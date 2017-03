La verdad de los Kelly

Nos hemos reído. Mucho. Y hace falta. Sobre todo porque la gracia reside en algo tan simple. Un tipo hablando para la BBC desde Corea del Sur de la destitución de la presidenta del país. Con eso de las tecnologías el experto responde al periodista desde su despacho. Y cuando el personal está a punto de cambiar de canal y poner uno de esos en los que repiten las series hasta desgastarlas, surge la magia. Se abre la puerta y una niña entra en escena. Entonces descubrimos que el experto está en su casa, que habla desde la habitación que usa como despacho y que la señorita que ha irrumpido en la estancia debe ser su hija. La risa aflora y se torna carcajada cuando un niño en taca-taca aparece con una velocidad que ya le gustaría al coche de Fernando Alonso. Supongo que han visto el vídeo. Y conocen el resto de la historia. Pero quizá no toda.

El gran éxito viral de lo que va de año y más allá ha tenido como protagonistas a un padre que habla con la tele, a dos niños que le interrumpen y a una madre que entra como una flecha para sacarlos rápidamente, aunque para ello tenga que arrastrarse por el suelo como Rambo en una de sus misiones. Solo que en lugar de armas hubo habilidad y en vez de sangre vimos lloros. Los de unos niños que no entendían por qué no podían estar con su padre en ese instante. Y hasta aquí todo bien. Fue gracioso. Pero la cosa se fue de madre y los padres han tenido que dar una rueda de prensa. Lo malo no es que la hayan dado. Sino las preguntas. Y, sobre todo, las opiniones de mucha gente.

Para empezar, y yo me incluyo, cargamos con prejuicios que nos deberíamos hacer mirar. Y ya de paso, extirpar. Porque muchos dimos por hecho que, siendo él un tipo con pinta de tomar el té a las cinco y más pálido que un guiri el primer día de playa y su mujer asiática, ella era la asistenta. No pensamos que podía ser una pareja. Mini punto para nosotros. Por tontos. Y porque ese detalle dice mucho de lo que pasa en el mundo. El racismo se nutre de la ignorancia. Y de verlo todo con ojos tan simples como vulgares. Pero, como decía, lo peor no es esto. Sino que ella, Kim Jung-A esquivó incómoda y abrumada las preguntas al respecto. Porque, según ella, «hay otras parejas multirraciales y no hace falta ahondar más en el asunto». Pero sí hace falta. Porque, y no solo internautas también columnistas de postín, dieron por hecho que era «la chacha» y se quedaron a gusto con sus críticas. A él por ser un estirado que no sabe tratar a un niño si no está la «nani» cerca o a ella por no estar atenta y hacer mal su trabajo. Sorprende lo estrictos que somos juzgando a los demás. Con tanta gente correcta y perfecta no entiendo cómo el mundo va tan mal. Porque aquí no acaba la cosa.

Hay gente, y esto es para nota, que critica a Robert Kelly, que así se llama el padre, porque no dejó de hablar, cogió a sus hijos y los atendió. Ya se sabe, estamos en la era en que todo debe girar en torno a los niños. De hecho, recibió hasta críticas por apartar a su hija con la mano. Hubo quien vio en ello una agresión a la niña. No pongan esa cara que hay debate. Y además a nivel internacional. No olvidemos que según las películas americanas si un padre no va a ver a su hijo al beisbol o a la obra de teatro es un padre que merece ir a Guantánamo. Da igual que haya salvado al mundo y por eso se lo haya perdido. Y no les digo si se trata de la madre. Cruella de Vil una santa a su lado. Por eso, los Kelly han tenido que explicar también ese punto. Y para demostrar que son como los de 'La casa de la pradera' han posado en familia y con los niños encima. Que por cierto estuvieron revoltosos porque a ellos la tele les da igual. Si entraron al despacho era porque estaban viendo a su padre por la tele en otra habitación y Marion, la niña, había reconocido el lugar donde estaba Robert y decidió ir a saludarle. Y el peque ya se sabe. Si va mi hermana voy yo. Punto. No hay más. Pero hay quien sigue aprovechando el asunto para dar la matraca.

Total que el vídeo ha servido para hablar de la conciliación familiar, de cómo tratar a los niños, de la figura paterna, de xenofobia, del servicio doméstico, de lo mal que está el sector de la tele porque ya los invitados hablan a una cámara sin necesidad de profesionales a su lado… por hablar se ha debatido hasta de decoración. Ese despacho no tiene Feng Shui. La mesa debería estar colocada de otra manera y los libros también. Y así hemos pasado la semana. Haciendo que algo gracioso acabe generando debate, cuando no discusión. Lo que vuelve a confirmarnos que va siendo hora de parar el mundo, bajarnos, preguntarnos a dónde vamos y después volver a montar en él. Porque hemos pasado del blanco al negro en un puñado de décadas. ¿Recuerdan vídeos de primera?

Hubo un tiempo, lo digo por los jóvenes que lean esto, en que uno de los programas de mayor éxito en televisión era 'Vídeos de primera'. En él los protagonistas se pegaban morrazos de todo tipo. Y siempre había alguien grabando. Por lo general eran vídeos familiares. Sí, ya sé que ahora también los hay en Internet. Pero entonces grabarlo exigía suerte, la de estar en el momento justo con el 'Rec', o preparación. Y en esto había padres que eran capaces de poner todo tipo de trampas a sus hijos para que se dieran un leñazo y grabarlo para sacar un dinero. Triste pero así fue. Y nadie decía nada. Ni el protector del menor, ni la asociación de amigos del video-club. Lo tomábamos como algo normal. Y de aquello hemos pasado a debatir si el Robert Kelly hace bien o mal en seguir trabajando mientras intenta apartar a su hija con la mano. A veces me pregunto cómo pudimos salir adelante los de mi generación. Porque los Kelly aseguran, y no sé por qué les creo, que no regañaron a sus hijos. A mí, mi madre, según nos saca de la habitación habría hecho volar su zapatilla. Y aquello era malo. Pero esto es absurdo. Quizá la gran verdad del vídeo solo es una. Que es muy difícil ser padre y ser madre. Sobre todo, si sales por la tele y el mundo te juzga.