Cinco reglas para perder peso «de forma definitiva»

Ha desayunado un café y una rebanada de pan integral con jamón. A media mañana se ha tomado un yogur. Hoy le toca comer fuera porque está de promoción de su libro, pero si fuera un día normal se llevaría a la oficina un táper con judías verdes, atún y huevo duro. De merienda, una pera y queso fresco; y para cenar, ensalada y merluza.

LAS FRASES 'Operación bikini'.«Las dietas milagro no valen para nada; se pierde agua y masa muscular, en vez de grasa» Hidratos con proteína.«Todo lo que nace de la tierra no debe tomarse solo. Hay que acompañarlo de proteína»

Es lo que se dice un menú equilibrado.

Claro. Tiene de todo repartido en cuatro comidas porque para adelgazar para siempre hay que comer cada tres o cuatro horas.

Su libro se titula 'Adelgaza para siempre'... Ya lo siento, pero resulta muy difícil de creer.

Pero esa es la idea. Es de lo que se trata. Ya que uno se pone a perder peso, que sea para siempre.

De un momento a otro, millones de españoles, sobre todo mujeres, comenzarán con la llamada 'operación bikini'. ¿Qué les diría si le pidiesen consejo?

Que no hagan una dieta así porque solo van a conseguir ganar kilos en cuanto dejen de hacerla por el efecto rebote. Lo que deben hacer es aprender a comer.

¿Por qué se produce ese rebote?

El efecto rebote se debe a tres causas. Durante la dieta, se ha reducido masa muscular, en vez de grasa. Además, la mayor parte del peso perdido es agua debido al consumo de diuréticos y, encima, la dieta no ha servido para modificar los hábitos alimenticios. Una buena dieta es la que baja la grasa, mantiene la masa muscular y enseña a comer. Bajar mucho peso en poco tiempo, como prometen las 'dietas milagro' es una agresión para el cuerpo.

Dice que basta seguir cinco reglas para perder kilos y mantener en el peso. ¿Cuál es la primera?

Los hidratos de carbono, que es todo lo que nace de la tierra, no deben tomarse solos y menos si tienen una carga glucémica elevada. Deben acompañarse de proteína. ¿Conoces algún japonés gordo? Son todos flacos porque fundamentalmente toman arroz con pescado o "nuddles" con pollo o cerdo. Aquí abusamos de la pasta o arroz con verduras. ¿Dónde está la proteína en esos platos?

¿Y la segunda?

Ojo con los hidratos de carbono líquidos.

¿Se refiere a los zumos?

Sí. A nivel de composición, los zumos y gazpachos son maravillosos, tienen infinidad de vitaminas.., pero, ¿se tomaría tres naranjas seguidas? Cuando se toma un zumo de golpe, meto en el cuerpo una cantidad muy grande de hidrato, que hace que mi páncreas secrete insulina para normalizar ese hidratos de carbono en sangre. Esto provoca tres cosas: parte de ese hidrato va al hígado para órganos vitales. Otra parte va al músculo. Pero una tercera parte se convierte en grasa. Lo ideal, si no se puede vivir sin zumo por las mañanas es no tomarlo con el estómago vacío, pero lo mejor es tomar una fruta; y al gazpacho, ponerle jamón, huevo, es decir mezclarlo con proteína.

Todavía quedan tres normas.

La tercera es muy fácil: hay que comer cada tres o cuatro horas a partir de la hora en la que una persona se levanta. Se trata de que el cuerpo no utilice masa muscular como combustible para funcionar, sino grasa. Por el mismo motivo, no se puede estar más de una hora desde que uno se levanta sin ingerir nada.

Hay gente a la que le cuesta desayunar.

Pero deben tomar algo, aunque sea un café con leche y después ya tomarán algo más.

¿La quinta y última?

No hay que hacer deporte con el estómago vacío.

¿Y la fibra? Todos los dietistas hablan de ingerir fibra.

Estamos todos estreñidos. Hay que tomar fibra; sirve para mejorar el tránsito intestinal. La fibra está en muchas frutas, verduras, legumbres y en el pan integral. Hay que tomar pan integral, pero de masa madre. Cuanto menos alimentos procesados, menos estreñimiento.

¿Qué es lo que usted nunca come?

No pruebo la bollería industrial. Si me apetece un dulce, me compro uno de calidad. En una pastelería o panadería de confianza, donde sé que se ha hecho de forma natural. Apenas tomo zumos. La fruta la mastico. No tomo nada que tenga mucha grasa ni nada precocinado.

La leche no pasa por su mejor momento. Tiene muchos detractores.

No lo entiendo. Salvo que una persona tenga alergia, no hay por qué quitarla de la dieta.

Asesora a actores para que suban y luego bajen hasta 30 kilos. ¿No es una agresión al cuerpo?

Si se hace bien, no pasa absolutamente nada. De hecho, Manuel Burque de gordo tuvo mejor analítica que de delgado.