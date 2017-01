«La factura de la luz sería un 25% más barata si no se hubieran paralizado las renovables»

En pleno debate sobre el modelo energético tras la escalada de la factura de la luz, el director ejecutivo de Greenpeace España ha visitado San Sebastián para ofrecer una conferencia sobre las ciudades 3.0, un modelo de ciudad habitable, saludable, que avance hacia escenarios de cero emisiones de sustancias contaminantes y gases de efecto invernadero. Mario Rodríguez sostiene que la experiencia demuestra que las energías renovables son más baratas y lamenta que España no haya apostado más a fondo por ellas.

¿Qué son las ciudades 3.0?

Hemos acuñado este término vinculado a lo que entendemos como el cambio de modelo energético asociado a las ciudades, que incluye aspectos como el transporte, edificación... ¿Por qué 3.0? Es una evolución. Si realmente queremos democratizar el sistema y que la energía sea 100% renovable, conseguir ciudades no contaminadas, necesitamos cambiar el sistema energético que nutre en general a los países y en particular a las ciudades. El eje es que la generación de toda la energía sea eléctrica: tendríamos coches y camiones eléctricos... También edificios inteligentes, bioclimáticos, preparados para hacer un uso eficiente de la energía y estarían todos conectados a una red eléctrica. Esto hace que el ciudadano sea el dueño de su consumo energético y decida en cada momento qué tiene que consumir y cómo, que es lo que no nos deja el Gobierno central. El concepto 3.0 es un sistema que está basado en la inteligencia, en el sentido de que introduce el elemento para hacer un consumo de energía en tiempo real, estando conectado a la red a través de internet, y ver qué estás consumiendo y cuándo puedes poner la lavadora, cuándo puedes hacer un consumo más barato. Hay otros ámbitos que hacen una ciudad saludable y moderna, como la gestión de residuos, la habitabilidad de espacios públicos, las dotaciones... Pero nosotros nos centramos en el modelo energético.

«Se ha demostrado que las renovables son más baratas y el gas es más caro»

Un tema muy actual. ¿Cómo es posible semejante escalada de la factura eléctrica en plena ola de frío? ¿Qué está pasando?

Es algo vergonzoso. Es consecuencia de las política que ha llevado a cabo estos años el Gobierno central, que como siempre afecta a los más vulnerables. Lo que se está demostrando es que las renovables son más baratas que el resto y que en el momento en que dejan de actuar sube la factura. Hicimos un estudio sobre el ahorro medio que supone el suministro de renovables frente al carbón, el gas, etcétera, y solo la factura de la luz real, la que paga el ciudadano, sería un 25% menor si no se hubieran paralizado las renovables.

El ministro del ramo ha hablado de la escasez de viento y agua.

Es cierto. ¿Pero qué ha pasado? Que deberían haber entrado en acción la solar termoeléctrica y la fotovoltaica, porque las renovables hay que verlas en su conjunto. El problema fundamental de que la factura eléctrica sea más cara es que se ha paralizado en seco la generación solar, resultado de la política aplicada en los últimos cinco años a base de retirar ayudas y poner impuestos. ¿En qué cabeza cabe poner un impuesto al sol en una país con la cantidad de irradiación de España?

Trump, «muy preocupante» para el medio ambiente Poco después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, su equipo eliminó de la página oficial de la Casa Blanca casi todas las menciones al cambio climático. – ¿Qué va a suponer para el medio ambiente la presidencia de Trump? – La primera reacción emocional es la de miedo. Que el presidente de la primera potencia del mundo sea un negacionista del cambio climático en la situación en la que estamos es un problema para el planeta, no solo para Estados Unidos. Otra cosa es del dicho al hecho. EE UU_firmó el acuerdo de cambio climático y salirse es un proceso largo que llevará más de cuatro años. Por lo tanto, durante esta legislatura no es fácil que se salga del acuerdo. Otra cosa es que no lo promueva o no ponga fondos. – ¿Sus nombramientos le inquietan? – Es bastante preocupante que el consejero delegado de Exxon, la propietaria del Exxon Valdez, que provocó la catástrofe ecológica paradigma de las mareas negras, vaya a ser secretario de Estado. Que haya puesto a un negacionista del cambio climático en la Agencia de Protección Medioambiental, que es más que un ministerio y depende directamente del presidente, da una idea de su administración. Va a promover el fracking, el carbón, el petróleo... En todo caso, una cosa es lo que puedan intentar pero otra cosa es el sector económico, porque las empresas punteras y líderes están colocadas en sectores de las renovables, en tecnológicas... Obama hizo poco para acabar con el carbón y el fracking, digamos que ha habido un proceso de autorregulación y las empresas han decidido no invertir ahí porque no es rentable. Hay que ver también el papel de las ciudades, de estados avanzados como California... Si se analiza todo lo que se está diciendo hay que preocuparse mucho y estar alerta, pero también confiar en la inteligencia de la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero para el medio ambiente, los postulados de Donald Trump no son buena noticia. Puede resultar curioso que al final fuera China, ante la dejadez de la UE, quien vaya a liderar la lucha contra el cambio climático como segundo contaminador global.

Sin duda hay mucho sol. ¿Cuál es la potencia instalada?

Hay instalados solo 4,8 gigavatios de potencia solar, porque con el Gobierno del PP se paralizó en seco la implantación. Italia tiene 18 gigavatios y Alemania, que como todo el mundo sabe tiene bastante menos sol que España, tiene 40 gigavatios, diez veces más.Puede ocurrir que haya menos viento o lluvia. Pero que no vengan diciendo que es culpa del sol y el viento: es culpa de la política gubernamental. Estos periodos de anticiclón invernal que hemos tenido, en los que sí hay sol pero bajan el viento y la lluvia, serían compensados perfectamente por la solar termoeléctrica y la fotovoltaica.Pero como no las tenemos, y no hay que olvidar que la que hay está a pleno rendimiento, entran en funcionamiento el gas y el carbón y ahí está el subidón de la tarifa. El gas es más caro y el precio depende de la lectura del gas, algo que no pasaría si tuviéramos la solar termoeléctrica. En la factura energética global habría un descenso del 25%.

