Alimento para la felicidad

La gastronomía es un placer que se extiende mucho más allá del rato agradable que uno pasa sentado a la mesa: la buena cocina no solo se come y se bebe, sino que también se recuerda, se comenta, se añora, se recomienda, se imagina, se discute e incluso, a veces, se sueña. Y, por supuesto, la buena cocina se escribe y se lee, en un intento de cartografiar un mundo dinámico y cambiante que nos ofrece tantos y tan distintos caminos hacia la felicidad.

LAS FRASES Eneko Atxa:«La mesa es el lugar donde nos desnudamos espiritualmente y somos nosotros mismos» Gonzalo Antón:«Lo que ocurrió aquí fue una metamorfosis gastronómica: a Adrià lo descubrimos en Vitoria» Martín Berasategui«En las casas se cocina mil quinientas veces mejor que antes: mi abuela tenía un recetario muy cortito»

A eso se dedicará JANTOUR, el nuevo suplemento que acompañará los viernes a EL CORREO, cuya presentación contó el lunes con la presencia de más de doscientos invitados de todas las áreas del sector, desde los chefs que sacan brillo a las estrellas Michelin hasta los productores que miman sus portentosas materias primas. Todos se reunieron en el Museo Marítimo de Bilbao para celebrar «el buen comer, el buen beber, el buen vivir», en palabras del director del periódico, José Miguel Santamaría.

Y, cómo no, lo hicieron hablando de comida, ese asunto que suele surgir al cabo de un par de minutos siempre que se reúnen unos cuantos vascos. ¡Tanto más cuando hay doscientos y son todos del gremio! Como analizó Eneko Atxa, «la mesa es el lugar donde nos desnudamos espiritualmente y somos nosotros mismos», hasta el punto de que se podría trazar nuestra biografía a través de un puñado de comidas importantes. El chef ‘tres estrellas’ del Azurmendi, que protagonizará la primera portada del cuadernillo, defendió el espíritu con el que se afronta la cocina en Euskadi: «Tenemos una personalidad arrolladora que se encuentra con otras en el respeto al producto: nosotros somos transformadores. Si en algo somos especiales en esta tierra, es en tratar de hacer felices a los demás, en alimentar la felicidad», argumentó.

Gonzalo Antón, propietario del Zaldiaran, evocó aquellos tiempos aventureros en los que empezaba a despegar la nueva cocina vasca, como avanzadilla de la revolución culinaria en España: «¡Fue una metamorfosis gastronómica! A Ferran Adrià lo descubrimos en Vitoria», reivindicó. A su lado, Martín Berasategui echaba la vista atrás y contemplaba con cierto pasmo el camino recorrido: «¿Quién iba a pensar, en el ochenta y tantos, que aquellos ‘gourmets’ que pasaban sin pararse de camino a Francia nos iban a aplaudir?», planteó. El chef del garrote y las ocho estrellas Michelin apostó por el inconformismo, esa sana vocación de llegar siempre un poco más allá, e hizo hincapié en que las nuevas maneras se han colado también en nuestros hogares, aunque a lo mejor no nos hemos dado mucha cuenta: «En las casas se cocina mil quinientas veces mejor que antes: mi abuela tenía un recetario muy cortito, mientras que ahora hay genios estratosféricos que nos muestran lo que se puede hacer».

El director de EL CORREO, José Miguel Santamaría, se dirige a los invitados en el Museo Marítimo de Bilbao.

Tras la presentación, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en el atrio del museo, llegaba el momento de emprender una pequeña encuesta, como quien pregunta al comensal cuál es el bocado que más se le antoja: ¿qué les gustaría a estos profesionales encontrarse en las páginas de JANTOUR? «Hay que romper mitos, como eso de que comer bien es caro, cuando hay menús muy asequibles. Y siempre se habla de lo bonito, pero no de toda esa gente que ha metido un millón de horas, no ha tenido vida y sufre por hacerlo bien: en este oficio se trabaja cuando los demás disfrutan», recordaba Iñaki Rodrigo, del Guria. «Nunca se ve mucho el día a día de un cocinero: se muestra la preparación del plato, el glamour, pero no lo de estar a las ocho y media en la plaza y tratar con los proveedores», añadía Asier Urbina, del Ikea. «Lo más importante en todo esto es la sorpresa, la ilusión por descubrir, como cuando un amigo te recomienda algo: no te pierdas este vino, este rincón, ese sitio que acaba de abrir y es todavía un lugar secreto», aportaba Aitor Elizegi, del Bascook. «A mí me gusta mucho que se atienda a los productores, porque habitualmente no se les hace nada de caso: ellos son los grandes desconocidos», respondía Ricardo Pérez, del Yandiola.

Las vainas al dente

También Zuriñe García, del Andra Mari, volvía la vista hacia el sector primario y su receta maestra de naturaleza, paciencia y sabiduría: «Me ha encantado que en el suplemento se faciliten los productos de temporada, porque hoy en día la gente se ha acostumbrado a comer alcachofas durante todo el año, sin saber de dónde vienen. Y también me gustaría que se reivindicase el papel de las mujeres en las cocinas». La chef del restaurante de Galdakao acudió a la presentación con su hija de 5 años, una pequeña embajadora del futuro que inspiraba otras preguntas más cotidianas y a la vez más trascendentes: ¿algún truco definitivo para que los críos se zampen las vainas? «El único truco es negociar. Yo lo he intentado todo: la verdura en forma de corazón, las estrellas de zanahoria... En el cole come muy bien, pero en casa me tiene pillada: desde luego, si le hago las vainas como me gustan a mí, al dente, no las quiere». ¿Quién dice que a la gastronomía no le quedan retos?

La cita demostró una vez más que la comida es el tema de conversación que jamás se agota. «¡Nunca! -confirmaba David de Jorge, colaborador del suplemento-. Mientras haya cosas para comer y beber, mientras nos podamos emborrachar, siempre tendremos algo que contar».