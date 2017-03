Adivina cómo me llamo

«No nos deberían poner el nombre al nacer. Sino cuando nuestra cara indique cuál es el más adecuado. Y lo mejor sería un mote». Esta máxima, de cierto tío de un servidor, ha resonado en mi cabeza desde que leí un estudio sobre los nombres y su relación con el rostro de quién los lleva. Según la Universidad de Jerusalén, basta con mirar a alguien a la cara para saber cómo se llama. Piense en su propio nombre. Y ahora, sigamos.

Los investigadores utilizaron a ciudadanos israelíes y franceses, no me pregunten por qué, y les mostraron una serie de rostros de gente desconocida. Pasados unos segundos les pidieron que seleccionaran, entre cinco las posibilidades que les daban, el que creían que era su nombre. El resultado sorprendió a los científicos. El acierto oscilaba entre un 25% y un 40 por ciento. «¡Vaya horquilla más grande!», dirán los amigos de la estadística. Y tienen razón. Pero hay que apuntar otro detalle que resulta clave. Acertaban más si el nombre era en su idioma o de su país de origen. Vamos que los franceses atinaban si les daban cinco opciones en francés y no en hebreo. Y tres cuartos de los mismo sucedía con los israelíes. Total que los resultados son muy claros. Pero hay algo que no abordan. El de la gente que tiene cara de tener otro nombre. Por ejemplo, a un servidor, le dicen mucho Javi o Josu. Y conozco a cierta Lorea a quien llaman Gloria con frecuencia. ¿Será que tenemos una cara que no nos corresponde? ¿También confunden con frecuencia su nombre?

Mientras cabila sobre ello, pasemos al siguiente punto. El nombre cambia nuestro aspecto. Y ponen como ejemplo los anglosajones Bob y Tim. En realidad son diminutivos. Pero muchos los usan como nombre oficial de pila. El caso es que Bob se asocia a alguien de cara redonda y Tim a un rostro más afilado. Y, aquí viene lo gordo y nunca mejor dicho, quienes portan el primero acaban siendo más rellenitos que los segundos. Pero hay algo que no encaja. Estoy pensando en los Jon que conozco y no entiendo mi aumento de peso en estos años. O sí. Acabo de recordar a Travolta. Con lo fino que estaba en 'Grease' o como Tony Manero. Pero es verdad que hay nombres, no daré pistas, que casi siempre van acompañados de un bonito rostro y, por contra, otros que solo soy capaz de asociar con caras de esas que ves y solo te sale decir: «Pero es muy simpática». A ver si el estudio va a tener razón...En ese caso la culpa la tuvieron los padres. Lo que nos lleva al siguiente punto.

No conozco a ninguna madre o padre que no piense en alguien cuando elige un nombre para su bebé. «¡Ay, ese no, que me recuerda a uno de clase que era insoportable!», dice ella. «¡Pues ese tampoco que así se llama un frutero muy feo de mi barrio!», responde el otro. Y así, hasta que descubren un nombre que solo les da buenas vibraciones. Eso cuando no es el heredado por aquello de mantener la tradición familiar. En esta línea hemos escuchado algunos, tan escalofriantes, que suenan a personaje del medievo y con espada. También pienso en los niños cuyos padres les ponen nombres inspirados en personajes famosos. Mi amigo Ramón García suele contar que ha firmado autógrafos a niños que se llamaban, ojo al dato, 'Kevincosner' o 'Magiver', tal cual escritos, porque a sus padres les gustaban el actor o el personaje. Incluso llegó a firmar a un crío de nombre 'Usarmi'. Les traduzco porque Ramón tardó lo suyo en lograrlo y aún se ríe al recordarlo. 'U.S. Army'. La madre era de Rota y el padre debía ser un marinero yanqui. Lo que no estaba claro era cuál. Y hay más casos curiosos.

Recordemos que la madre del futbolista Cristiano Ronaldo le llamó así por Ronald Reagan, a quien admiraba. No pongan esa cara, yo también me asusté. Aunque el niño no salió político. Según el investigador Richard Wiseman, lo sabemos gracias al divulgador científico Jorge Alcalde que ha escrito al respecto en la revista 'QUO', «el nombre puede influirnos a la hora de elegir una profesión». Para apoyarlo recuerda la cantidad de abogados estadounidenses que se apellidan Law. Parece un argumento pobre. Pero añade otro dato un tanto inquietante. Según datos estadísticos tener un apellido que comience por alguna de las primeras letras del abecedario, sobre todo A, B y C, supone más posibilidades de lograr el éxito. En cambio si empieza por alguna de las últimas olvídese de los laureles. No sé ustedes, pero yo voy entendiendo algunas. Aunque todo puede ser factible de empeorar.

Hablemos de sexo. El Instituto de Tecnología de Massachusetts llegó a la conclusión, hay que ver cómo les sobra el tiempo a algunos científicos, que las mujeres cuyos nombres incluyen las letras 'O' y 'A' son más sexys. Y que en el caso de los hombres lo mejor para triunfar como sex simbol es que su nombre contenga una 'E' o una 'I'. Conclusión: Si se llaman Jon Uriarte ni es sexy ni será un triunfador en su profesión. Al final va a tener razón mi tío cuando dice que todos deberíamos ser bautizados, cuando quede claro el que nos pega, con un mote.

Supongo recordarán al niño cuyos padres lograron ponerle de nombre Lobo, tras no pocos impedimentos. Pues bien, tengo un amigo a quien llamamos así desde siempre. De hecho, nos cuesta recordar su verdadero nombre y aún más su apellido. Y todos tenemos a gente cercana cuyo mote, hablo de los cariñosos aunque los hay crueles y muy atinados, que le va como anillo al dedo. Nada han dicho los investigadores sobre motes, sobrenombres y seudónimos. Ya están tardando. Y ya puestos, que añadan dos estudios más. Uno: por qué hay gente cuyo nombre jamás logras recordar. Y dos: por qué nosotros, un servidor y su pareja, nos llamamos por los apellidos. ¿Es que a nuestra cara no le pega ningún nombre? Ahí les quiero ver yo a estos científicos.