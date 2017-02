Cinco años en la piel de 'Mama María'

Desde hace siete años María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949), jueza, exvicepresidenta y portavoz del primer Gobierno paritario de la historia de España, entre 2004 y 2010, trabaja en el Consejo de Estado, un órgano consultivo compuesto por expertos juristas, exministros y dirigentes que han tenido responsabilidades políticas y fundamentalmente vinculados a los dos grandes partidos. En el Consejo hay consejeros natos (vitalicios o no), consejeros permanentes, consejeros electivos y varias decenas de funcionarios. Ella es la única mujer entre los ocho consejeros permanentes, entre los que se encuentran padres de la Constitución como Miguel Herrero de Miñón y otros dirigentes históricos como Landelino Lavilla, presidente del Congreso durante el 23-F; el exjefe de la Casa del Rey, Alberto Aza; reputados juristas como el expresidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y José Luis Manzanares Samaniego, exmagistrado del Tribunal Supremo; Fernando Ledesma Bartret, ministro de Justicia con Felipe González; y Enrique Alonso García, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Pero más que por esta ocupación, en las informaciones que sobre María Teresa Fernández de la Vega han circulado en los últimos tiempos se la ha visto rodeada por un grupo de mujeres africanas que se dirigen a ella de forma cariñosa, no como «vice» sino como «Mama María». Esto es así porque, ya antes de apartarse de la primera línea política, empezó a sentir una «fascinación» y una «necesidad» de «sentirme al lado de las mujeres africanas». «Yo tenía mucha relación con la primera mujer Nobel de la Paz, Wangari Maathai. Y cuando acabé mi etapa en el Gobierno le dije, no te preocupes, que vamos a seguir en contacto, voy a montar algo». Lo que es hoy por hoy su gran causa»: la Fundación Mujeres por África (FMxA), una entidad que ella misma preside, que se nutre únicamente de donaciones privadas, que acaba de cumplir, este mes, cinco años y que «me ha permitido descubrir cosas de las que no había tenido noticia hasta ese momento. Cuestiones que afectaban directamente a la vida de las mujeres africanas, como la fístula obstétrica, una lesión del parto susceptible de prevención y, en la mayoría de los casos, de tratamiento, que deja a las mujeres incontinentes, avergonzadas y, a menudo, aisladas de sus comunidades y que se produce cuando una joven padece la obstrucción prolongada del trabajo de parto pero que no es sometida a una cesárea de emergencia porque no hay efectivos y que termina con un niño que no llega a nacer y una madre frustrada y rota».

Un continente «cercano y desconocido»

La exvicepresidenta del Gobierno ofrecía estas explicaciones a finales de año en Bilbao al término de la tercera edición del Foro internacional sobre empleo juvenil Bilbao Youth Employment Forum-BYEF, en el que intervino invitada por la Fundación Novia Salcedo. Tal y como explicó, con ella como cabeza visible, desde febrero de 2012, Mujeres por África trabaja para contribuir al desarrollo de un continente tan castigado como cercano y desconocido a través de sus mujeres. Durante todo este tiempo, la Fundación de «Mama María» ha impulsado una veintena de proyectos en quince países en los ámbitos de la salud, la educación, la investigación, el desarrollo económico y el empoderamiento y liderazgo de las mujeres que han tenido como hilo conductor «la transferencia de conocimiento y dar respuesta a una necesidad sentida por las comunidades en que se han desarrollado». Las beneficiadas de estos programas han sido niñas, adolescentes, universitarias y postgraduadas, desde la convicción de que «el futuro del mundo pasa por las mujeres, pero en África de manera particular».

«Siempre se identifica a la mujer africana con la pobreza, la miseria y el hambre. Y en parte es verdad. Ellas suelen decir que África no es pobre, sino que está empobrecida. Pero lo cierto es que las mujeres son el motor de este continente. Cargan a sus espaldas con la economía, son las que mantienen a la población y las que cuidan a los hijos. Promueven el 90% de la economía informal y el 80% de los alimentos. Si todas pudiesen completar la educación Secundaria, 150 millones de niños dejarían de morir. También son las que participan en las misiones de mantenimiento de la paz, son ellas las que garantizan la paz y la seguridad en los conflictos armados cuando las dejan mediar”. Son grandes innovadoras y buscadoras de soluciones. En suma, es una sociedad con grandes líderes femeninas que, al mismo tiempo, sufren una discriminación secular y viven en un modelo donde el patriarcado social está muy arraigado, como en todo el mundo, no nos vamos a engañar, pero allí se une a faltas de avance social por todos los conflictos bélicos vividos, y que aún se viven, y la persistencia de una neocolonización que impide que todos los recursos se queden en África. A pesar de todo, ellas han demostrado que pueden tomar las riendas no sólo de sus familias, sino de sus propias vidas. Tenemos mucho que aprender de ellas», señala la propia María Teresa Fernández de la Vega que considera que, «en comparación con las africanas, las europeas estamos fatal». «Desde las mujeres de la más humilde aldea de África hasta las que trabajan en el más sofisticado laboratorio merecen nuestra atención», sostiene, al tiempo que hace hincapié en algunos «logros desconocidos» de este continente situado «a 13 kilómetros de España» como que «la Constitución más progresista del mundo es la de Sudáfrica, y que las Cartas Magnas de Ghana y de Túnez también lo son, mucho más que ninguna europea. Y todo eso ha sido gracias a la lucha del movimiento de las mujeres africanas».

«Tengo una vida muy completa»

De María Teresa Fernández de la Vega ha dicho el escritor y periodista Juan José Millas que «no es simpática, pero cae bien; ni joven, aunque se mueve como una adolescente. Toda ella parece hecha de contrarios, pues resulta a la vez apasionada y fría; nerviosa y tranquila; menuda y grande; frágil y resistente; expresiva y hierática; intuitiva y calculadora». Y que, «aunque manda mucho, no tiene uno en su despacho (una rara mezcla de estancia oficial y apartamento de soltera) la impresión de estar tocando poder». Es una buena descripción. En el cara a cara, se comprueba que esta mujer, además, mide sus palabras, pero no tiene el miedo de la mayoría de los políticos a salirse del guión. Aunque tiene la agenda muy cargada, durante el encuentro promovido por la Fundación Novia Salcedo, impulsora de la campaña para la declaración de una Década del Empleo Juvenil por parte de la Naciones Unidas atendió a los periodistas como si tuviera todo el tiempo del mundo por delante. «Hoy la democracia necesita una nueva mirada: la de las mujeres. Y para ello es necesario que estemos integradas en todos los ámbitos. A día de hoy ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad plena, y esto es síntoma de que algo no va bien», recordaba. A la pregunta de «por qué invertir en educación en mujeres», Fernández de la Vega es rotunda: «Primero, porque hay una brecha en desigualdad. Segundo, porque la educación es lo que más nos iguala. Y tercero, porque es un Derecho. Hoy mi mayor pasión y mis mayores satisfacciones me las proporcionan las mujeres de África y voy a seguir trabajando por ellas. No tengo tiempo para estar en la política activa, pero tengo una vida muy completa desde el punto de vista profesional y personal y a este proyecto no le escatimo horas. Estamos trabajando por montar una sede en el norte de África».