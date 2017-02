Nunca supimos a qué olían las nubes, pero la felicidad tiene aroma a cera quemada, a café recién hecho, a pan horneado, a leña... Tiene también sabor, a dulce de caramelo y de merengue. Tacto incluso, la de una superficie de madera rugosa. A la escena solo le falta música de fondo, ¿qué tal suena el repiqueteo de la lluvia contra la ventana?

Esta estampa tiene nombre. Uno muy raro, 'hygge' que se pronuncia 'juga'. Una palabra de origen noruego que significa 'bienestar' y que es el secreto de la felicidad de los daneses. Dinamarca lidera los ranking de países más felices del mundo. En la última edición vuelven a ser los primeros, seguidos de suecos, islandeses y noruegos. España ocupa el puesto 37 de 157 países, que cierran por la cola Siria y Burundi. Y el orden no es casual.

En una facultad de Reino Unido se estudia ya el 'hygge' danés y se enseña a los alumnos cómo disfrutar de las pequeñas cosas, porque de eso se trata, básicamente. Si no lo utilizan de libro de cabecera deberían incluirlo en el temario porque Meik Wiking, director del Instituto para la Búsqueda de la Felicidad de Copenhague, ha detallado en un volumen de casi 300 páginas la fórmula de la sonrisa danesa. El libro se titula 'Hygge, la felicidad de las pequeñas cosas' (Libros Cúpula) y ya es un 'best seller' en catorce países.

El manual empieza por las velas. Y cuenta que en danés la palabra 'aguafiestas' se traduce como 'el que apaga las velas'. Mala cosa es un país que consume 6 kilos de cera al año frente a solo tres kilos de bacon, por poner un ejemplo gráfico. Los candelabros están casi siempre encendidos en los hogares, para dar luz y calor, y solo un 4% de la población dice no recurrir a las velas para crear ambiente en casa. Por cierto, velas sin perfume.

«En España sois relativamente felices»

El 'cálculo' lo hace Meik Wiking... con hechos objetivos. «Ocupáis el puesto 37 de 157 países en el World Happiness Report, así que sí, los españoles sois relativamente felices». Wiking es un estudioso de la felicidad y dice que aunque no tiene género y hombres y mujeres gastan las mismas sonrisas más o menos, hay países donde sí se aprecia esa brecha. «En Italia ellos son más felices que ellas», aunque la auténtica referencia son los países nórdicos, que siempre lideran el listado, especialmente Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia. Por eso cuando se les pregunta a sus ciudadanos qué es para ellos un domingo feliz no lo tienen ni que pensar, se les ocurren varias alternativas. Lo comprobamos con Meik Wiking: «Soy un tipo bastante normal, me gusta jugar un partido de tenis con los amigos, a ser posible que gane yo (risas), luego un aperitivo, una excursión a la playa cuando hace bueno, y una cena con mi novia».