¿La situación puede mejorar para los sufridos ciudadanos?

Teóricamente el partido que hizo esto no tiene mayoría parlamentaria, otra cosa es que esté en la agenda de prioridades de los partidos de la oposición, que aquí hay que repartir para todos. No es solo culpa del Gobierno. Si Podemos, Partido Socialista, Ciudadanos y otros partidos exigieran un cambio en la política energética... Ojo, España tiene un 40% de generación eléctrica renovable, que no es poco. Pero en situaciones coyunturales como ésta en la que el viento y el agua bajan, debe entrar en acción la solar.

Reducir las emisiones a la mitad para 2030

Volvamos a las ciudades 3.0, para las que proponen un modelo energético más avanzado. ¿Cuál es la situación actual de las ciudades españolas respecto a ese objetivo?

Están muy alejadas. Hicimos un estudio de las seis grandes ciudades del Estado: Barcelona, Madrid, Bilbao, Málaga,Sevilla y Valencia. Medimos si había estrategias de lucha contra el cambio climático, planes de movilidad, objetivos de reducción de emisiones, indicadores de transporte, si había una dotación económica, porque a veces hay planes fantásticos pero sin dinero, o si había participación ciudadana en el proceso. Pues ninguna cumplía. Bilbao, por ejemplo, sí tiene una estrategia de cambio climático 2050 que es la de todo Euskadi, que se hizo en 2015 y que plantea reducciones de un 40% en 2030 y del 80% en 2050. Pero el 2050 para un político... Tenían indicadores de valoración, pero no había calendario. También había un estudio económico, así como participación ciudadana. Pero luego analizabas el plan y tampoco era demasiado ambicioso.

Han planteado un compromiso a las ciudades. ¿Cuál es?

Es uno muy concreto, que tiene que ver con la movilidad, con una reducción de emisiones realista, para que no se planteen cosas que luego no se puedan cumplir. Teniendo en cuenta que la mitad de las emisiones del transporte se producen en ciudades o en entornos urbanos, el objetivo es recortarlas en un 50% en 2030, a la mitad. Es razonable y aquí entrarían planes de todo tipo: cómo se configura el tráfico, temas de movilidad... Esto tendría una repercusión respecto a las emisiones de CO2, que afectan al cambio climático, así como a las partículas en suspensión, la contaminación por tóxicos.

«En Alemania tienen instalada cuatro veces más potencia solar que en España»

¿Cómo han acogido las ciudades este compromiso?

Las seis grandes, a las que digamos hemos ido a buscar, se han comprometido al menos a estudiarlo. ¿Por qué esas seis ciudades? Porque suponen casi la mitad de las emisiones en movilidad urbana. Y si incluimos las de más de 50.000 habitantes, suman el 86% del total de las emisiones. Es el meollo. También se han adherido otras ciudades como Zaragoza, Málaga, León, Oviedo... Nuestra red local ha ido contactando con los ayuntamientos y llegamos a donde llegamos. Ahora estamos en conversaciones con Palma de Mallorca yCádiz. Lo que queremos es que al menos los municipios de más de 50.000 habitantes se sumen al compromiso.

¿Qué le parecen medidas como la que recientemente adoptó Madrid por primera vez limitando el tráfico rodado?

Es una medida valiente porque hay que hacer algo, lo marca la ley. Pero no es suficiente porque estamos recurriendo a una medida coyuntural para un caso estructural. Si no se desarrollan planes de movilidad que deriven en transporte público, se habilitan las calles para ir a pie o en bicicleta, se mejora la eficiencia del parque móvil, se introducen, aunque sea de forma ejemplarizante, vehículos eléctricos en la red de autobuses, en algunos taxis... Entendemos que aumentando un 15% la ocupación de los automóviles actuales, que no vaya solo con el conductor, y de los medios ferroviarios, y un 30% en los autobuses incrementando la disponibilidad, frecuencia... se podría llegar a la meta.

«La medida de Madrid de limitar el tráfico es valiente, pero insuficiente»

Sus planes se centran en las ciudades. ¿Por qué?

Porque estamos convencidos de que, a efectos prácticos, no políticos, el motor de la lucha contra el cambio climático en el siglo XXI van a ser las ciudades. Las tendencias poblacionales indican que la mayor parte de la gente va a estar ubicada en las ciudades y eso lo dice la ONU, no Greenpeace. Si conseguimos que las ciudades se conviertan en líderes del cambio, este va a ser más rápido y práctico. Es la administración más cercana al ciudadano y además tiene presupuestos propios.

La edificación tiene también su peso en las ciudades 3.0. ¿Cómo debería ser?

Estamos hablando de potenciar la climatización de edificios, sean nuevos o existentes. Cambiar el espesor del aislante para que el calor no se vaya o entre por las paredes, cubiertas, suelos, ventanas... Esto es importante. Parece una tontería, pero hay aspectos como la iluminación eficiente, ahora con el LED. En pequeñas industrias, favorecer la energía solar térmica o biomasa. Eso es factible. Potenciar los tejados solares a nivel fotovoltaico. Hay una serie de modelos y medidas que son factibles, y que llamamos 3.0: se trata de aplicar la inteligencia en el sentido no solo tecnológico, sino que los gobernantes actúen inteligentemente para ayudar al ciudadano y no parezca que estos cambios van a empeorar las condiciones de vida, sino todo lo contrario.