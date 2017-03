«Al tomate lo llevaron a juicio en EE UU»

Detrás de cada uno de los alimentos que tomamos se esconden historias repletas de viajes, robos, conquistas, casualidades, valentía, ingenio y... sorpresas. Da lo mismo que hablemos de pan, de aceite, de chocolate, de pimienta, de vino, de alubias, de tomate o de azúcar. Teresa Benéitez, licenciada en Filología Hispánica y máster en Periodismo, ha destilado los misterios de una quincena de esos productos en ‘Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo’, una obra destinada al público infantil y juvenil, pero que esconde respuestas que engolosinarán a cualquier aficionado a la gastronomía, la cocina, la naturaleza o la historia.

De paso, las historias que narra la autora se convierten en el tipo de conocimientos que contribuyen a formar ese poso de cultura general que, por desgracia, cada vez es menos general.

Simbad, además de marino, era comerciante, lo mismo que Marco Polo o Colón. Las naves, con sus profundas y umbrías bodegas, servían para estibar carga, especias, telas, maderas... Elcano regresó canino a Sevilla tras dar la vuelta al mundo, pero entre las cuadernas de su navío logró conservar algunos quintales de especias que le hicieron rico de por vida. Así que la obra de Benéitez, bella y profusamente ilustrada por la mexicana Flavia Zorrila, es un compendio de productos «que se llevaron a América» y, otros, «que se trajeron de América» y que cambiaron las vidas de millones de personas. Además, y como escribe en el prólogo la investigadora Aina S. Erice, por la obra (de A Fin de Cuentos Editorial) desfilan «melones asesinos, patatas tóxicas, azúcar de esclavos, lentejas de la suerte y pimientos tan picantes que pueden emplearse como armas...»

«El libro lo escribí por pura curiosidad. Tengo un blog de recetas donde cocino con mi hijo pequeño. Buscando información sobre ingredientes que aparecían en las recetas, descubrí dos cosas: que tienen historias apasionantes y que no existe demasiada literatura divulgativa sobre el tema. Así que me puse manos a la obra», confía Teresa Benéitez.

Oro, plata, tomates y maíz

Para la autora, el libro posee «diferentes niveles de lectura». «La intención es que sea interesante y atractivo para un público entre los 9 y los 99 años. Además de los textos, hay infografías, viñetas, recetas… Hasta se puede leer el libro fijándose sólo en las ilustraciones de Flavia Zorrilla... Es curioso, los conquistadores españoles y portugueses fueron en busca de riquezas a América. Quién iba a decirles que el verdadero tesoro que encontraron eran las plantas que los indios comían. Es la pura verdad. Ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Maíz, patatas, chocolate… Esos fueron los auténticos tesoros», explica Benéitez.

Hombre, el oro, la plata, las esmeraldas y los rubíes tuvieron, sobre todo al principio, bastante mejor salida que las joyas alimentarias. «Las patatas, el maíz o el tomate, por ejemplo, tardaron 300 años en ser aceptados. Los prejuicios contra todo lo nuevo, que siguen estando presentes, estaban arraigadísimos en los siglos XVI, XVII o XVIII. El chocolate o el chile lo tuvieron más fácil. Enseguida gustaron y su consumo se extendió. Pero otros alimentos lo pasaron fatal. ¡Al tomate lo llevaron a juicio en Estados Unidos! Me gustaría que los lectores, sobre todo los niños, se convencieran de que los alimentos que ahora disfrutan no nos han sido dados para siempre. Esos tomates, ese arroz, esas tabletas de chocolate que consumimos cuando queremos podrían llegar desaparecer o ser muy escasos si no se toman medidas contra el cambio climático», advierte la escritora.

Benéitez ayuda a desmitificar también ciertas ideas. Como la de esos productos que consideramos tan nuestros y que no lo son tanto. Los pimientos de Ibarra, las patatas de Álava o las alubias de Tolosa sólo están en nuestras despensas... desde anteayer. «Toda nuestra gastronomía es mestiza. Y está bien que así sea, porque la mezcla es siempre enriquecimiento. Pero no debemos olvidar que el cultivo de la caña de azúcar y el café fueron directamente responsables de que millones de africanos fueran atrapados en sus pueblos y convertidos en esclavos. La historia de los alimentos -observa Teresa Benéitez- tiene una cara b, absolutamente siniestra y creo que es importante conocerla».