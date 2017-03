Los cromos del infierno

«Se han detectado conflictos entre el alumnado a la hora del intercambio de los cromos y en su uso general. Asímismo consideramos que los cromos pueden hacer más visibles las diferencias socioeconómicas entre los alumnos y alumnas, lo que es totalmente inadecuado en un proceso educativo. Por todo esto, a partir de ahora no se podrán utilizar cromos en ninguna de las dos escuelas, Mendialdea I y II, y el profesorado podrá retenerlos». Cada vez que vuelvo a leerlo me impresiona más. Pensaba que el futuro era incierto con tanto Donald Trump mandando por el mundo. Pero hay algo peor. El empeño de algunos por complicar la vida.

Si ya no se puede ni intercambiar cromos en un colegio estamos definitivamente abocados a la extinción. Supongo que no será tan grave que exija presencia policial porque se reparten estopa. O sí. Los expertos insisten en que el gran problema de las nuevas generaciones está en que no saben gestionar la frustración. Jamás la han sentido. Tanta hiperprotección y acceso a todo capricho genera la percepción de que todo es fácil. Pero no. De ahí que existan adolescentes que, como hace unos días, denuncien a su madre porque, harta de su actitud y malas notas, le haya quitado el móvil. O que los casos de 'Hermano mayor' sean más comunes de lo imaginado. Lo que nos lleva al segundo punto. Las diferencias socioeconómicas.

Que un chaval tenga menos cromos que otro puede provocarle trauma. «Es que Fulanito tiene más porque su padre está forrado y tú me das una mierda de paga», pensará el nene. Como si nosotros no hubiésemos aprendido la verdad de la vida a golpe de juguete. Aquél balón de reglamento que tenía el de familia con posibles o la bici que paseaba la niña pija. Era lo que había y ayudaba a asimilar lo que vendría después. Que siempre habrá ricos y pobres y si el segundo quiere algo debe currárselo más que el primero. Injusto, pero real. Y evitar esa lección a los chavales no ayuda. Todo lo contrario. El sopapo será de órdago. Me gustará escuchar a quienes han tomado la decisión sobre los cromos cómo explican en el futuro al antiguo alumno que en esta vida hay quien siempre tendrá más cromos. O que, detalle importante, existe algo llamado suerte que hace que te toque el más deseado. Y de no ser así, hay otra cosa denominada gestión consistente obtenerlo vía negociación. Lo que viene siendo el pan nuestro de cada día. Por no hablar de otro detalle. La piel.

Somos cada vez más individualistas. Las nuevas generaciones se relacionan de manera virtual. Que un juego les obligue a hablar sin mandarse mensajes y escuchar la voz ajena no solo no es malo, debería potenciarse. A menos que estén equivocados los docentes que apuestan por recuperar los juegos tradicionales. Hemos hablado de ellos en este periódico. Porque, como dicen, jugar a canicas, iturris, la goma o construir una goitibera genera una interacción que se estaba perdiendo. Es más, sobre los cromos añadían que la relación del niño o la niña con los adultos se incrementaba. A veces, era la primera vez en que diferentes generaciones jugaban y compartían instantes. Algo tan hermoso como necesario. Por eso, si los cromos han dado un problema en esos colegios, será por otra cosa.

Habrá niños y padres que sacarán lo peor de sí a la hora de intercambiarlos. Y quienes, incapaces de esperar, comprarán el kiosco entero para terminar la colección antes que nadie. O patanes que trasladarán a sus hijos sus propias frustraciones. Pero a esa gente le da igual cromos o fútbol infantil. El imbécil lo es en todos los escenarios. Criminalizar al cromo es un error. Y peligroso. Culpa al objeto del mal uso que hace la persona. Cromo caca, no lo toques. Solo teclearlo da naúseas. Lo de estos colegios y los cromos es un paso más hacia la estupidez global. Piensen en cómo jugaban ustedes. Ni las actividades ni los lugares serían hoy políticamente correctos. Hace años escribí sobre los triciclos que se alquilaban en el 'Parque de los Patos de Bilbao', donde muchos aprendimos a pedalear. Y quiero recordarles algunos párrafos. Porque hoy sería imposible su existencia.

Para empezar deberían cumplir más reglamentos que el coche de Alonso. Pedalear sin frenos, deteniendo la carrera con los pies antes de caer al estanque, se acabó. El material ecológico, reciclable y no tóxico. No fuera que al nene le diera por comerse el manillar y cogiera algo. El sillín adecuado para evitar problemas de espalda o estrés post-carrera. En cuanto al circuito, apto para todas edades, etnias y religiones, con límite de velocidad, agente de la OTA y dos municipales para impedir que los niños dejen el vehículo en cualquier sitio o sin tique. Que se para en la fuente, pues ajo y agua, y a pasar por caja. Esperen que no les quiten puntos.

Todo ello consensuado con los vecinos para que el roce de las ruedas con la gravilla no les moleste. Se eliminaría el timbre. Si no se entera el peatón y acaba atropellado, mala suerte. Todos circularían con seguro y los padres firmarían un consentimiento a dos tintas de la participación del menor aceptando toda la responsabilidad. Para terminar, los ciclistas irían pertrechados con rodilleras, coderas, casco homologado por la UCI, además de ropa y calzado adecuados. Junto al kiosco se ubicaría una ambulancia, como exige la normativa internacional. Un grupo de monitores se encargaría de controlarlo y supervisarlo todo. En cuanto al precio, seguros incluidos, la media hora en triciclo rondaría los 30 euros. Si el niño estuviese al finalizar en el otro extremo del parque tendría que pagar un plus de 6 euros por incordiar. Y si no, que hubiese pedaleado más rápido. Eso sí, los adultos lo arreglarían para que el niño o la niña no se enterase de ello, evitase pillar un trauma y siguiera siendo feliz como una perdiz.

Lo escribí hace siete años y me llamaron exagerado. Pues ya ven lo que ha pasado con los cromos. Ahora son alienantes. Tengo guardado uno de Iribar. Siempre me pareció un tesoro. Ahora más. Porque lleva pecado. Y me encanta. Prefiero quemarme en el Infierno que participar del falso cielo que intentar crear algunos en este, cada vez más, absurdo mundo.