Tensión en la llegada del autobús de Hazte Oír a Pamplona

El autobús de Hazte Oír en contra de la transexualidad ha sido recibido este martes en el área de servicio de Zuasti, a escasos kilómetros de Pamplona, por una treintena de activistas del movimiento LGTBI, que protestaban contra la iniciativa de la asociación. Además, la Policía Municipal ha parado el autobús en el polígono de Agustinos, en uno de los accesos a la capital navarra.

Antes de que el autobús saliera del área de servicio de Zuasti, se han vivido momentos de tensión y la Guardia Civil ha tenido que facilitar la salida del vehículo, sin que se hayan registrado incidentes reseñables. El autobús ha llegado tintado de naranja pero sin ningún mensaje escrito en su exterior, tan solo el nombre de la plataforma Hazte Oír.

Los activistas del movimiento LGTBI han lanzado gritos como «fascistas» o «no sois bienvenidos», además de mensajes contra la transfobia y a favor de la diversidad. Igualmente, en los momentos de mayor tensión, algunos de los activistas han dado golpes al autobús y han pintado con rotulador la expresión 'Alde hemendik' (fuera de aquí).

También se han vivido momentos de tensión cuando el representante de Hazte Oír Ignacio Arsuaga ha realizado declaraciones a los medios de comunicación, rodeado de activistas que gritaban con fuerza contra la transfobia. Arsuaga ha explicado que quieren presentar en el Parlamento foral un manifiesto «pidiendo que se respete la libertad de expresión de los ciudadanos que no compartimos la ideología de género». «Esta campaña que lanzamos para exigir el respeto a la libertad de los padres para educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores se ha convertido en una campaña a favor de la libertad de expresión», ha afirmado.

Ignacio Arsuaga ha asegurado que «hay ciudadanos que tienen una determinada ideología, que es la ideología de la políticamente correcto, el discurso único de la ideología de género». «Lo respetamos. Exigimos que se respete su libertad de expresión, de la misma forma que exigimos que se respete la libertad de expresión de los que creemos que el sexo biológico es importante», ha indicado.

Ha destacado además que el autobús no lleva ningún mensaje, por lo que «no nos pueden acusar de transfobia», y ha mostrado su deseo de poder circular libremente por Pamplona. «En democracia caben las expresiones de todos, de los que están por el discurso único y los que tenemos ideas distintas», ha defendido. Respecto a los manifestantes en su contra, ha afirmado que «ha venido un grupo pequeño de gente y lo respetamos absolutamente». «Defendemos su derecho a expresarse y a quejarse, y esperamos que defiendan nuestro derecho a expresarnos libremente», ha indicado.

Tensión en la llegada del autobús al área de servicio de Zuasti. / Mamen Garde / J. A. Goñi

Tras realizar sus declaraciones, los miembros de Hazte Oír se han introducido en el autobús para seguir camino a Pamplona, pero los manifestantes se han colocado en frente de él para impedir su salida. Tras varios minutos, la Guardia Civil ha abierto paso al autobús sin que se hayan registrado incidencias, salvo la repetición de gritos y algunos golpes al autobús.

Al poco de iniciar la marcha, el autobús ha sido parado por la Policía Municipal de Pamplona en el acceso a la capital navarra. «Con mensajes tránsfobos no va a entrar en la ciudad porque hay una normativa municipal que capacita al Ayuntamiento para evitar la entrada en este caso a un autobús con ese tipo de mensajes. En caso de que viniera un autobús anaranjado sin mensajes podría entrar, pero desde luego respetando el resto de la normativa», ha subrayado el alcalde Joseba Asiron.

«Esa campaña no se va a plasmar en Pamplona»

El alcalde, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, ha remarcado que «desde el principio» el Consistorio pamplonés salió «muy claramente» al paso de este tema y ha criticado que «se ponga en marcha una campaña que genera sufrimiento en un sector muy sensible de la población». «Eso es algo que tenemos que tener todos y todas muy presente en todo momento, la clase política, los medios, todo el mundo, muy presente en todo momento, que es una campaña que genera sufrimiento en gente muy sensible, en un colectivo muy sensible y castigado ya de por sí», ha planteado el primer edil pamplonés.

En este sentido, ha subrayado que «dijimos muy claramente que íbamos a hacer todo lo posible para que esa campaña no se plasmara en Pamplona» y ha garantizado que el autobús «en las condiciones que lo hemos visto en otras ciudades, con mensajes tránsfobos, desde luego no va a entrar en la ciudad». «Haremos lo que esté en nuestras manos desde un punto de vista legal para evitarlo», ha asegurado.

Según ha dicho, «en caso de que eliminen la publicidad, ya no sería más que un autobús anaranjado, podría circular pero tendría que respetar otro tipo de normativas, por ejemplo, la normativa de estacionamiento». «Este es un Ayuntamiento serio y consecuentemente haremos cumplir la normativa en cada caso», ha remarcado.

Para el primer edil pamplonés, «más allá de todo esto», cabe reflexionar en torno a que «muchas veces queriendo o sin querer, nosotros mismos también, alimentamos este tipo de circos que no tienen que tener cabida en una sociedad que pretende por encima de todo garantizar la igualdad de las personas».