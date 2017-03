España, el mejor destino del mundo para viajar solo

«¿Estás deseoso de ver una corrida de toros y no eres capaz de convencer a tus amigos de que la aventura merece el riesgo? Pues igual es hora de darle un bocado al bolsillo y comprarte un billete... para ti solo». Así comienza la descripción de un macroestudio que acaban de publicar en Estados Unidos y en el que los encuestados eligen España como «el mejor país para viajar solo». Tiene mérito la cosa, aunque no es la única categoría, ya que a los encuestados (21.000 personas) se les preguntó también por el mejor destino de aventura, para criar hijos, para montar un negocio, para una jubilación tranquila, para estudiar una carrera...

El país más... según los estadounidenses Atractivo para ir de aventura:Brasil Con mejor calidad de vida:Canadá. Más poderoso del mundo:Estados Unidos Abierto a los negocios: Panamá Con mayor influencia cultural:Italia Con mejores niveles de Educación:Francia Para las mujeres:Suecia Para un comfortable retiro:Nueva Zelanda Para criar a los niños:Países nórdicos Para invertir:Malasia Para invertir:Malasia Para emprendedores:Alemania Más transparente:Finlandia

Aunque España solo ocupa la cabeza en este apartado de los viajes, aparece en segundo lugar en la lista de lugares «con un Patrimonio más rico» (el primero es Italia), en cuarto en el ranking de estados «con mayor influencia cultural» (también ganan por goleada los italianos); y sexto en la carrera del «mejor país para retirarse» (aquí el liderazgo lo mantiene Nueva Zelanda). Como lugar para universitarios internacionales, sin embargo no llegamos ni al aprobado y tampoco sacamos buena nota como país para invertir o para montar un negocio.

Claro que como destino para viajeros solitarios no tenemos competencia (nos siguen Italia, Nueva Zelanda, Australia y Portugal). Al menos, a ojos de los norteamericanos, que ilustran el artículo dedicado a España con una foto de una chica en patinete por Benidorm (dan también cifras de nuestra boyante industria turística). La elección está basada en cuestiones como que «es un país amigable, divertido, con buen clima, seguro...». Concretamente señalan que «España es célebre por sus paisajes, su cocina y su Historia y es desde hace tiempo muy atractivo para los turistas».

El texto lo firma la periodista Devon Hayne, que en conversación con ELCORREO explica que «las tapas son una locura en Estados Unidos» y que cada vez más restaurantes españoles afincados al otro lado del charco están optando por menús en plato pequeño a la vista del éxito. «Aunque de todos los platos típicos, aquí el que más conocemos es la paella», confiesa. Le preguntamos por Bilbao y Hayne reconoce que «los americanos no saben mucho sobre la ciudad, aunque el Guggenheim se ha incluido en la ruta turística».

Nuestras antípodas en esta cuestión, la de lugares ideales para viajar solos, son Pakistán e Irán, considerados por los viajeros estadounidenses como los peores lugares para aventurarse solos con la mochila.

El estudio 'Best Countries' está resumido en una lista general, en la que se ordenan los países teniendo en cuenta todos los criterios y en la que España ocupa la posición 19, que no es mal puesto porque hay sesenta, pero es peor que el que ostentaba en el estudio del año anterior (posición 16). Este ranking general está encabezado por Suiza, que también es considerado desde la distancia que separa Nueva York de Berna como el mejor rincón del mundo para establecer la sede de una empresa, claro que no es un dato éste del que haya muchas razones para presumir. Detrás de Suiza, los países con mejor consideración en la clasificación general son Canadá, Reino Unido, Alemania y Japón.

El ranking está ilustrado con una serie de imágenes que a los estadounidenses les han parecido representativas de cada lugar. Las obvias de la Torre Eiffel, las playas australianas, los autobuses rojos de Londres... y los toros. Es la instantánea con la que se representa a España. Otras imágenes que acompañan el artículo sobre 'España como mejor destino para viajar solo' son las aglomeraciones regadas de vino de San Fermín, una paella de tres o cuatro metros de diámetro, la Feria de Abril o el edificio de Tío Pepe en Madrid. Se ve que estimulan el turismo desde el otro lado del charco.