«La ley tiene que proteger más a las víctimas de atropello»

Hace algo más de tres años Anna González no tenía idea ni de leyes ni de ciclismo. Hoy afirma haber «hecho un máster» desde que el 21 de octubre de 2013 un camión arrolló a su marido, Óscar Bautista, cicloturista experimentado que acudía en bicicleta a su lugar de trabajo. Murió en el acto en una cuneta de Torrejón de la Calzada (Toledo), a menos de un kilómetro de su destino. El conductor se dio a la fuga. La Guardia Civil lo detuvo a los días. Fue puesto en libertad y el caso quedó archivado sin juicio porque el nuevo Código Penal lo consideró como una simple falta. En su defensa, el camionero declaró que no se percató del accidente y que en ese momento iría cambiando el dial de la radio.

Anna recurrió la sentencia y sintonizó con una lucha en las redes sociales (#PorUnaLeyJusta) y en buena parte de las carreras ciclistas del calendario estatal. A través de la plataforma Change.org inició la campaña 'No más muertes impunes en la carretera' con el fin de que se modifiquen los artículos 142 y 195 del Código Penal, referidos al homicidio por imprudencia y omisión de socorro, respectivamente.

En un año y dos meses reunió más de 200.000 firmas, que la pasada semana fueron presentadas en el Congreso. En el acto, le acompañaron sus hijos, Rubén y Ada, representantes de las federaciones españolas de ciclismo y triatlón y varios de los ciclistas: Pedro Delgado, Luis Pasamontes, Fran Ventoso...

– Su lucha ha debido ser brutal...

– El objetivo de las 200.000 firmas era muy complicado. Al principio fue muy lento. Ha sido un trabajo muy de hormiguita, de empezar a enviar cada día cien tuit para que la gente retuitease. El volumen de firmas es importante para que los políticos lo tengan en cuenta. Demuestra que una parte importante de la sociedad desea el cambio.

– ¿Por qué 200.000 firmas?

– Es un objetivo mío. Dio la casualidad que el día que las juntamos me reuní con todos los partidos políticos en el Congreso y también con el ministro de Justicia, y hace unos días me reuní con el director de la DGT, Gregorio Serrano. Esas firmas han conducido a estas reuniones con todos los cargos políticos que podrían impulsar este cambio en el Código Penal. Sobre su mesa tienen la propuesta y sus 200.000 apoyos. Si no hacen nada será que no quieren.

– ¿Qué es lo que más le satisface?

«Buscamos una ley que proteja la vida; no es lógico que se premie la muerte en el acto»

–Todo el movimiento social que se ha creado alrededor de la reivindicación. Cada vez que hay un atropello ciclista, la familia me tiene como un punto de apoyo, saben que hay una persona que está luchando, que ha pasado por la misma situación y buscan por las redes sociales. Esto no satisface, pero cuando pasó lo de Óscar yo me encontré muy sola. No sabía qué hacer, a qué abogado acudir... Ahora no derivo a abogados, pero sí al fiscal general de seguridad vial. A veces más que asesorar puede ser escuchar a personas que se desahogan conmigo y compartimos vivencias. Es una parte bonita.

«Mis hijos están muy orgullosos»

– ¿Cómo decide dar el paso a esta aventura?

– (Ríe) Yo estaba esperando la resolución judicial del caso de Óscar. El juez de instrucción decide calificarlo como imprudencia leve: el delito de omisión del deber de socorro deja de existir porque Óscar fallece en el acto y a un muerto no se le puede prestar auxilio. El juez estima que hay una imprudencia leve porque el conductor declara que va cambiando el dial de la radio. Además, coincide que hay una reforma del Código Penal, con una mayoría absoluta del Partido Popular, y las faltas se despenalizan y dejan de tener opción a un juicio por la vía penal y te derivan a la vía civil. Mi abogado me informa de que el caso se archiva. Solo teníamos dos opciones: ir a la vía civil, que es más costosa, o recurrir para ir por la vía penal. Y decidí recurrir y gané en la Audiencia Provincial, y hace diez meses que estoy a la espera de fecha para el juicio. Porque yo sí voy a tener un juicio por la vía penal.

