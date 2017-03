«El alto directivo sacrifica muchos momentos, pero nadie ocupa esos puestos por obligación»

El donostiarra Pedro Goenaga ha ocupado cargos de máxima responsabilidad en Russell & Reynolds, una multinacional cazatalentos que factura 500 millones de euros anuales. Recientemente ha sido nombrado director general en Brasil. Experto en la búsqueda de primeros ejecutivos para empresas punteras, es firme defensor de formar consejos de administración profesionalizados para evitar «el caldo de cultivo» de la corrupción. También se muestra crítico con las remuneraciones estratosféricas de los directivos cuando los accionistas de sus compañías apenas reciben dividendos. Goenaga, en una de sus escasas visitas a Donostia, donde viven su madre y sus hermanas, se aviene a analizar el proceloso mundo de los directivos.

Usted es un cazatalentos. ¿Cuál es el perfil de una persona talentosa para el mundo económico?

Las dos características diferenciales son anticipar tendencias y gestionar la incertidumbre. Esto implica entender cuáles son las nuevas situaciones en el contexto internacional y los impactos en el negocio, orientando a tus equipos a responder acorde con estos hechos. Ahora bien, estamos en un mundo cambiante, la estrategia de hoy puede no ser válida mañana. Tienes que contar con la credibilidad suficiente para redirigir la organización sabiendo que cada vez los ciclos son más cortos.

Esto de anticiparse a la jugada tienen algo de visionario. ¿Sirve más la intuición que los conocimientos técnicos?

Para mí el mejor visionario es el mejor informado. No interesan los gurús, sino profesionales con acceso a las personas que realmente conocen qué está ocurriendo en sectores, países, administraciones políticas... Quien tiene acceso a estos canales, recibe la información y la digiere, será quien saque las mejores conclusiones.

¿Para acceder a esos puestos directivos, al candidato se le exige sangre, sudor y lágrimas?

La inspiración se encuentra en el campo de prácticas. La combinación ideal es aunar la capacidad de anticiparse con un compromiso de dedicación. Esa fórmula suele lograr el éxito. De nada sirve trabajar muchas horas sin saber a dónde vas o, por el contrario, pensar que puedes tener unas ideas maravillosas y no dedicar tiempo a ponerlas en marcha.

«Hay fondos de inversión que anticipan que EE UU entrará en recesión» Antes hemos hablado de la necesidad de anticiparse a las situaciones. ¿El ‘efecto Trump’ va a ser negativo para la economía mundial o la va a dinamizar, como parece que indica la Bolsa americana? – El ‘efecto Donald Trump’ de momento es desconocido, pero sí he hablado con personas que saben qué está pasando en Estados Unidos. Me dicen que el descuento que están anticipando los mercados bursátiles en Estados Unidos es irreal, en el sentido de que el efecto de las medidas que Trump quiere implementar tardará mucho tiempo en llegar al beneficio neto de las compañías. Por tanto, se está descontando pronto algo que tardará muchos tiempo en apreciarse. Además, es difícil que tenga un impacto diferencial cuando los beneficios de las empresas estadounidenses están en máximos, y tanto los tipos de interés como el desempleo en mínimos. En consecuencia, es difícil que las medidas de Trump vayan a tener un impacto alto en las empresas, incluso hay fondos de inversión que ya están anticipando que Estados Unidos a finales de este año o comienzos del próximo entrará en recesión. Sin embargo, los mercados están en máximos y se supone que anticipan lo bien que irá aquel país. Si a la economía estadounidense le quitas una mano de obra barata, cuando disfrutas casi de pleno empleo, estás creando inflación, porque hay menos gente para trabajar y por tanto va a cobrar más. Que exista inflación es una de las fórmulas para desapalancar la alta deuda. – ¿El proteccionismo que promueve Trump puede desembocar en una guerra comercial? – Acabo de visitar México y me decían que en el país están radicadas grandes compañías americanas de todo tipo. No cabe duda de que buscarán la forma de responder si se les cierran las fronteras. El autoproteccionismo es como poner puertas al campo. Pasado un tiempo, no funciona. Ocurrió en Brasil. Hace años que no dejan importar productos y el resultado es que a los coches les falta tecnología para mejorar la seguridad y bajar la contaminación. Y, sin embargo, no han conseguido que los proveedores locales fabriquen esos componentes. Al final, la industria no es competitiva para exportar. La autarquía es un modelo que no funciona. – Usted ha sido nombrado director general de Russell&Reynolds en Brasil. ¿Qué pasa con este enorme país, que hace cinco años parecía un potente motor económico y ahora está encallado? – Hubo un sobrecalentamiento que procedía de una sobreinversión mal canalizada. Ahora, quieren corregir la situación con un tipo de cambio más adecuado a la realidad. Brasil no es un país, es un continente con 212 millones de habitantes en una superficie un tercio mayor que Europa, sin Rusia. En mi opinión, el principal problema radica en que deben mirar más hacia fuera y dejar de ser tan endogámicos. Además, necesitan un mayor rigor y ética en los negocios. También sería conveniente que reforzaran las infraestructuras. El Gobierno dispone de una hoja de ruta adecuada. – La corrupción destapada en el gigante Petrobras también es un lastre para la reactivación. – Efectivamente. Nos han pedido en Petrobras que les ayudemos a resolver el problema, buscando nuevas formas de hacer.

