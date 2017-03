Espiar el móvil y otras 9 prácticas que también son violencia de género

¿Usan el móvil para saber dónde estás? ¿Te lo miran sin permiso? ¿Controlan quienes son tus amigos en las redes sociales y te dicen con quién puedes tratar y con quién no? ¿Se enfadan contigo si no estás disponible las 24 horas? Si alguna respuesta a estas preguntas es afirmativa, cuidado. La violencia de género va mucho más allá de los golpes o los insultos: las redes sociales y los móviles se están convirtiendo en aliados de otras formas más sutiles de abuso, ya que permiten controlar a la pareja y anular su personalidad. Conscientes de que este fenómeno es una realidad, sobre todo entre los adolescentes, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la colaboración de Pantallas Amigas y Twitter, ha lanzado este miércoles una campaña que incluye un decálogo para alertar de prácticas que, aunque a muchos les parezcan inocuas, no dejan de ser una forma de violencia sexista.

La iniciativa -que incorpora los hashtags #HaySalida y #fuerzaenmivoz y que cuenta con un vídeo- pretende ser un aviso para las posibles víctimas, pero también para quienes están incurriendo en actitudes intolerables, a veces entre risas y bromas o disfrazándolas de loco enamoramiento. Estas son las diez situaciones que deben hacer saltar todas las alarmas y que, según el Gobierno, se consideran violencia de género:

1. Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil.

2. Interferir en las relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

3. Espiar el móvil de tu pareja.

4. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

5. Controlar lo que tu pareja hace en las redes sociales.

6. Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

7. Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas.

8. Comprometer a tu pareja para que envíe claves personales.

9. Obligar a tu pareja a que te envíe un chat con otra persona.

10. Enfadarse por no recibir siempre una respuesta inmediata mediante chat.