– No ha debido ser fácil.

– Nada fácil. Hace tres años y medio que murió mi marido y aún espero un juicio. Entiendo que habrá muchas familias que digan ‘no puedo más’, ‘la tristeza me gana’ y dejen de pelear porque el que se ha ido ya no va a volver.

– El final es feliz, pero habrá tenido instantes de tirar la toalla...

– Sobre todo mucha gente me decía que para qué hacía esto, que no iba a merecer la pena. Ante ciertas personas el ciclista no estaba bien visto y recibía mensajes despectivos hacia mi marido, hacia mí y el ciclismo. Luego fue bajando el tono y mucha gente me defendía. Pero ha habido momentos incómodos en los que me preguntaba qué necesidad tenía yo de aguantar eso.

– ¿Cómo han vivido sus hijos este proceso? ¿Son conscientes?

– ¡Sí! Están muy orgullosos. En clase de Rubén este mes tienen que relatar el cuento de un famoso, y los 20 niños de la clase me han elegido a mí como famosa. Es bonito. En mi zona de La Seu d’Urgell o en el País Vasco hay un mayor respeto hacia el ciclista, pero en otros lugares hay mucho trabajo aún por realizar.

Apoyo del ciclismo

– Los últimos meses habrá vivido en una nube con tanto apoyo.

– Yo me desanimaba porque los apoyos tardaron en llegar, desde federaciones, equipos ciclistas, que tardaron en apoyar o no lo hicieron por cuestión de política de empresa.

– ¿Hay equipos que no la apoyan?

– No acabo de entender que la política de empresa se pueda mezclar con el pedir un Código Penal más justo para los ciclistas, que son los interesados. Entiendo que como la petición viene a través de Change.org, pueda parecer de inicio más reivindicativa. Pero yo no estoy afiliada a ningún partido. Es una iniciativa a social y humana. De dar valor a la vida con un Código Penal que proteja la vida. No se piden penas de cárcel muy altas, sino solo una ley para que las víctimas estén más protegidas.

– ¿Tenía experiencia en leyes?

– ¡Ninguna! ¡Soy esteticista y esto me cogió sin tener ni idea! He hecho un máster en Derecho y en ciclismo. Míchel Madoz, un chico que conocí en las redes sociales, me ha ido guiando a nivel altruista sobre los corredores a los que recurrir o enviar un tuit, porque yo solo conocía a Contador, Purito y Valverde.

«Los políticos tienen la propuesta y los 200.000 apoyos. Si no hacen nada será que no quieren»

– Sin embargo, hoy le apoya la mayor parte del pelotón estatal.

– Todos, en mayor o menor medida.

– ¿Qué ciclistas se han volcado?

– Pedro Delgado ha compartido siempre la petición y cuando la Vuelta a España entraba en Madrid le dedicó un minuto a todo esto en TVE. Me quedé alucinada. Luis Pasamontes ha hecho vídeos, Fran Ventoso lo ha compartido mucho... Alberto Contador también, en menor medida, supongo que por su dimensión y la presión que tiene.

– ¿Tiene intención de seguir esta lucha?

– Pienso hacer un punto y aparte, a no ser que alguien me reclame para algo. Mi trabajo era dar a conocer el tema, porque los políticos a lo mejor viven en otra esfera y no están en los juzgados. Y cuando llega una persona que lo ha vivido y lo expone, les da a conocer la realidad. Ahora ya depende de ellos cambiarlo, yo estaré atenta. Con familias que han compartido la misma desgracia tenemos un contacto casi a diario. Pero no tengo conocimientos para asesorar a nadie más allá de mi experiencia. También me afecta mucho hablar con los familiares porque empatizo mucho, y mi idea es ir desvinculándome de esto poco a poco.