Las mujeres que dan a luz con más de 45 años en Euskadi se triplican en una década

Hace veinte años, las mujeres que daban a luz en Euskadi pasada la barrera de los 45 años eran casi una rareza, una especie de prodigio de la naturaleza. En 1995, sólo hubo seis. En 1998, llegaron a nueve. Por eso, estas amatxus recibían miradas de incredulidad y algunas hasta de reprobación. Y no pocos comentarios impertinentes: que si parecían más abuelas que madres, que los críos necesitan padres veinteañeros que les sigan el ritmo, que igual dejaban huérfanos a sus hijos antes de que fuesen adultos... un repertorio encantador que les hacía arrastrar su condición de 'madres añosas', como dice la fea etiqueta médica.

Actualmente, estos golpes bajos han ido a menos y las mamás bien entradas en la cuarentena ya no se sienten gazapos en la sala de espera de la matrona, ni en el pediatra, ni en la puerta de la guardería. ¿La razón? Su número ha ido aumentando -aunque con altibajos- y cada vez hay más. Ahora, el número de mujeres que dan a luz con más de 45 años triplica con holgura el de hace una década. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en 2015 -último año completo del que se tienen cifras- hubo 127 alumbramientos de este tipo en Euskadi -una media de diez al mes-, frente a los 39 que se registraron en 2006. Y, si echamos la vista atrás dos décadas, se aprecia que el número de nacimientos de este tipo se multiplica por veinte. «El fenómeno de los embarazos tardíos es especialmente acusado en Euskadi. Y, debido a la barrera biológica, si el primer hijo llega más tarde, es muy difícil que haya un segundo», afirma Unai Martín, sociólogo de la UPV.

En esta escalada se aprecia que el mayor incremento de madres con más de 45 años se produjo a partir del año 2000, cuando empezó a rebasarse la veintena. Seis años después ya se duplicaba esta cifra. Esa escalada ascendente, aunque con picos de sierra, permitió en 2010 superar el centenar por primera vez en la historia (entonces sumaron 102). Y el fenómeno sigue creciendo. Aunque todavía no es un grupo muy amplio, ya se ha consolidado y, sobre todo, marca una tendencia: es una realidad que va a más.

Según apunta Martín, la «explicación feliz» de este fenónemo es el llamado «alargamiento de la juventud». Toda esa filosofía -que, aunque nos duela, no tiene ningún sustento biológico- de que los 30 son los nuevos 20, los 40 los nuevos 30... y así, sucesivamente. Pero hay otra justificación de mayor peso: «La realidad es que los hijos llegan cada vez más tarde porque los jóvenes se encuentran muchas dificultades para acceder al mercado de la vivienda, al mercado laboral... la sociedad muchas veces no les permite tenerlos antes», indica. Por eso, el incremento de los embarazos tardíos que es una clara tendencia en Euskadi y, en menor medida, en el resto del país, no se produce en otros países de Europa, donde hay mayores facilidades a la conciliación y beneficios sociales. «El problema es que aquí no se permite tener hijos cuando sería normal tenerlos», aclara.

En este sentido, Martín censura que se implanten «políticas natalistas, de dar dinero por nacimiento» pero que no se actúe en el epicentro de la cuestión: la precariedad que sufren los jóvenes, que ya no es percibida como «algo transitorio», sino como una situación sin visos de solucionarse. Obviamente, la inseguridad vital de este grupo es inversamente proporcional a la intención de traer hijos al mundo. Y, claro, muchas veces, para lograr la estabilidad económica y personal hay que esperar hasta bien cumplidos los cuarenta y, a veces, ni eso. También, a su juicio, ayudaría que tener un hijo «tuviese menos impacto en la vida laboral».

Caen los nacimientos un 2,3%

Aunque el número de madres con más de 45 va en aumento, de momento, continúa manteniéndose la preponderancia del grupo de 30-34 años, en el que se produce más del 36% de los alumbramientos. A este grupo le sigue el de mujeres de 35 a 39 (35%), el de mayores de 39 (9%) y el de menores de 25 (5%). Así, mientras la edad de las madres va subiendo, el número de niños nacidos en el País vasco va cayendo. Así lo confirman los últimos datos del Eustat, que desvelan que hubo 4.746 nacimientos en el tercer trimestre del año pasado, un 2,3% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El mayor descenso tuvo lugar en Álava (con una bajada del 4,7%), seguido de Bizkaia (con un 3,5% menos). Por contra, en Gipuzkoa se percibió un ligero incremento del 0,7%. Sin embargo, los embarazos tardíos no son la causa principal de la bajada de la natalidad. «Baja porque hay menos personas en edad de tener hijos», indica Martín.

Según el Eustat, el 21% de las mujeres que fueron madres en Euskadi en el tercer trimestre de 2016 son extranjeras con una media de edad de 30 años, cuatro menos que el promedio de las madres con nacionalidad española.