José Ignacio Wert defendió este martes a capa y espada en el Congreso su gestión al frente del Ministerio de Educación (2011-2015) con una catarata de datos que entiende demuestran su éxito. «Las autocríticas salen mejor cuando las hacen otros», señaló irónico. Rechazó entonar 'mea culpa' alguno pese a ser el autor de una ley educativa, la Lomce, que hoy está dispuesto a cambiar hasta el PP, el partido que lo nombró y que la aprobó en solitario, y pese a que en 2013 sacó adelante la norma frente a toda la oposición política y las organizaciones de profesores, padres y alumnos, que se preparan para enterrarla.

«A mi edad, no me siento desacreditado por nada», contestó a los periodistas sobre la rectificación del PP a la salida de una comparecencia parlamentaria en la que fue citado por Unidos Podemos, en un claro ajuste de cuentas político, para que respondiese a la pregunta de ¿qué es lo que hay que hacer para no lograr el pacto educativo?. No ve «una cuestión personal» en que el PP aceptase paralizar la medida estrella de su reforma, la implantación de unas reválidas al final de la ESO y el Bachillerato sin cuya superación no se obtenía el título, o en que los populares estén ahora dispuestos a renunciar a otros muchos contenidos de la Lomce para tratar de alcanzar un pacto de Estado educativo.

Defendió en el Congreso la validez y la necesidad de las reválidas, que recordó se hacen en otros países con sistemas educativos de éxito, y dio a entender que los populares actúan ahora así no tanto por convicción como por necesidad política, al haber perdido la mayoría absoluta. «En política hay que tener flexibilidad intelectual y entender que las circunstancias distintas llevan a procesos distintos», comentó al respecto. El exministro, que fue premiado por Mariano Rajoy con un puesto de embajador ante la OCDE en París tras su cese en 2015, en lo que la oposición definió como «un retiro dorado», lo que sí dejó claro es que no tiene ganas de volver al Gobierno.

Wert ignoró las críticas de la oposición, que le acusó de haber incendiado la comunidad educativa por imponer la Lomce por razones «ideológicas», y justificó la imposibilidad de pactar la norma por las circunstancias políticas adversas en que le colocaron los recortes presupuestarios para cumplir con el déficit. «Las circunstancias políticas ahora son muy distintas de las anteriores. Yo hice lo que pude para consensuar la ley, pero no había condiciones», insistió, antes de asegurar que «los partidos de la oposición no querían participar en un proceso condicionado por las restricciones fiscales». Dijo no tener problema en alentar el actual proceso por el pacto educativo, pese a que tenga como principal consecuencia sepultar su trabajo. «Es una iniciativa digna de toda alabanza, y si se consigue un pacto es evidentemente beneficioso», señaló.

El «pirómano»

Toda la oposición criticó el «triunfalismo» de Wert en la comparecencia. Le acusaron de retorcer los datos y de ponerse medallas por políticas de su antecesor en el cargo, el socialista Ángel Gabilondo, pero lo hicieron ver que daba igual lo que dijese porque la prueba de su fracaso es que están hoy todos reunidos en la subcomisión, incluido el PP, «porque la Lomce está muerta» y para «arreglar sus errores».

El exministro escuchó toda clase de reproches, pero los más duros, sin duda, procedieron del portavoz socialista, Manuel Cruz. Empezó por afear a Podemos que trajese al exministro a una comparecencia «perfectamente inútil» para avanzar en el pacto de Estado, que es como «llamar a un pirómano para apagar un fuego». Pero, ya mirando a Wert, le preguntó retórico «¿usted es consciente del daño que ha hecho a la educación?». El mismo Cruz se contestó en forma de sentencia: «¡Nunca vuelva a poner las manos sobre la educación de este país!».

Solo el PP mostró un mínimo de comprensión con Wert, aunque su hoy portavoz, María del Carmen González, no ocultó que el partido ha pasado página de su etapa. Reprochó a Podemos que tratase de convertir la subcomisión en un juicio al exministro, pero le avisó de que, «pese a sus provocaciones», no va a lograr apartar a los populares del intento de pacto de Estado. No obstante, admitió que la Lomce tiene los días contados cuando dijo que «si hoy estamos aquí es porque aún no hemos conseguido que toda la comunidad educativa y la sociedad se sienta partícipe de una ley».