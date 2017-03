Despedido tras pedir días libres para salvar a su hija: «Su vida dependía de mi hígado»

Cualquiera a quien se lo cuentes lo criticará, pasa siempre, pero lo cierto es que hay sucesos lamentables que ocurren más a menudo de lo que nos imaginamos. La Asociación Española de Ayuda a Niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos (Hepa) denuncia que un porcentaje muy alto de los padres que han donado un órgano en vida ha tenido problemas laborales hasta llegar a perder su puesto de trabajo. Por eso, la plataforma change.org ha puesto en marcha una petición, para que, por ley, se impida que un donante sea despedido del trabajo o sufra una bajada de sueldo por no estar protegido por una baja laboral.

«Pedimos que estos donantes sean equiparados a una embarazada, situación a la que también se accede voluntariamente. De esta manera el trabajador no vería afectada su nómina ni perdería su puesto de trabajo. Y la empresa no tendría que pagar los seguros sociales en el tiempo de baja ni la persona que sustituye al donante», explican.

De llevarse a cabo esta reforma se evitarían casos como el que veníamos anunciando: el de un padre que fue despedido tras pedir unos días de baja y otros de vacaciones para poder desplazarse a Madrid y someterse a la operación para donar parte del hígado a su hija. «La vida de mi hija dependía de que yo hicera la donación», asegura. No obstante, cuando faltaba una semana de la intervención, el director de Recursos Humanos le llamó al despacho para despedirle. «Lo que más me dolió fueron sus palabras: 'Así podrá usted dedicarse mejor a cuidar a su hija'», lamenta.

Muchas más personas de la asociación han vivido situaciones similares, como esta: «Para hacerme las pruebas de compatibilidad de donante para mi hijo, me desplace varios días al hospital y cuando llevé los justificantes de las pruebas a mi trabajo me indicaron que eran pruebas voluntarias y que yo no estaba enfermo y que no podían aceptar la justificación, que la solución era pedir una excedencia».

Por eso, desde la asociación exigen «una modificación legal laboral que impida que un donante cobre menos o sea despedido del trabajo por no estar protegido por una baja laboral» y piden «que estos donantes sean equiparados a una embarazada, situación a la que también se accede voluntariamente. De esta manera el trabajador no vería afectada su nómina ni perdería su puesto de trabajo. Y la empresa no tendría que pagar los seguros sociales en el tiempo de baja ni la persona que sustituye al donante».

Es evidente que hay que acabar con este tipo de situaciones que están por encima del trabajo y cualquier otra cuestión.