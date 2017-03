El autobús de Hazte Oír, inmovilizado en Madrid a la espera de que la Fiscalía se pronuncie

El autobús de la campaña de Hazte Oír contra los menores transexuales continúa este miércoles inmovilizado en una nave de Madrid con custodia policial hasta que se pronuncie la Fiscalía sobre qué hacer en relación a un posible delito de lgtbifobia, han señalado fuentes municipales.

La Policía Municipal de Madrid procedió ayer a inmovilizar el vehículo que circulaba por las calles de la capital con el mensaje 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen' por "incumplir la ordenanza de publicidad en los autobuses", que sólo permite que vaya en la de los vehículos de la EMT.

Además, también lo denunciaron inicialmente por incumplimiento de la ordenanza de publicidad del Ayuntamiento de Madrid. En su artículo 2, referido a "medios de expresión publicitaria no autorizada", se indica que "se prohíbe la publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque, en circulación o estacionado, excepto la que se realice en los vehículos destinados al transporte público". Por otro lado, también intervino por los contenidos 'lgtbifóbicos' de la publicidad que se observa en el vehículo la Unidad de Gestión de la Diversidad, que actuó de oficio y elevará a Fiscalía el informe correspondiente.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid anunció ayer que remitirá una denuncia al Ministerio Fiscal sobre los hechos recogidos en el Informe de la Abogacía del Estado acerca del caso, a la que había acudido para que aclarara si el contenido del texto de la campaña puesta en marcha por esta plataforma pudiera constituir un delito o una infracción penal.

Según este informe, los hechos que se denuncian podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal, es decir delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

Además, este mismo hecho podría ser constitutivo de las infracciones administrativas tipificadas en el artículo 37.5 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, si estos hechos no constituyeran infracción penal.

El autobús de la plataforma ha levantado la indignación y protestas de los partidos políticos y organizaciones sociales. La avalancha de críticas ha sido tal que la organización convocó ayer una rueda de prensa en la que su presidente, Ignacio Arsuaga, justificó los mensajes rotulados en el vehículo porque están amparados por las libertad de expresión e ideológica, "cada vez más amenazada por el lobby gay y sus tentáculos", y solo exponen "un hecho de la biología que se estudia en las escuelas".

Para HazteOir.org, "el sexo es el sexo que tenemos cuando nacemos" y su presidente se ha preguntado por qué sí se permitió a la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis colocar carteles en marquesinas de paradas de autobuses y de metro con el lema "Hay niñas con pene y niños con vulva". Con su campaña, la plataforma ultracatólica -que cuenta con el apoyo del Centro Jurídico Tomás Moro- pretende denunciar "las leyes de adoctrinamiento sexual" de varias comunidades autónomas en pro de la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTB porque, en su opinión, "violan" el derecho de los padres que no están de acuerdo con la "ideología de género" a educar a sus hijos "conforme a su conciencia".

Esa denuncia la han plasmado en el libro "¿Sabes lo que quieren enseñarle a tus hijos en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual", del que ya ha distribuido 100.000 ejemplares, muchos de ellos en las escuelas.

Las ciudades rechazan la llegada del autobús

El autobús, que porta otros lemas como "Que no te engañen", "Si naces hombre, eres hombre" o "Si eres mujer, seguirás siéndolo", comenzó a recorrer ayer las calles de Madrid y está previsto que en los próximos días lo haga en Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria. No obstante, entidades y partidos de estas ciudades han rechazado la llegada del vehículo.

La concejala de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, ha anunciado que la Policía Local impedirá la entrada a la ciudad del autobús. El consistorio valenciano ha movilizado a un autobús de la Policía Local pintado con el lema "Ante el odio, denuncia", que ya fue utilizado en la última manifestación del orgullo gay y que pretende servir de contrapunto al mensaje de Hazte Oír.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que paralizará y sancionará con multas de hasta 3.000 euros el autobús. En declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de Barcelona, la concejal de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, ha advertido a la asociación: "El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido". En el momento que el autobús llegue a Barcelona -previsiblemente el viernes- el consistorio "no se quedará de brazos cruzados" y aprovechará todo el margen que tiene para sancionar su actividad.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado esta mañana rechazar la anunciada presencia en la ciudad del autobús de la campaña de la asociación Hazte Oír contra la transexualidad infantil.

El Ayuntamiento de la capital navarra solicita en el acuerdo que no se envíe este autobús a Pamplona el 5 y 6 de marzo porque "contraviene el respeto a la diversidad y, en particular, la diversidad sexual de género y el respeto al colectivo trans".

La Generalitat ha enviado la campaña al fiscal de delitos contra el odio y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat ha asegurado que, aunque no puede impedir que el vehículo circule por sus calles, sí puede prohibirle que se detenga y que use la megafonía "para difundir sus mensajes discriminatorios" hacia los niños y niñas transexuales.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha dicho que el autobús no encaja con una ciudad "diversa, moderna y tolerante con las distintas opciones sexuales" y ha anunciado que está estudiando si puede impedir legalmente su circulación por la ciudad. El Gobierno vasco ha pedido respeto tanto para los menores como para los adultos transexuales. Paralelamente, partidos y colectivos han pedido a la Fiscalía que prohíba su circulación. Fuentes de la Fiscalía han comentado que si se formalizan las denuncias, las estudiarán.

La primera ha sido la Plataforma por los Derechos Trans, que ha mostrado su estupefacción por esta campaña "transfóbica", y le ha seguido después el PSOE, cuya portavoz de Igualdad en el Congreso, Ángeles Álvarez, cree que se trata de mensajes solo pretenden "alentar el odio y discriminación" hacia el colectivo transexual.

A esa petición se ha sumado IU y Podemos, mientras que desde el Grupo Mixto, Compromís ha solicitado la comparecencia de Ignacio Arsuaga.

Por su parte, En Marea ha recriminado al Gobierno su silencio, si bien el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha mostrado su "tajante rechazo" al autobús de HazteOir y a cualquier otra iniciativa o actuación que "atente" contra el derecho a la igualdad del colectivo LGTB.

También el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha tildado de "disparate" la campaña y ha señalado que no se puede hacer confrontación social con la sexualidad, y mucho menos la de los niños.

No ha faltado tampoco la iniciativa de un ciudadanos madrileño que, en apenas unas horas, ha reunido 85.000 firmas en Change.org para la "retirada inmediata del autobús transfóbico infantil".