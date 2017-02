ELA y LAB presentan un informe que cuestiona la rentabilidad de la Y vasca

ELA y LABb se han unido para criticar una vez más el «proyecto sin transparencia» de la Y vasca. Ambos sindicatos han publicado un informe con la ayuda de Ekopol, grupo de investigación en economía ecológica y ecología política de la UPV, en el que ponen en entredicho la rentabilidad del tren de alta velocidad. «No sabemos qué ocurrirá con la entrada del TAV a las ciudades -ha dicho este miércoles el secretario general de ELA Txiki Muñoz sobre el soterramiento en Bilbao y Vitoria- ni cuánto costará». Según ha defendido la responsable de LAB, Ainhoa Etxaide, la publicación que acaban de presentar se trata de «un estudio negado por parte de las instituciones».

Roberto Bermejo, catedrático de la UPV y uno de los expertos que ha participado en la elaboración de 'La Y vasca: un callejón sin salida', ha lamentado que no se haya estimulado el debate con los ciudadanos. Uno de los puntos principales del informe indica que la llegada del tren de alta velocidad no será rentable por la falta de viajeros. «Se necesitarían diez millones de pasajeros mientras que la línea que une Madrid con Barcelona solo llega a los seis», ha apuntado el experto. «Es un culto a la desmesura y una ausencia de límites. No cuenta con respaldo científico y su financiación viene derivada de recortes en áreas como la Sanidad y la Educación», ha opinado Bermejo.

Los sindicatos reclaman «una auditoria independiente» que valore el proyecto y que además de analizar lo que se está haciendo, ponga de manifiesto «los servicios públicos a los que les están negando financiación». Las agrupaciones laborales consideran que el TAV es «una imposición» y lamentan que «no se hayan entrado a valorar ni los costes ni el impacto medioambiental de las obras».