No sin mi pijama

«En ocasiones veo pijamas. Pero no en casa. En el trabajo». Esa podría ser la frase susurrada, entre fríos sudores y agazapado tras las tazas, del personal de cierta cafetería. Está en Málaga. Para ser exactos en la frontera entre los barrios de 'El Perchel' y 'La Trinidad'. Lo que viene siendo una zona tan populosa como popular. También es chocolatería. Y se ve que resulta un lugar agradable para desayunar. Porque gran parte de su clientela acude en pijama o en bata. Como lo leen. Ojo que, preguntado al respecto, uno de los encargados ha contado que cerca del 60% aparece de esta guisa y en zapatillas de casa. De ahí que hayan tenido que colgar un cartel que reza así: 'Prohibida la entrada a toda persona en pijama o en bata'. Y si curioso se antoja el asunto, lo es aún más el debate posterior. De hecho, un servidor ha comprobado que hay gente que entiende el pijama como ropa de calle. Y añadiré que no son versos sueltos. Sino legión.

Cuenta con gracia el cómico Luis Piedrahita que el pijama se regala porque llevan botones que se clavan en el cuerpo. Si fuera para nosotros no los tendrían. Pero como son para otros...No le falta razón. Hablamos de una prenda que suele llegar a casa en noches mágicas de Navidad o como regalo de abuela o tía solterona. También aparece, algunas veces, bajo otros regalos y en casa materna. Pero son presentes tan efímeros como de incierto futuro. Porque suelen llegar acompañados de un «este pijama lo guardamos por si vas un día al Hospital o te pones enfermo y tienes visitas». Y conste que nunca fue un hablar por hablar.

No recuerdo la última vez que utilicé un pijama. Pertenezco al colectivo 'calzoncillo-camiseta'. Como mucho, pantalón de pijama y camiseta alternativa. Eso sí. Siempre en casa y cuando no tenemos visita. Llámenme raro. Pero siempre creí que la ropa de cama era...de cama. Pero no. Resulta que el 70% de la gente a la que pregunto, quizá más, asegura que no es raro que salgan de su casa con el pijama. Y como argumento apuntan a esa mañana dominical en la que va a cerrar la panadería y urge pillar una barra. O ese perro que lleva apretando vejiga desde la noche del sábado y no nos deja tiempo para cambiarnos. Lo cual, exigiría otro debate. El del pijama oculto. Pero es que hay más. Existe gente-en qué planeta viviré que no me entero de lo que me rodea-que sale en pijama a la calle con una naturalidad pasmosa. Vamos que lo de la cafetería de Málaga no es una excepción. Así que lo mismo tengo que buscar en el armario aquél pijama que un día me regalaron.

Cierto que la cosa depende de zonas. Y no hablo solo aquí de regiones, euros o presuntos elitismos. La mujer que jamás en su vida bajó la basura sin su ropa de calle y su cara maquillada, recorre ahora una importante distancia hasta los contenedores de su barrio con el pijama debajo del plumas. La razón es que ahora no reside en el centro de Bilbao sino en un adosado de las afueras. Se ve que el contacto con la naturaleza le hace salir a la calle como si fuera Wendy volando con Peter Pan. Lo que tendría un cierto pase en la inocente infancia. Pero siendo adultos resulta chocante. Para mí, insisto. Porque fue manifestar esta semana mi apoyo a los de la cafetería y caerme la del pulpo. «Eres un pijo» fue lo más fino que me dijeron. Amén de otras lindeces como facha o viejo amargado. Curioso. Porque debe ser normal que la mayoría de los clientes de una cafetería se tomen el desayuno como si estuvieran en su cocina. Aunque, ahora que reflexiono, podría ser peor.

Imaginemos a ese cliente habitual que entra, se despereza con vehemencia, pilla el periódico y grita al camarero «¡Ponme un chocolate con churros que voy a plantar un pino!». Y después, con esa elegancia natural que le caracteriza, dirige sus pasos al fondo a la derecha. Allá donde suelen estar los retretes. No pongan esa cara. Porque lo de la noticia que traemos hoy tampoco es muy normal. Ni higiénico. Quien baja en pijama al bar no se ha duchado. Salvo que lo haya hecho y después, en un inexplicable arrebato, se haya vestido de nuevo con él. No parece lógico. De ahí que el detalle de la prenda elegida lleve pecado. Y además de los que huelen a azufre. Lo que viene siendo a mil demonios. Y eso, amigos clientes, ya no es tan gracioso, ni campechano. Por no hablar del proceso inverso. Lo que te llevas a casa.

Una cafetería, por muy limpia que esté, no es el lugar adecuado para llevar las zapatillas que recorren nuestra casa. Salvo que eso tampoco nos importe. Y menos mal que ya no se puede fumar. Tiene que ser muy agradable meterse en la cama con el tufo del Ducados impregnado en el pijama o el camisón. Porque esa es otra. Teniendo en cuenta que ha sido tendencia, y no sé si sigue la cosa, lo de llevar la lencería como si fuera un vestido, una posible alternativa sería ponerse un salto de cama y pedir una de churros bajo el olor de la fritanga. Puro glamour al son de la máquina del café. Salvo que usted sea como ciertas mujeres que conozco. Las que utilizan el pijama como abrigo.

Me refiero a las que no usan camisones ni pijamas. Lo suyo es otra cosa. Un buzo. No existe otra forma para definir al heredero del 'esquijama'. Ese que convierte a la persona en un Teletubbie. Si verlo impresiona, abrazarlo es misión imposible. Con eso no solo se puede bajar a desayunar al bar de la esquina. Si hay ganas y tiempo se puede tomar el café con leche, y untar el bollo con calma, en la mismísima punta del Everest. Para mí que el inventor de esa prenda fue el mismo que descubrió las propiedades del bromuro. Pero no es el caso de la cafetería que nos ocupa. La de Málaga, me refiero. Que, por cierto, lleva poco tiempo abierta. De ahí que, a diferencia del resto del barrio, ellos estén tan sorprendidos. Pobres. Desde aquí les vuelvo a enviar todo mi apoyo. El de un tipo cualquiera, que siempre pensó que los pijamas eran para dormir. Salvo cierta noche, en lugares como el Puerto Viejo de Algorta. Allí el pijama es rey por un día. Pero esa, amigos, es otra historia.