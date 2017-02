Cuatro de cada diez médicos afirman haber sufrido acoso o discriminación en su puesto de trabajo

Cuatro de cada diez médicos españoles asegura que ha sufrido acoso, discriminación o maltrato laboral en el último año. “Es odioso, impresentable y hay que trabajar contra ello”, afirma Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), que ha publicado el cuarto estudio sobre la situación laboral de los médicos en España junto a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Una situación que, según denuncia el estudio, se ha agravado en los último años.

El estudio revela que el acoso laboral se produce sobre todo entre las profesionales femeninas (46,6%) que los masculinos (41,3%); y más de la mitad de los casos (51,2%) se producen en galenos entre los 31 y 40 años y de nacionalidad extranjera. Los agravios que se describen engloban: perjuicio relativo a carga laboral; y/o en cuanto a horario de trabajo; veto para poder prosperar en la trayectoria profesional; privación de una parte de la actividad profesional; ridiculización o minusvaloración ante otros miembros del servicio o ante pacientes; insultos graves o vejaciones; exclusión inmotivada y prolongada de todas las actividades del servicio; comentarios despectivos- discriminatorios sobre origen racial o étnico; y solicitud de favores de naturaleza sexual, entre otros.

Sin embargo, lo que sí varía es quién ejerce ese acoso o discriminación. Mientras que en los centros de salud los problemas están centrados en la carga laboral o los horarios, según explica el coordinador del estudio Óscar Gorria, y viene impuesta por los superiores (40,5%), en los hospitales hay más discriminación por parte de los compañeros (13,4% de los 13.335 encuestados). Pero lo más preocupante es la normalidad con la que se toman los profesionales estos abusos. El 54% que sufrió acoso de un superior afirma que no lo denuncio porque lo considera "una situación normal en la institución en que trabaja o por miedo a represalias”. La falta de denuncia dentro de la atención hospitalaria es tres puntos superior; pero lo que más destaca es que siete de cada diez profesionales menores de 30 años no denunciaron. El mismo porcentaje se da entre los trabajadores extranjeros.

En cuanto a las víctimas de sus compañeros, la mitad (51,4%) tampoco ha tomado medidas. Al igual que en la atención hospitalaria, los menores de 30 años (62,7%) y los extranjeros (67,9%) no transmiten ninguna queja.

En cuanto a la situación laboral, el estudio de la OMC y el CESM recalca que se mantiene la misma situación de irregularidad e inestabilidad que en años anteriores. El 58,3% de los médicos encuestados en ejercicio no disponen de una plaza en propiedad, de los cuales el 72% trabaja en el sistema público. Se aprecia, asimismo, un notable aumento, de más de 15 puntos en los tres últimos años, de profesionales sin plaza en propiedad. Además, el 43,3% se encuentra en esta situación irregular desde hace más de diez años y cuatro de cada diez de los encuestados que se encuentran en el sistema público sin plaza aseguran que sus contratos no duran más de seis meses

Asimismo, el 38,8% de los médicos encuestados que se encuentran en ejercicio en el Sistema Público, y no disponen de una plaza en propiedad, lo hacen con un contrato de duración igual o inferior a seis meses o en jornada a tiempo parcial, es decir, en situación de precariedad laboral. De media, firmaron nueve contratos en el último año.

Por otra parte, el paro sumergido, aumenta en dos puntos con respecto al año anterior, de tal forma que el 34,2% de los médicos encuestados que no disponen de plaza en propiedad y se encuentran en desempleo no están apuntados al paro, según los datos de la encuesta. En el ámbito de la Sanidad privada, más del 45% de los profesionales encuestados que se encuentran trabajando por cuenta ajena, y no disponen de plaza en propiedad, lo hacen con un contrato en situación de precariedad laboral. El contrato más prevalente entre los médicos encuestados, sin contabilizar los contratos indefinidos, es el contrato por obra y servicio, en un 43% de los casos.