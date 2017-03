El Gobierno vasco rebajará el precio de la vivienda tasada para diferenciarlo del mercado libre

Se vende piso de 83 metros cuadrados, tres habitaciones, garaje y trastero por 215.000 euros. Aunque por 180.000 se puede comprar otro de 88 metros cuadrados sin parcela en la misma céntrica calle Askatasun del municipio vizcaíno de Areatza. El primero es una vivienda tasada bajo los precios regulados por el Gobierno vasco y el segundo una oferta privada del portal inmobiliario pisos.com. En la localidad guipuzcoana de Bergara se da una situación parecida: un piso tasado municipal sale al mercado por 196.000 euros en Erregetxo Plaza mientras en una calle adyacente un duplex reformado de 180 metros cuadrados en un bloque antiguo cuesta 200.000. Y, por si no quedaría claro, de nuevo en Bizkaia un slogan ofrece ‘viviendas libres a precio tasado’ por 212.000 euros en Ugao-Miraballes. Son tres ejemplos de que el precio del mercado en régimen de protección supera ya en ocasiones al privado y, cada vez con más asiduidad, ambos compiten a la par. El Gobierno vasco no es ajeno a esta circunstancia y anuncia cambios drásticos: la cuantía máxima a la que se puede vender un inmueble bajo tutela pública –aunque sea construido por la iniciativa privada– se revisará a la baja en 2018.

LAS CLAVES Mario Yoldi

«El excesivo acercamiento de precios pone en cuestión el concepto de la vivienda tasada y, en cierta medida, de la protección pública». El director de Planificación Territorial y Vivienda del Ejecutivo autónomo, Mario Yoldi, no se anda con rodeos. Aunque este régimen tasado se planteó para una población con «ingresos altos pero dentro de un espectro protegido que no cubre las exigencias de la venta libre», debe haber «una diferencia económica evidente» con esta última «para que se cumpla el objetivo». Y, como ambas ofertas casi ya no se diferencian, la pública sale perjudicada.

Yoldi asegura que esta situación responde a un «efecto perverso» de la crisis económica: los precios del mercado libre se han desplomado por encima del 32% en la última década. Los del protegido, sin embargo, se mantienen congelados «desde 2010». Si bien a esta oferta pública se ha sumado una controversia añadida: en estos 10 años el coste medio de venta de un inmueble público se ha disparado un 31%. Yoldi, sin embargo, insiste en que no ha habido subidas reales, pero sí que cada vez cobra más peso el valor máximo del piso tasado –hoy la media ronda los 223.70 euros en Euskadi– frente al del carácter social, «más barato, pero que prácticamente ha desaparecido de la oferta actual del departamento y de los promotores privados». En definitiva, que en la práctica se ha encarecido acceder a un piso de protección pública en compra porque la tasada puede ser hasta 1,7 veces más cara que la social.

«El mercado inmobiliario ha tocado suelo en el País Vasco» La ubicación de la vivienda explicaría, a juicio del director de Planificación y Vivienda del Gobierno vasco, la situación «bipolar» que está experimentando el mercado inmobiliario en Euskadi en la actualidad: presenta síntomas claros de reactivación en el centro de las capitales y las grandes ciudades, aunque esta mejoría no se percibe igual en las periferias ni en los municipios pequeños. Al mismo tiempo, el precio de la segunda vivienda en los núcleos urbanos ha llegado a equipararse –en algunos puntos incluso la supera– con el de la obra nueva en entornos más alejados de la urbe. De hecho, en Bizkaia la media se sitúa a apenas 3.000 euros de diferencia. La conclusión de Mario Yoldi, en cualquier caso, es que parece no atisbarse riesgos de marcha atrás. «Yo diría que ya hemos tocado suelo», remarca. Aunque reconoce que estos «mensajes contradictorios» del mercado todavía se mantendrán temporalmente. Pero tampoco mucho tiempo porque, a su juicio, el País Vasco sigue la estela de «Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, donde ya es más visible esta tendencia». Y lo justifica al asegurar que en Euskadi, «no hay mucho stock de vivienda vacía» y la recuperación económica ya empieza a dar sus frutos. Una combinación que tendrá un doble beneficio en la comunidad autónoma ya que, para responder a la demanda que se genere, «habrá que recurrir a la rehabilitación de inmuebles antiguos». Vitoria puede ser, en su opinión, un buen ejemplo, «ya que en el centro empiezan a aparecer promociones nuevas sobre zonas rehabilitadas». Y en Bilbao, «se compran cada vez más edificios de viviendas para rehabilitar», concluye.

Por tanto, las líneas empiezan a converger tanto que, a juicio del responsable autonómico, ya no hay excusas y se hace necesario intervenir. «Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y ajustar los precios públicos para que la franja respecto a los privados sea diferente, funcional y efectiva», recuerda.

Cambios jurídicos

La puesta en marcha de esta medida, sin embargo, deberá esperar hasta el próximo año «porque antes hay que dar pasos previos» que, según el responsable autonómico de Planificación, impiden cuantificar el alcance de esta rebaja del valor de la vivienda tasada. «Tenemos que redefinir, entre otras cosas, el propio concepto del régimen jurídico de protección, ya que ahora tenemos tres: social, de protección oficial y tasada, y por gestión quizá sea más conveniente fusionarlos en dos», valora. En cualquier caso, adelanta que lo que no se reducirá es el precio de la más económica, «ya que la vivienda libre hoy cuesta el doble que una social, mientras que a nivel estatal esta diferencia es tan sólo del 25%».

El director de la sociedad pública Visesa, Carlos Quindós, ahonda en esta tesis al remarcar la necesidad de adaptarse a la evolución de la propia demanda inmobiliaria registrada en Etxebide, que se ha invertido desde 2008. Y la compra ha cedido el testigo al alquiler. De hecho, son ya cuatro de cada cinco solicitantes los que se decantan por ser inquilino y no propietario. Y, dado que su perfil remarca que la compra es prácticamente una quimera especialmente para la juventud, la clave pasa por «ajustar el tipo de vivienda protegida a cada municipio para dar respuesta a la demanda y optimizar los recursos públicos».

Así que, a su juicio, esta realidad se está trasladando ya a la estrategia de la entidad encargada de gestionar la vivienda pública en la comunidad autónoma. Y Quindós lanza varios líneas de actuación. Por ejemplo, remarca que en Vitoria ya no hay necesidad de VPO pero sí de vivienda en alquiler, por lo que está prevista la edificación de 53 pisos sociales con este fin en Salburua. Además, deja abierta la puerta a promover otros 106 «en función de la demanda».

Al mismo tiempo, remarca que el Gobierno vasco promueve la firma de convenios de colaboración que impulsan los pisos sociales reservados a renta. Es el caso del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Getxo para levantar 48 pisos en el barrio de Iturribarri. O el de otros 20 en Zarautz, de 18 VPO más en Hondarribia y de los 64 que se culminarán a finales de año en Irún.