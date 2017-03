Tres días de baja por la regla

En Japón existe desde 1947 la 'seirikyuuka', un permiso que permite ausentarse unos días del trabajo sin perder el sueldo a las mujeres que durante la menstruación sufren dolor abdominal, cambios de humor y cefalea. La medida, que luego adoptaron otros países asiáticos y algunas multinacionales, se basa en la creencia popular en esa parte del mundo de que trabajar durante la regla puede provocar complicaciones en el parto.

Setenta años después, Italia puede ser el primer país europeo en aprobar una normativa similar: una comisión de la Cámara de los Diputados estudia una proposición de ley presentada por cuatro legisladoras del Partido Democrático -la formación política mayoritaria en el Parlamento- para que las trabajadoras que padecen dismenorrea (dolores fuerte durante la menstruación) tengan hasta tres días de descanso retribuidos al mes.

En principio podrían disfrutar de este permiso todas las trabajadoras, tengan un contrato fijo o temporal o sean autónomas

Las promotoras de esta iniciativa legislativa sostienen que entre el 60% y el 90% de las mujeres sufren molestias cuando tienen la regla, lo que provoca un absentismo en el ámbito educativo de entre el 13% y el 51%, reducido a una horquilla de entre el 5% y sel 15% en el resto del mundo laboral. Para beneficiarse de los tres días de baja, haría falta presentar al empleador un certificado médico con validez anual.

En principio podrían disfrutar de este permiso todas las trabajadoras, tengan un contrato fijo o temporal o sean autónomas. Lo que no deja claro el proyecto de ley 3.781 es quién pagará por los días que descansen las mujeres por la menstruación. ¿Será la Seguridad Social? ¿La empresa? «En el texto no lo hemos escrito porque en nuestra propuesta hay espacio para añadidos y mejoras. Todos, comenzando por las empresas y los sindicatos, pueden ofrecer sus aportaciones», explica la diputada Romina Mura, una de las impulsoras.

La idea de crear una baja laboral por dismenorrea aún no tiene fecha para ser debatida en la Cámara, pero ya suscita opiniones contrarias. Entre las feministas se aplaude, considerando que supone un reconocimiento de las molestias que muchas mujeres aguantan durante la regla.

En contra de la iniciativa

En el mundo laboral y empresarial, en cambio, se ha puesto el grito en el cielo, advirtiendo de que la medida podría aumentar la discriminación laboral. No son pocos los que creen que la baja por dismenorrea llevaría a una parte de los empleadores a preferir contratar a un hombre en lugar de a una mujer para evitar no contar con el trabajador durante tres días al mes. En caso de que quien costeara la baja fuera la empresa y no la Seguridad Social, el escenario sería aún más negro.

Los detractores de la iniciativa recuerdan que Italia ya tiene una tasa de empleo entre las mujeres mucho más baja que la media europea (48% frente a 64%) y rebaten los datos presentados por las legisladoras sobre absentismo motivado por la menstruación. Esgrimen un estudio publicado en 2012 en la revista 'Journal of Human Resources' en el que se señala que «no se han encontrado pruebas» que relacionen la dismenorrea con faltar al trabajo.