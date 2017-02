Emakunde inicia su campaña del 8 de marzo con el lema 'La igualdad empieza en mí'

Al lema 'La desigualdad no nace, se hace' este año le toma el relevo 'La igualdad también empieza en mí'. Y es que la campaña con la que Emakunde celebrará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, apunta esta vez a las actitudes personales de todo el mundo. Según explicó ayer la directora del instituto, Izaskun Landaida, los protagonistas de esta llamada a la igualdad son las personas que deciden promoverla en su día a día a través de gestos o acciones.

En los carteles, posters, anuncios, spots de televisión y cuñas de radio de la campaña los protagonistas son personas de la calle que han dicho basta. «Un hombre que decide cortar la cadena de chistes machistas, una mujer que enseña a su hija que quererse a sí misma es imprescindible y tener una pareja no...», explicó la directora de Emakunde. Pero hay otros ejemplos, como un padre que opta porque el primer apellido de su hijo sea el de su esposa o una mujer que decide no comprar más productos que se anuncien con publicidad sexista. Completan los carteles un progenitor que enseña a su hijo que 'No es no' y una empresa que prima el talento de las personas por encima de todo.

Landaida aclaró que si el pasado año se mostraban a los chicos y chicas más jóvenes toda una serie de mensajes que limitaban la libertad de ellas; esta vez se ha optado por lo positivo. Además de insistir en que la lucha por la igualdad debe implicar a instituciones, familias, centros escolares, empresas o medios de comunicación, apuntó también «a cada persona». La directora recordó la petición del Parlamento vasco de elaborar una ley para la erradicación de la violencia machista, normativa que debe recoger «la relación que existe entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres», un enfoque en el que Euskadi ha sido «pionera».