El macabro legado del escuadrón 731

Una noticia sacude todo Japón en 1989. En plena faena de reurbanización del barrio Shinjuku, centro comercial y administrativo de Tokio, aparecen centenares de restos humanos. Cinco años antes, un estudiante había descubierto en una librería de segunda mano unos documentos tomados por un oficial de la denominada Unidad o Escuadrón 731 que recogían al detalle macabros experimentos realizados en seres humanos por parte del programa de guerra biológica. El Gobierno japonés no pudo seguir ocultando por más tiempo su secreto más oscuro sobre la Segunda Guerra Mundial.

Más de medio siglo antes de que se descubriera la fosa común, allí estuvo ubicada una factoría de la muerte. Los laboratorios de la Unidad 731 fueron destruidos al final de la guerra para eliminar cualquier vestigio de su existencia. Se construyeron con mano de obra forzada china y eran conocidos como Campo Prisión Zhong Ma, en cuyo interior se alzaba el castillo, donde se encontraban los prisioneros y un laboratorio.

Los cobayas humanos eran trasladados desde Manchuria y se llamaban marutas –troncos–. Los grupos estaban formados por bandidos, criminales y hasta personas sospechosas. A pesar del destino que les aguardaba, eran mantenidos en buenas condiciones, ya que su salud era vital para obtener buenos resultados científicos. En 1939, las instalaciones se trasladan a Pingfan, en Manchuria. El complejo era tan grande como el campo de concentración de Auschwitz. Incluía edificios administrativos, laboratorios, barracones, una prisión para los sujetos sometidos a prueba, un edificio de autopsias y disecciones y tres hornos crematorios. Todo en poco más de seis kilómetros cuadrados.

Al frente del mismo estaba el teniente general Shiro Ishii, un joven y brillante microbiólogo que se alineó con ultranacionalistas del Ministerio de Guerra y presionó con fuerza para el estudio y desarrollo de armas biológicas. Comenzó sus experimentos en 1931, en Beiyinhe, a 70 km de Harbin. Cuando necesitaba un cerebro humano se lo encargaba a los guardias. Estos cogían un prisionero y, mientras uno lo sujetaba contra el suelo boca abajo, otro le partía el cráneo con un hacha. A continuación se le extraía y era transportado al laboratorio. Los restos del prisionero acababan en el crematorio del campo.

Primeros experimentos

Los primeros experimentos se centraron en enfermedades contagiosas como el ántrax, la peste bubónica, la fiebre tifoidea o la tuberculosis. En una de las pruebas, guerrilleros chinos fueron inyectados con bacterias de la peste. A los doce días, padecían temperaturas de cuarenta grados. Uno de ellos sobrevivió durante 19 días, tras los cuales se le practicó la autopsia en vivo. También era habitual la disección de personas vivas, incluidas mujeres embarazadas por los propios médicos. Otros no corrieron mejor suerte y fueron envenenados con gas fosfeno o se les inyectó cianuro de potasio. También se les amputaban extremidades y se las intentaban colocar en otras partes del cuerpo.

Otros experimentos consistían en exponer a los prisioneros a granadas y lanzallamas para estudiar los resultados. Mujeres y hombres también fueron infectados de sífilis y gonorrea mediante violaciones para su estudio posterior.

En uno de los documentos que se recuperaron en 1984 aparecía un diagrama que mostraba 21 personas atadas a estacas dispuestos en formación circular y se hacía explosionar una bomba de gérmenes en el centro para comprobar la difusión de una enfermedad cuando se diseminaba. En otros experimentos se colgaban personas boca abajo para determinar cuánto tiempo tardaban en ahogarse. Otros consistían en la inyección de orina de caballo en los riñones o aire para supervisar la evolución de las embolias.

«Hacía incisiones a lo largo del cuello y a lo ancho del estómago. Primero gritaban…y tardaban algunos minutos en perder la conciencia. La primera vez dudé mucho sobre lo que me ordenaban hacer. La segunda ya me acostumbré y la tercera lo hice voluntariamente. Desde nuestro punto de vista, los troncos estaban allí para propósitos experimentales. Los empleábamos para esto. Me enorgullezco de haber pertenecido a esta unidad. Fue la primera del mundo que usó la biología en combate», declaró Toshimi Misibushi, miembro de la Unidad 731

No se conoce el número de víctimas que se cobró este proyecto y, probablemente, nunca se llegue a saber. Las estimaciones hablan de que podrían ser hasta 200.000 personas las que perdieron la vida en estas experimentaciones. Shiro Ishii murió en 1959 de un cáncer de garganta y sin muestras de arrepentimiento. Nunca fue juzgado por sus crímenes.