene incondicionales que lo defienden con vehemencia. Me refiero al plátano. Más de un científico apunta a su futura desaparición. De momento la banana, que no es lo mismo pero salen ambos de la misma madre, tiene los días contados. Seguro que siguen sin entender mi euforia. Pues bien, soy uno de esos niños a los que obligaban a comer un plátano diario. De hecho, sobrepasado el medio siglo de edad, mi madre me sigue diciendo eso de «Hijo, ¿no quieres plátano de postre?». Solo pensarlo, siento escalofríos.

Antes de hablarles del giro de tuerca que quiero darle a esta noticia, debo contarles que todas las bananas que se consumen, y que son entre 90 y 95 millones de toneladas al año, son clonaciones. Lo que provoca una uniformidad genética que las hace vulnerables a ataques de patógenos, y el que afecte a un platanero podría destruir todos los existentes. Eso dicen expertos como Rob Dunn, profesor y experto en ecología que cree que primero serán las bananas y luego los hermanos plátanos. Y aquí entra un servidor. Se lo tiene merecido. Por lo del trauma infantil, ya se lo he contado. Espero que ésto sea el principio de la guardada venganza que toda persona lleva dentro. No conozco a nadie que no odie alguna comida o producto por la presión sufrida en la infancia por parte de sus mayores en general y de madres en particular. Si no era el plátano, eran las vainas.

Como de todo. He probado hormigas rojas, saltamontes mexicanos y texturas que echarían para atrás a Carpanta un día de hambre. Pero es ver unas vainas, judías verdes las llaman por ahí, y me dan vahídos. Y todo porque me las ponían de niño y no había forma de tragarlas. Si no era el hilillo ese que llevaban era por un ajo que se colaba bajo la lengua o una patata que se atascaba. Pero lo peor es que hoy en día lo cuento y rara es la ocasión en la que alguien no dice eso de «Eso es porque no has probado las mías. Un día que vengas a casa te las pongo». Curioso empeño ese de hacer tragar a los demás aquello que aborrecen. Es como si nos cabreara que no comparta gustos y sabores con nosotros. De hecho, yo mismo me he sorprendido pegando la tabarra a alguien que no soporta el huevo, en ninguna de sus versiones, o el queso. «¿Pero cómo no puede gustarte un huevo frito? ¿Y un buen Idiazabal?». Consejos vendo…Pero no acaba aquí la cosa. Hace unos días escuché a una mujer que ahora es madre pero un día fue niña aquello de «El zumo con pulpa, que colado no tiene las mismas vitaminas». Y lo soltó tan rotunda que no me atreví a decirle que hace poco ha salido un estudio según el cual da igual tomarlo colado o no. Las vitaminas siguen ahí. No se pierden Al menos no se ha demostrado lo contrario. Pero es que un amigo, que está haciendo de padre aquello que siempre aseguró que no haría, le decía a su hija el otro día «¡Toma el líquido del yogur que eso es el suero donde están las vitaminas». Puñetero empeño ese de vitaminarnos. Aquí no tengo datos, pero una vez me dijo un médico nutricionista que hay algo de verdad en ello. En cambio sobre chupar la tapa nada dijo. Y en casa eso era ley. Como lo de terminarlo todo.

Pasan los años, cambiamos de siglo…pero sigue existiendo esa mano adulta que mete al nene o a la nena la cuchara hasta el esófago. Que no sabes si le están dando de comer o es una tortura china. En cuanto abre la boca le meten la cuchara. Y si lo expulsa, se recoge del babero y otra vez para dentro. Como si por ser un recién llegado a este mundo no supiera si está o no lleno. Y no tuerzan el morro los progenitores que practican el 'cómetelotodo', porque también de ésto he hablado con especialistas. Y aseguran que una cosa es mantener a la criatura sana y otra convertirlo en el Gargantúa. Pero, sobre todo, recuerdo al pediatra de mi infancia. Era maravilloso. Servidor era mal comedor, no como ahora, y mi progenitora estaba de los nervios.-No come nada, doctor. Está tan delgado que parece de Biafra-se lamentaba. Y entonces el galeno decía aquello de «Tranquila. No conozco a ningún niño que se haya muerto por no comer, pudiendo hacerlo. Si no son vainas, ya comerá otra cosa. La clave está en el equilibrio». Olé. Cada vez que lo recuerdo me entran ganas de aplaudir. Porque no lo nieguen. Seguro que ustedes también tenían una comida o producto cruzado. Piénsenlo. De hecho, les animo a compartirlo aquí y ahora.

Desconozco cuándo sucederá el Armagedón de las bananas y los plátanos. Y me consta que los de Canarias son una delicia admirada en todo el mundo. Es más, jamás olvidaré que me insistían en que tenían mucho potasio. Pero cuando algo se te cruza…Quizá si la insistencia hubiera sido menor, la reacción no sería ahora tan radical. Pero es que lo gordo del asunto es que uno crecía y descubría que sus mayores también tenían comidas y productos vetados. Pero eso nunca impidió que nos hicieran comer aquello que odiábamos. Es como si la humanidad necesitara hacerse la puñeta con algo tan maravilloso como el comer. Rara esta cosa que llaman existencia. En fin, les dejo porque hoy tenemos comida con amigos en casa. Y me temo que toca vainas. Para que me las trague ahora me las deshidratan en el microondas y, tras echarles sal gorda, quedan como piperras. Ricas no lo niego. Pero se han salido con la suya. Esperen que no hagan lo mismo con el plátano y me lo camuflen para que lo trague sí o sí. La culpa es mía. Debería haber dicho que no me gustan las angulas. A ver si cuela.