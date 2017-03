Tu cocina al día en cuatro pasos

¿Cómo hacer que la cocina no pase de moda? ¿Que no se quede anticuada? ¿Que siga siendo esa cocina que fresca y actual de los primeros años? Seguir las tendencias es a veces complicado porque normalmente se busca que el diseño perdure en el tiempo. Aquí tienes algunas claves que te harán disfrutar de una cocina elegante y que te dará muchas satisfacciones. ¿El truco? En DIREYSA, especialista en fabricar tu cocina, tenemos la respuesta:

1. Tonos blancos

¿A que no te lo esperabas? Sí, el blanco. El eterno blanco. El blanco nunca pasa de moda. Aunque las cocinas con colores llamativos han entrado con fuerza y nos han alegrado la existencia, el blanco es siempre un acierto. El blanco permite que puedas jugar con el color en los accesorios y utensilios de cocina. Todo lo que pongas encima destacará de manera natural y además conseguirás una sensación de amplitud y luminosidad espectaculares. El miedo a que sea sucio desaparece muy pronto, porque los acabados de los muebles que ofrecemos en DIREYSA hacen que la limpieza no sea un problema.

2. ¿Isla o barra americana?

Pues como diría aquél, depende. Es otro elemento que no pasa de moda por una razón muy sencilla: es útil. En DIREYSA sabemos que instalar una isla puede ser más sencillo en aquellas cocinas que dispongan de más metros cuadrados, pero la barra americana es apta para casi para cualquier tipo de cocina. Se consigue más espacio de almacenamiento, espacio de trabajo y por supuesto, un lugar en el que disfrutar del desayuno o picar algo rápido. Está claro, si algo resulta útil, perdura a lo largo del tiempo. Sólo hay que buscar un buen asesoramiento.

3. Desaparición de tiradores

Los sistemas de apertura y cierre de los cajones y armarios han evolucionado tanto que ya casi ni siquiera los tiradores son necesarios. Un simple toque en una esquina de una puerta y se abre el armario. Como por arte de magia. Estos pequeños detalles hacen que las cocinas tengan una estética más simple, minimalista y atemporal, en donde las líneas rectas y sencillas mandan. Un acierto seguro.

4. Líneas horizontales

¿Por qué almacenar a lo alto si podemos hacerlo a lo ancho? Antiguamente las vajillas y las baterías de cocina estaban apiladas de cualquier manera porque los armarios no daban la amplitud necesaria, pero en los últimos tiempos hemos evolucionado a otro tipo de muebles de líneas más horizontales. Además de ser realmente útiles y ayudar a almacenar los elementos de una forma más práctica, sin necesidad de malabarismos, hacen que la cocina sea esa cocina moderna que tanto gusta. Los separadores y organizadores de cajones, hacen el resto: que la cocina sea sobre todo, funcional.

En FÁBRICAS DE COCINAS DIREYSA somos expertos no sólo en diseñar cocinas sino en aconsejarte qué es lo que hará que tu cocina no se convierta en algo desfasado y antiguo. Confía en los profesionales de DIREYSA y dale a tu cocina el toque personal y único que no pasará de moda.