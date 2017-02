Hazte Oír pone en circulación un autobús contra la transexualidad

"Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo". Este es el mensaje con el que el colectivo provida Hazte Oír ha pintado un autobús naranja que desde hace unos días circula por las calles de Madrid, protestando contra la ley madrileña de lucha contra la LGTBfobia.

El autobús acudirá en unos días a otras ciudades como Barcelona, Pamplona o Valencia y con él la plataforma quiere promover el libro '¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?' para hacer llegar a los padres la "realidad" de las leyes aprobadas en diversas comunidades autónoma. "El tema de la educación afectivo sexual de los menores es delicado, y no se puede imponer por decreto", han afirmado desde Hazte Oír, quienes han apuntado que "respetan" a las personas con diversidad sexual.

La polémica que ha suscitado el autobús ha llevado a varias plataformas a denunciar la estrategia de Hazte Oír. Es el caso de la asociación Arcópoli. El vocal de delitos de Odio de Arcópoli, Rubén López, ha pedido a niños y adolescentes LGTBI que no hagan caso "de grupúsculos ultraradicales que no representan a nadie y van en contra de organismos internacionales". "El daño que causa es enorme, sobre todo a los niños transexuales; es un repudio a los menores, porque las personas más maduras, más adultas, tienen la concepción de que hay personas que no los quieren, pero a un menor le pones de repente un muro", ha indicado López.