Vamos, que la conciliación laboral y familiar no forma parte de esa fórmula.

La conciliación es baja. Hace falta inspiración con transpiración. El alto directivo sacrifica muchos momentos, pero nadie ocupa esos puestos por obligación. Y, otra parte, están bien remunerados.

Los salarios

¿La remuneración debe estar ligada a los resultados? O, dicho de otra manera, ¿es lógico que directivos de banca o de empresas españolas se hayan asignado sueldos multimillonarios cuando sus organizaciones iban camino de la quiebra?

Tiene que haber dos componentes. Los directivos deben recibir la remuneración lógica del mercado acorde a su nivel de dedicación y capacidad de sacrificio. Dicho esto, lo que carece de sentido es que haya remuneraciones variables situadas a la cabeza de los rankings, cuando los accionistas ven que los títulos de las compañías dirigidas por esos directivos no se han revalorizado. Tiene que haber una cierta correlación. No puede ser que el accionista no obtenga dividendos y el primer ejecutivo esté a la cabeza de los rankings de remuneración. No vale decir que me he esforzado mucho. Hay que presentar resultados.

Señala la responsabilidad de los directivos hacia los accionistas, pero ¿no es exigible también en algunos casos respecto al conjunto de la población, que a través de los impuestos acaba tapando los agujeros de empresas y bancos quebrados?

Se está enfocando mucho este tema respecto a las cotizadas, pero la falta de gobierno corporativo en las empresas, estén en Bolsa o no, provoca que al final a todos nos cueste mucho dinero. Estamos hablando de personas que se van al paro, compañías que no pagan impuestos... El impacto social es altísimo y se paga con el dinero de los contribuyentes. Hay empresas que no se están gestionando bien. No es un problema de riesgo, sino de falta de rigor y ética en los negocios.

¿El componente ético deja de existir en determinados niveles, como ha podido ocurrir con Bankia o Lehman Brothers?

La ética y la legalidad están separadas por una línea muy fina. Nadie debería trabajar en la ilegalidad. La falta de ética en los negocios supone el riesgo de llevar a una empresa a los juzgados pero es que, además, le resta competitividad. En el fondo, subyace una falta de cultura empresarial. Una persona que está acostumbrada a conseguir contratos mediante sobornos provoca que en su compañía ni se investigue, ni se innove, ni se desarrollen nuevos productos, porque se acomodan a otra forma de funcionar. Dar la vuelta a una situación de este tipo es complicado. Puedes cambiar al gestor, esto es fácil, pero lo difícil es enseñar a la empresa a competir. Todos estos problemas nacen de la falta de gobiernos corporativos eficaces y éticos, de que los consejos de administración no están profesionalizados y de ahí acaba permeando al resto de la compañía.

Ambición desmedida

¿Casos como el de Lehman Brothers y otros similares no reflejan que el sistema falla desde su base? ¿Cómo es posible que no saltaran la alarmas?

Estos casos son el resultado de una ambición desmedida en un entorno que la favorece. No sé si en Lehman hubo además falta de ética, algo que sí se dio en Enron. En Lehman, la gente creía que su casa valía más de lo que en realidad valía y hubo quien echó gasolina al fuego.

Pero, cuando la bola fue creciendo, ¿por qué nadie la paró?

A mí un presidente de un banco me dijo que había prohibido aprobar nada que no fuera entendido por el consejo de administración, aunque diera muchos beneficios. Los productos demasiado complejos al final no son sostenibles.

¿El problema no puede provenir también de permitir que el auditor de una compañía sea a su vez, por decirlo así, el contable de la misma, de manera que difícilmente estará interesado en sacar los trapos sucios?

Ese sería un error de base. El director de auditoría de una compañía nunca puede reportar al director financiero, ni siquiera al primer ejecutivo, sino al presidente o al dueño, y al comité de auditoría. Y es el presidente el que evalúa al auditor y el que decide su remuneración variable. Si no se hace así, y si no se forman consejos de administración profesionalizados, se crea un caldo de cultivo para que haya corrupción. La soluciones existen, otra cosa es que se apliquen.

Y ustedes se dedican a buscar a los candidatos idóneos.

Así es. Nosotros incorporamos a las compañías consejeros que jamás van a ligar su nombre a un problema de esas características. No les interesa para nada. Son personas que no necesitan dinero, con trayectorias de éxito, con una edad de 55 años hacia arriba...

Usted ha estado dieciocho años en España buscando altos directivos. ¿El nivel es comparable a los de Europa o a los del mundo anglosajón?

El ejecutivo español presenta carencias, como la movilidad geográfica y la seguridad en sí mismo. Esto último tiene que ver con el sistema educativo que, además de educarnos en conocimientos, debe hacerlo en habilidades. No parece que sea importante saber hablar en público, liderar, dominar otros idiomas, entender otras culturas, no perderte por el mundo... O dejarte en un punto de una ciudad y saber volver a tu casa sin dinero. Esto se hace en otros países.

Parece que me está definiendo a un 'ranger' en lugar de a un directivo...

Bueno... lo cierto es que al directivo se le suelta en una jungla empresarial. Tiene que saber moverse en entornos distintos al suyo habitual, con marcos regulatorios diferentes y donde están todos sus competidores. Y, para colmo, dependiendo de que suba o baje el petróleo, los tipos de interés, la inflación...