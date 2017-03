Así se burlaba el 'hombre de los dos mil tumores' de sus donantes

Risotadas, gestos ofensivos y chistes obscenos. El 'making off'' de los vídeos que grababa Paco Sanz, conocido como 'el hombre de los dos mil tumores', para recaudar dinero no tiene desperdicio. En las imágenes, que se han hecho públicas este martes, se ve como ponía cara lastimera para llegar a los corazones, y de paso a los bolsillos, de sus víctimas entre bromas de mal gusto. Este hijo de un tirador olímpico de Barcelona 92 llegó a reunir 250.000 euros para tratarse en EE UU del síndrome de Cowden que padecía. Sobre esta dolencia giraba una estafa de grandes proporciones que acabó a principios del mes de marzo cuando fue detenido junto a sus padres por la Policía en su casa de La Pobla de Vallbona.

«Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran. Con un euro me regalarás un segundo de vida», decía Sanz en las redes sociales. En total, se calcula que este vigilante de seguridad, de 46 años, llegó a engañar desde hace ocho años a 2.000 víctimas que aportaban sus ahorros para que pudiera curarse su enfermedad que, al contrario de lo que aseguraba, no es mortal. Es más, recibía asistencia médica en un hospital valenciano y no en EE UU como aseguraba. Personajes tan famosos como Risto Mejide, Carlos Herrera, Santiago Segura, Isabel Gemio, José Mota o Jorge Javier Vázquez cayeron en el timo.

Con esos 250.000 euros, aprovechaba para comprar todo tipo de artículos de lujo, ropa de marca y todo tipo de dispositivos electrónicos de última generación, además de ser un visitante asiduo de restaurantes y bares de copas. También era dueño un coche de alta gama, sin contar con sus continuos viajes a EE UU como turista y, al menos en una ocasión, a bordo de un trasatlántico de lujo con parada y fonda en Miami. Un alto tren de vida que provocó que se haya gastado casi todo lo recaudado.

Y todo gracias a unos vídeos cuyas tomas falsas dejan a la vista el verdadero rostro, y nunca mejor dicho, del 'hombre de los dos mil tumores', mientras su familia, presente durante las grabaciones le reían las gracias, incluida su novia que le hacía de manager y su madre. «Que se dejan de mensajes, y nos den dinerito», decía. Era lo único que les importaba.