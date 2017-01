Gorros rosas con orejas de gato para guerrilleras del ganchillo

Se vieron por primera vez en las multitudinarias marchas en defensa de los derechos civiles, de la igualdad y de la diversidad organizadas por mujeres varias ciudades de Estados Unidos el pasado 21 de enero. Aquel día cientos de miles de féminas se unieron para protestar por las políticas y el machismo del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muchas de ellas abrigaron sus cabezas con unos gorros de lana rosa con orejas de gato. El patrón, para aquellas personas que tengan buena mano para el ganchillo, se puede descargar aquí. El gorro gatuno rosa fue una forma de desaprobación, de disconformidad, de queja, de reproche y de crítica nacida días atrás de forma espontánea en el seno de los clubs de knitting, lugares donde las mujeres se juntan de forma periódica para tejer. En Bilbao hay un grupo, Urban Knitting Bilbao, que aglutina a un «ejército puntero» formado por una veintena de cuadrillas que se reúnen de forma habitual. Salvando las distancias, los bautizados como ‘pussy hat’ recordaban a aquellos sombreros en colores púrpura, blanco y verde que utilizaron las sufragistas estadounidenses cuando se manifestaron por el derecho al voto a finales del siglo XIX. Coser, a punto o a ganchillo, en grupo en aquellos tiempos, era un santuario para muchas mujeres, la oportunidad para reunirse con otras mujeres sin sus maridos y hablar con libertad de sí mismas y de sus preocupaciones e inquietudes. Un espacio seguro para hablar donde las mujeres se apoyan entre sí.

‘Pussy’ significa en inglés gatito, pero también es una manera vulgar de referirse a la vagina del aparato genital femenino, coño, palabra que utilizó Trump en un polémico vídeo de 2005, que agitó la campaña electoral cuando quedaba menos de un mes para las elecciones presidenciales del pasado noviembre y donde podía escucharse al presidente alardear de besar y meter mano en sus partes más íntimas a las mujeres sin preguntar y de poder seducir a cualquier mujer por el simple hecho de ser una estrella.

En concreto, se refería a la actriz Arianne Zucker, quien le estaba esperando para acompañarle hasta un plató. «Me siento automáticamente atraído por las guapas y empiezo a besarlas. Es como un imán. Las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa. Lo que quieras. Agarrarlas del coño. Lo que sea», dijo Trump, quien tras recibir numerosas críticas quiso quitar hierro a la lasciva grabación, que se realizó en el autobús que conducía al republicano hasta los estudios de televisión, señalando que se trataba de «conversaciones de vestuario» entre hombres.

Arriba, marea rosa anti-Trump. Abajo a la izquierda, una mujer luce el gorro que llevaron muchas de las manifestantes. A la derecha, una toma de la película 'Sufragistas', donde se ven los sombreros que llevaban en sus protestas las mujeres a finales del XIX.

Las impulsoras del gorro-gato-rosa fueron una guionista y una arquitecta de Los Ángeles, Kirsta Juh y Jayna Zweiman. «Muchas mujeres no se consideran activistas, creen que no saben organizarse», explican. Por eso decidieron aprovechar una estructura ya formada, la de los clubs de ‘knitting’, para organizar una acción que consistía en tejer estos gorros. Así, las mujeres que no pudieran acudir a las manifestaciones participarían del evento contribuyendo con sus gorros y estos, a su vez, llevarían un mensaje con las reivindicaciones de las tejedoras para las mujeres que los luzcan en la marcha, donde fueron distribuidos. Para aquel día se tejieron unos 100.000 gorros. Cada uno, además, tiene su historia. En la web pussyhatproject.com, Juh y Zweiman están elaborando un registro para contabilizar cuántos gorros se han hecho hasta la fecha (hay personas que llevan más de cien elaborados) y dónde, tanto en Estados Unidos como fuera de allí. Animan a todo el mundo a enviar fotos de sus gorros y rellenar un simple cuestionario. Confiesan, no obstante, que el proyecto les ha sobrepasado.

«Somos femeninas sin reservas»

Pero al tiempo que muchas mujeres consideran este proyecto una buena idea por utilizar algo hecho a mano como protesta y porque consideran el punto como «una forma de arte femenino», otras voces críticas se han alzado para tachar la iniciativa de «frívola». Lo que básicamente no les gusta a los detractores, hombres y también muchas mujeres entre ellos, es la tonalidad elegida para elaborar el gorro de lana, el color rosa. «Los colores no significan nada en sí mismos, pero su uso cultural condiciona su significado. El rosa es el color tradicionalmente femenino», han explicado Juh y Zweiman. «Se considera un color muy femenino que representa el cuidado, la compasión y el amor, cualidades que han sido estigmatizadas como débiles, cuando en realidad son cualidades de fortaleza. Lucir rosa juntas es una poderosa declaración de que somos femeninas sin reservas y sin reservas apoyamos los derechos de las mujeres», argumentan. Las dos profesionales también responden a quienes opinan que las reuniones para tejer son puntos de encuentro para dar rienda suelta al cotilleo. «Es precisamente una idea que buscábamos revertir y utilizar. En realidad estos lugares son reuniones de empoderamiento femenino», advierten.