Una víctima de Wilson Alfonso: «Me siento engañada y cabreada, denuncié cuando me vi en el vídeo»

Patricia Laine paseaba por la calle Hermanos Menéndez Pidal sobre las seis y media de la tarde del lunes cuando un chico le picó en la espalda. Era Wilson Alfonso, el acosador que grabó y difundió por internet un vídeo dando un beso en la boca a tres jóvenes sin su consentimiento en Oviedo y que ha corrido como la pólvora por las redes -ya ha sido retirado de la cuenta- y generado un aluvión de críticas.

El 'youtuber' pidió a esta joven, como detalló ella ayer a EL COMERCIO, si le ayudaba con un truco de magia. Accedió ya que esperaba a que «abriese el semáforo donde Villa Magdalena», y porque le explicó que lo hacía «para un trabajo».

Así comenzó el 'truco': primero le pidió que guardase el teléfono móvil que llevaba en la mano en el bolsillo de la cazadora y después, que extendiese los brazos hacia delante y cerrara los ojos. «Wilson se quitó las gafas y quiso que contase mentalmente hasta cinco. No me dio tiempo a llegar a dos cuando me dio el beso en la boca. La situación me sentó muy mal y le pegué una bofetada. No reaccioné con más acciones porque me parecía excesivo», cuenta Patricia Laine.

A partir de ahí, ella le gritó «que se largase». Se marchó, recuerda la víctima, con «sonrisa en la boca». «En ese momento nadie me ayudó y nunca pensé que me estaban grabando. Wilson iba con otro chico que portaba una cámara réflex y creí que con ella no se podían hacer vídeos», expone.

La 'sorpresa' llegó el martes por la tarde. Recibió la grabación a través de unos amigos y «cogí un gran cabreo». «No presenté la denuncia hasta el miércoles por la mañana y se puede decir que la Policía Nacional me estaba esperando. Me siento engañada y además en ningún momento él ha pedido perdón», lamenta sobre la conducta de Wilson Alfonso.

Ella ha sido una de las cuatro chicas que han presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Patricia firmó ayer mismo el documento para declarar en el juicio rápido que se celebrará esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 4 y donde el 'youtuber' de 24 años se enfrenta a varios presuntos delitos de abuso sexual tras contar el miércoles su versión en comisaría.

Una actuación rápida

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4, María del Carmen Blanco Alonso, escuchará hoy todas las versiones, apenas cuatro días después de grabar el vídeo. Todo ha sido muy rápido. «La investigación llevada a cabo por los agentes del grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial ha permitido identificar rápidamente al denunciado», gracias a los comentarios en las redes sociales, destacó la Policía en un comunicado ayer.