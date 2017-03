Colectivos contra la pobreza ven «humillante» la huella digital para la RGI y los parados

Las organizaciones sociales agrupadas en la red contra la pobreza criticaron ayer la nueva medida de control por huella digital que utilizará el Gobierno vasco a través de Lanbide para registrar a los demandantes de empleo y a los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), opinando que las instituciones «no pueden humillar a las personas sujetas a su autoridad». A esta red pertenecen en Euskadi entidades como Cáritas, las comisiones Anti-Sida o Médicos del Mundo.

Los colectivos advirtieron que las declaraciones «vertidas sobre la RGI contribuyen a generar una imagen muy perjudicial y estigmatizada de las personas perceptoras». Así, recordaron que no son culpables de su situación ni merecen ser tratadas como «presuntos delincuentes». Y es que casi la cuarta parte son jubilados o viudas cuyas pensiones son insuficientes, otro 20% son trabajadores con bajos salarios y el resto son ciudadanos sin ingresos o con ingresos casi inexistentes. «Nadie es pobre porque quiera serlo. La pobreza es una problemática social».

Para esta red social, el fraude en la RGI «no justifica la alarma social que se está generando». «No matemos moscas a cañonazos, si el fraude en la renta de garantía, que no llega al 1 %, justifica estas actuaciones, ¿Qué hacemos con el fraude fiscal, que llega al 20 %?», se preguntaron. Por ello, las entidades defendieron las ayudas sociales, que «hacen una sociedad más justa y cohesionada». «El reto es conseguir ser también una sociedad decente, o una sociedad civilizada, cuyas instituciones no humillan a las personas sujetas a su autoridad, y cuyos ciudadanos no se humillan unos a otros», concluyeron.