Un sopapo estéreo

«Perdona, caraestropajo, ¿la estación?», «Oye, caramerluza, ¿una librería por aquí?», «Buenas, pichacorta, ¿para ir a la Rambla?», «Hola, soplanucas, ¿Luceros dónde cae?». Son algunas de las presuntas gracias de un patán que se hizo famoso cuando un repartidor encajó mal que un extraño le llamara caranchoa y le repartió un sopapo. El justo para cruzar la cara y dejar el sonido en el aire. Ahora llega el juicio. Y tanto las partes, como el fiscal, se han pronunciado. Total que tengo preparados 240 euros. Si siguen leyendo quizá estén de acuerdo. O no.

Resumamos la broma. Mr.GranBomba, así se hace llamar el tal Sergio Soler, elabora vídeos donde pregunta a la gente sobre direcciones. Y en medio mete insultos de niñato. Si repasan sus gracias comprobarán que las víctimas, sobre todo chicas, se marchan incómodas y, más de una, mostrando miedo a que se trate de un zumbado. Si le llama caraestropajo lo mismo pasa de ahí a la agresión física. Pero a veces la vida es bella. Y al tonto le llegó su hora. Ricardo Osorio estaba a lo suyo, que es repartir paquetes, y le aborda un tipo, más alto que él, con la cabeza rapada como un futbolista hortera y una cazadora que imita a militar, pero en pijo. Le pregunta por unas tiendas y responde. Pero el tipo pide más, con la frase -Vamos a ver si me aclaro, cara anchoa.-. Sorprendido y ofendido le pregunta qué le ha llamado. El otro se justifica diciendo que es una cámara oculta. Entonces quiere saber dónde está la cámara. El otro no señala hacia ningún lugar, la tensión crece y Ricardo le arrea la famosa torta. Porque eso fue. Un sopapo con mano abierta. Total que el youtuber amenazó con dejar de hacer sus vídeos porque, manda huevos, se sentía afectado por la agresión. Pero, sobre todo, por la reacción de algunos que vieron el vídeo y se solidarizaron con el repartidor. Pues bien listillo, yo soy uno.

No tienes ni puñetera gracia. Y algo sé de bromas. Guionicé y grabé muchas en televisión. Pero teníamos cinco máximas. Uno: Si el receptor de la broma no es adecuado, por situación o condición (mendigos, ancianos, menores, personas vulnerables...), no la hagas. Dos: Ofensa o provocación nunca resultan graciosas. Busca bromas donde el receptor, lejos de cabrearse, aguante la situación. Tres: La mejor broma es la que el receptor cae por creerse más listo que tú o las circunstancias. Cuatro: Al terminar se pide permiso (firma y documento) de que acepta la broma. Caso contrario no se emite. Hay a quien no le gustan las bromas y debes aceptarlo. Cinco: Si el receptor se enfada y te agrede es algo que debes asumir. Forma parte del riesgo.

Gracias al decálogo nunca tuvimos problemas. Y eso que más de un gancho recibió sopapo. No se emitió y punto. Si no lo entiendes no vales para hacer bromas. O lo que este lerdo considera gracioso. Argumenta que su medio millón de seguidores le piden esos vídeos. No caben más tontos. Menos mal que han encontrado siete planetas por ahí. Porque no veo la gracia en insultar y grabarlo. Muy trabajado no está. Y resulta peligroso. Bobos hay desde siempre. Pero internet los multiplica. De ahí que hay quien ve gracioso burlarse de una persona y compartirlo en la red. Como los acosadores de esa adolescente de Colmenar Viejo a la que agredieron un grupo de chicas y chicos. Y todo entre risas. Alguno dijo después que «tirar del pelo o dar una torta es una broma. Solo que al final se les fue, nunca mejor dicho, la mano». De qué nos extrañamos si una burla chabacana se considera arte digno de aplauso. Si no es un youtuber llamando caranchoa a un repartidor, es otro que da a un mendigo galletas con pasta dentífrica. Lo mismo es para partirse la caja y soy tan limitado que no lo pillo. Aunque tengo que reconocer que lo del caranchoa me hizo gracia. No por la broma. Por el sopapo.

Les voy a contar una intimidad. Hace años un tipo la solía liar en el restaurante de mi familia. Si no faltaba a un cliente, trataba con desprecio a un camarero. Casi siempre ante alguien que le reía la gracia. Siendo abogado lo hacía sin testigos o argumentos suficientes como para llamar a la policía y denunciarle. Echar a alguien de un local público nunca fue fácil, créanme. Sobre todo si sabe de leyes y le sobra tiempo y mala baba. Total que una tarde comenzó a insultar a un camarero joven y novato. Siempre buscan al más débil. Argumentó después que el chico había atendido antes al resto «pese a ser él quien era». Así que entró en la barra gritando: «Con esa cara de mono es normal que no sepas poner cafés». No imaginaba que el dueño estaba en un comedor cercano y se sorprendió cuando le agarró por el hombro. Al descubrir que era mi padre, que medía 1,90 y pesaba 90 kilos, titubeó. Pero no quería quedar como un cobarde y mientras expulsaba perdigones de saliva soltó. «Me sirvo yo, que el caramono no sabe. Y cuidado con lo que haces merluzo, porque soy abogado». Antes de que tocara la cafetera, mi padre le arreó tal sopapo que acabó empotrado en el montacargas. Hubo juicio. El tipo se fue de rositas. Según la ley no era punible su provocación. A mi padre le aconsejaron que adujera que creía vivir un atraco. No quiso mentir. Y sufrió una semana de arresto domiciliario y 3000 pesetas de multa. Cuando dictaron sentencia mi padre, que a lo largo de su vida jamás se pegó con nadie, viendo la sonrisa del tipo que se había pintado la cara con mercromina para simular daños inexistentes, preguntó al juez: «Disculpe señoría, ¿si pago 6000 le puedo dar otra?».

Han pasado 40 años. Y algunas cosas no cambian. Que un patán insulte a alguien para buscar carcajadas cobardes no se multa. Dar un sopapo a ese imbécil, sí. Según el fiscal 120 euros. La acusación pide 180 y 300 de indemnización. Será por el trauma del youtuber. En cuanto al repartidor, le han aconsejado que declare que creía vivir un atraco. Como a mi padre. Y todo, por no decir la verdad. Que alguien se ha pasado de la raya y otro le ha dado lo suyo. Ojo, hablamos de un sopapo, no de que le hayan descargado el Magnum 44 de Harry el Sucio. Por cierto, puede que el repartidor sea un tipo de malas pulgas, merecedor de pocos abrazos. Pero juzgamos el vídeo. Sé que lo que digo no es políticamente correcto. Hay personas convencidas, es curiosa la condescendencia cuando el insulto es para otro, que están convencidas de que habrían encajado la broma con una sonrisa. Yo no. Sobre todo en semanas como ésta donde la justicia encargada de temas mucho más serios nos ha llamado caranchoa a todos. Empezando por el caso Nóos. Por eso voy a apartar 240 euros por si me encuentro con algún youtuber con la gracia en el culo y así poder darle dos sopapos a gusto. Uno en cada papo. Para que de esa forma, aunque no haya justicia, la risa sea en estéreo.