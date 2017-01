El restaurante de los lehendakaris

Si las paredes del Remenetxe hablaran... Si lo hicieran conoceríamos cómo funcionan los entresijos de la política, conoceríamos cómo se han cocinado algunos de los grandes acuerdos de las últimas décadas en Euskadi. Y también sabríamos de qué pie ha cojeado cada uno de los cinco lehendakaris, gastronómicamente hablando...

El Remenetxe es un asador familiar con aroma de clásico. Situado en el término municipal de Muxika, pero a escasos metros de Gernika, su aspecto exterior es atractivo. Hablamos de un caserío con 200 años de vida pero reformado, con jardines, coqueto, que lleva haciendo funciones de restaurante desde hace tres décadas. En su interior prima la decoración rústica -con especial énfasis en los calderos de cobre- y su comedor, aunque modesto en cuanto a tamaño (40-45 personas), es acogedor. Cuenta, eso sí, con un piso superior y dos reservados donde han degustado viandas y caldos de primera calidad desde Garaikoetxea hasta Urkullu pasando por Ardanza, Patxi López e Ibarretxe. ¿Los últimos en pasar por allí? Soraya Sáenz de Santamaría y Andoni Ortuzar el día de la toma de posesión de Urkullu en el Árbol de Gernika para su segunda legislatura.

La cocina del Remenetxe cuida el producto. Sabe cómo engatusar al cliente y lo hace de la mano fundamentalmente de Rosa Mari Etxeandia, la nagusi, y también de sus hijos, Jon Andoni, un sumiller de categoría, e Iratxe. La bodega, por cierto, es espectacular, con 1.200 referencias de los cinco continentes. Si tienen suerte Jon Andoni les llevará de visita a su interior y les hará una vuelta al mundo con los mejores vinos de aquí y de allí, incluidos unos Rioja antiquísimos expuestos en su rincón favorito. Guarda auténticos tesoros. Como le gusta decir a él: de lo bueno, lo mejor.

Pero juraría que les he atraído con el cebo de los políticos y sus gustos. Sepan que Ibarretxe y Patxi López compartían cantidad: una copa. Diferían en el vino. Al primero le gustaba el tinto y al segundo, el blanco. Urkullu prefiere beber con agua -es abstemio-, Ardanza no tenía reparos en probar diferentes cosas y Garaikoetxea tomaba... Bueno, vamos a ser más discretos porque como le gustaba decir a Escrivá de Balaguer «de callar no te arrepentirás nunca; de hablar, muchas veces».

Pueden hacer tiempo en el estuario de Urdaibai, visitar Gernika, Mundaka y Bermeo, ascender a la ermita de San Pedro de Atxarre para disfrutar de una amplísima panorámica o simplemente caminar por las playas de Laida y Laga antes de darse un homenaje por todo lo alto. Les recomiendo encarecidamente el salpicón de marisco y las cigalitas como entremeses antes de proseguir con la carne o el pescado. Coman como si fueran reyes o aristócratas. Mejor dicho, como si fueran lehendakaris. Si las paredes del Remenetxe hablaran...