Estas son las mejores marcas de atún en aceite según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sacado nuevamente la lupa y esta vez el foco de atención han sido las latas de atún en aceite. El estudio analiza las distintas marcas, si hay equilibrio entre el contenido real de atún de la lata y el que debería llevan y revisa minuciosamente el etiquetado al igual que el tipo de aceite en el que están conservadas. ¿El resultado? Según la OCU, Calvo se erige como la mejor marca de atún en aceite. La organización asegura, además, que la calidad del atún en conserva analizado es buena: no hay exceso de mercurio, el gusto es sabroso y el aceite de oliva de verdad lo es.

La OCU sacó este análisis en mayo, pero este fin de semana lo ha vuelto a publicar en Facebook consiguiendo así que recobre actualidad. La organización asegura que Calvo es la mejor marca de las 30 analizadas, pero advierte de que hay otras tres que destacan por su «estupenda relación entre precio y calidad». Estas son: Atún claro en aceite de oliva, de Dia; el Sal de Plata atún claro en aceite de girasol, de Aldi; y el Atún en aceite de girasol 'Pulgar' de Auchan.

La OCU celebra que las etiquetas del atún en aceite no mientan «ya que el aceite de oliva que se anuncia realmente lo es y no hay indicios de que nos cuelen como atún otros pescados», indican. Más polémica es la proporción entre atún y líquido, inferior a un 65% en algunos productos como Cabo de Peñas Atún claro en aceite de girasol. «Por eso, al comparar los precios, saltan las sorpresas: Cabo de Peñas, que tiene un precio aparentemente competitivo, resulta caro, pues cuesta 12,42 euros por kilo de peso escurrido frente a la Compra Maestra, que sale a 8,86 euros/kg. En otros casos, el precio elevado no sorprende. El prestigio de una marca como Albo se paga caro, a nada menos que 25 euros por cada kilo de su atún claro en aceite de oliva, aunque la verdad es que nuestras pruebas lo acreditan como el Mejor del análisis», recalca la organización.

Estas son las diez primera marcas del ránking:

1. Calvo atún en aceite de girasol (82 puntos)

2. Albo atún claro en aceite de oliva (81 puntos)

3. Aliada atún claro en aceite de girasol (79 puntos)

4. Rianxeira atún claro en aceite de girasol (78 puntos)

5. Palacio de Oriente atún claro en aceite de oliva (78 puntos)

6. Calvo atún claro en aceite de girasol (78 puntos)

7. Carrefour atún claro en aceite de oliva (76 puntos)

8. Orbe atún claro en aceite vegetal (76 puntos)

9. Dani atún aceite de girasol (76 puntos)

10. Sal de plata (Aldi) atún claro en aceite de girasol (74 puntos)